Không phải cân nặng, bác sĩ cho biết đây mới là điều quyết định bạn khỏe mạnh hay bệnh tật sau tuổi 40

Bước qua tuổi 40, không ít người bắt đầu ám ảnh với con số trên cân nặng. Người cố gắng giảm vài kilogram để phòng bệnh, người tìm mọi cách giữ vóc dáng với hy vọng làm chậm lão hóa. Thế nhưng, theo một chuyên gia về y học tuổi thọ, cân nặng chỉ là phần nổi của "tảng băng". Điều thực sự quyết định bạn sẽ sống khỏe hay phải đối mặt với bệnh tật trong những năm sau đó lại là tình trạng viêm trong cơ thể, sức khỏe chuyển hóa và khả năng tạo năng lượng của tế bào.

Chia sẻ trong podcast Come Together , TS. Amanda Kahn, bác sĩ nội khoa được chứng nhận và chuyên gia về y học tuổi thọ, cho rằng đã đến lúc cần thay đổi cách nhìn về chống lão hóa. Theo bà, lão hóa không bắt đầu từ những nếp nhăn trên gương mặt mà diễn ra âm thầm ở cấp độ tế bào từ nhiều năm trước.

"Lựa chọn hôm nay sẽ quyết định sức khỏe của bạn trong tương lai. Hoặc bạn đầu tư cho sức khỏe từ bây giờ, hoặc sau này sẽ phải trả giá bằng bệnh tật" , bà nhấn mạnh.

Lão hóa không chỉ là nếp nhăn, mà là sự xuống dốc của cả cơ thể

Theo TS. Kahn, khi tuổi tác tăng lên, nhiều hệ thống trong cơ thể cũng dần suy giảm.

Tình trạng viêm mạn tính âm thầm gia tăng.

Ty thể (mitochondria) - "nhà máy sản xuất năng lượng" của tế bào - hoạt động kém hiệu quả.

Các hormone quan trọng giảm dần.

Quá trình chuyển hóa chậm lại.

Tất cả những thay đổi này khiến cơ thể dễ mệt mỏi hơn, phục hồi chậm hơn, giảm khối cơ, suy giảm trí nhớ và tăng nguy cơ mắc các bệnh mạn tính.

Chính vì vậy, mục tiêu của y học tuổi thọ hiện nay không còn là giúp con người "trông trẻ hơn", mà là giúp các cơ quan trong cơ thể hoạt động khỏe mạnh lâu hơn.

Giảm cân không còn là mục tiêu duy nhất của thuốc GLP-1

Những năm gần đây, các thuốc nhóm GLP-1 nổi lên như "hiện tượng" nhờ hiệu quả hỗ trợ giảm cân.

Tuy nhiên, theo TS. Kahn, lợi ích của nhóm thuốc này còn vượt xa con số trên cân.

Bà cho biết ngày càng nhiều bằng chứng cho thấy GLP-1 có khả năng làm giảm tình trạng viêm toàn thân - yếu tố được xem là "gốc rễ" của nhiều bệnh lý như tim mạch, viêm khớp, đái tháo đường, sa sút trí tuệ và quá trình lão hóa.

Ở liều thấp, nhiều bệnh nhân của bà ghi nhận:

Cơ thể ít mệt mỏi hơn.

Năng lượng ổn định hơn trong ngày.

Giảm cảm giác thèm ăn mất kiểm soát.

Các triệu chứng liên quan đến viêm cũng được cải thiện.

TS. Kahn cũng bác bỏ quan điểm cho rằng thuốc GLP-1 luôn gây mất cơ.

Theo bà, nếu kết hợp với chế độ ăn đủ protein và tập luyện sức mạnh, người sử dụng hoàn toàn có thể duy trì khối cơ, đồng thời cải thiện sức khỏe chuyển hóa.

NAD - "nguồn điện" đang cạn dần theo tuổi tác

Một yếu tố khác được TS. Kahn đặc biệt quan tâm là NAD (Nicotinamide Adenine Dinucleotide) - phân tử đóng vai trò quan trọng trong quá trình tạo năng lượng của tế bào.

Theo bà, NAD giống như "nguồn điện" giúp ty thể hoạt động hiệu quả.

Điều đáng chú ý là từ khoảng tuổi 40, lượng NAD trong cơ thể có thể giảm đáng kể.

Sự suy giảm này được cho là liên quan đến nhiều biểu hiện quen thuộc ở tuổi trung niên như:

Dễ mệt hơn sau khi vận động.

Khó tập trung.

Não bộ kém minh mẫn.

Buồn ngủ vào buổi chiều.

Cảm giác thiếu năng lượng kéo dài.

TS. Kahn cho biết việc bổ sung NAD hoặc các tiền chất của NAD đang được nghiên cứu như một hướng tiếp cận nhằm hỗ trợ chức năng ty thể, đặc biệt ở cơ và não - hai cơ quan tiêu thụ nhiều năng lượng nhất của cơ thể.

"Bình thường" chưa chắc đã là tối ưu

Một trong những quan điểm đáng chú ý nhất của TS. Kahn là nhiều người được thông báo kết quả xét nghiệm "bình thường" nhưng vẫn luôn cảm thấy mệt mỏi, thiếu năng lượng hoặc sức khỏe đi xuống.

Theo bà, các khoảng giá trị bình thường trong xét nghiệm chủ yếu được xây dựng để phát hiện bệnh.

Điều đó không đồng nghĩa cơ thể đang ở trạng thái khỏe mạnh tối ưu.

Những chỉ số như:

Vitamin D.

Vitamin B12.

Testosterone.

Sắt.

Hormone tăng trưởng.

Các chỉ số viêm.

... có thể vẫn nằm trong giới hạn tham chiếu nhưng chưa phải mức lý tưởng để duy trì sức khỏe lâu dài.

Đó cũng là lý do y học tuổi thọ tập trung vào việc tối ưu hóa sức khỏe trước khi bệnh xuất hiện, thay vì chỉ điều trị khi cơ thể đã có vấn đề.

Chống lão hóa không phải chuyện của tuổi già

Theo TS. Amanda Kahn, điều quan trọng nhất không phải là tìm cách "đảo ngược tuổi tác" khi đã bước sang tuổi trung niên, mà là bắt đầu chăm sóc sức khỏe càng sớm càng tốt.

Việc duy trì chế độ ăn lành mạnh, tập luyện đều đặn, ngủ đủ giấc, kiểm soát tình trạng viêm và theo dõi các chỉ số chuyển hóa có thể tạo nên khác biệt lớn sau hàng chục năm.

"Lão hóa không phải là một biến cố xảy ra bất ngờ khi bạn già đi. Đó là một quá trình diễn ra mỗi ngày và chúng ta hoàn toàn có thể tác động đến nó từ bây giờ", TS. Kahn nhấn mạnh.

Các chuyên gia cũng lưu ý rằng những liệu pháp như thuốc GLP-1, bổ sung NAD hay tối ưu hormone cần được chỉ định và theo dõi bởi bác sĩ. Người dân không nên tự ý sử dụng các sản phẩm hoặc thuốc chống lão hóa theo quảng cáo trên mạng khi chưa có đánh giá đầy đủ về tình trạng sức khỏe của bản thân.