Hai biểu tượng nhan sắc Hàn đều có chung thói quen với một thức uống quen thuộc: Có thể giúp đẹp da, hỗ trợ giữ dáng nếu uống đúng cách

Không chỉ nổi tiếng với làn da gần như không có dấu vết tuổi tác, Song Hye Kyo và Ha Ji Won còn nhiều lần chia sẻ những thói quen chăm sóc sức khỏe đơn giản mà họ duy trì trong nhiều năm. Một trong số đó là uống nước chanh .

Điều này khiến nước chanh tiếp tục trở thành "thức uống quốc dân" trong cộng đồng yêu làm đẹp, với hàng loạt lời đồn như giúp chống lão hóa, giảm cân, đẹp da hay thanh lọc cơ thể.

Vậy những lợi ích này có thực sự được khoa học ủng hộ? Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, nước chanh không phải "thần dược" giúp giảm cân hay trẻ mãi , nhưng nếu sử dụng đúng cách, đây vẫn là một thức uống lành mạnh mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe.

Song Hye Kyo và Ha Ji Won đều duy trì thói quen uống nước chanh

Nhắc đến những "biểu tượng không tuổi" của màn ảnh Hàn Quốc, Song Hye Kyo và Ha Ji Won luôn là những cái tên được nhắc đến đầu tiên.

Ha Ji Won từng chia sẻ cô có thói quen uống một cốc nước chanh ấm vào mỗi buổi sáng để bổ sung nước sau một đêm dài và giúp cơ thể tỉnh táo hơn.

Trong khi đó, Song Hye Kyo cũng nhiều lần tiết lộ cô luôn duy trì uống đủ nước mỗi ngày , đôi khi kết hợp thêm nước chanh như một phần trong lối sống lành mạnh.

Dĩ nhiên, làn da đẹp và vóc dáng của hai nữ diễn viên không đến từ một ly nước chanh. Điều họ cùng duy trì là chế độ ăn cân bằng, ngủ đủ giấc, tập luyện đều đặn và uống đủ nước .

5 lợi ích của nước chanh khi uống đúng cách

1. Bổ sung vitamin C, hỗ trợ sản xuất collagen

Chanh là nguồn cung cấp vitamin C , cùng với axit citric và nhiều hợp chất chống oxy hóa có nguồn gốc thực vật.

Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong quá trình tổng hợp collagen - loại protein giúp duy trì độ săn chắc của da, đồng thời góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Tuy nhiên, lượng vitamin C trong một vài lát chanh không quá lớn, vì vậy nước chanh chỉ nên được xem là một phần của chế độ ăn giàu rau quả, thay vì nguồn cung cấp vitamin C chính.

2. Giúp bạn uống đủ nước hơn

Đây được xem là lợi ích rõ ràng nhất.

Nhiều người cảm thấy nước lọc "nhạt nhẽo", nhưng chỉ cần thêm vài lát chanh, họ sẽ có xu hướng uống nhiều nước hơn trong ngày.

Việc duy trì đủ nước giúp:

Hỗ trợ quá trình trao đổi chất.

Điều hòa thân nhiệt.

Cải thiện tuần hoàn.

Giúp da trông căng và tươi tắn hơn.

3. Có thể hỗ trợ kiểm soát cân nặng

Không ít người cho rằng uống nước chanh giúp giảm cân nhanh.

Trên thực tế, điều giúp cân nặng giảm không phải bản thân quả chanh , mà là việc nhiều người thay thế nước ngọt, trà sữa hoặc đồ uống nhiều đường bằng nước chanh không đường , từ đó giảm tổng lượng calo nạp vào.

Nếu kết hợp với chế độ ăn hợp lý và tập luyện thường xuyên, nước chanh có thể trở thành một "trợ thủ" giúp duy trì vóc dáng.

4. Cung cấp các hợp chất chống oxy hóa

Ngoài vitamin C, chanh còn chứa flavonoid và polyphenol - những hợp chất thực vật có khả năng chống oxy hóa.

Các chất này được cho là có thể góp phần giảm stress oxy hóa trong cơ thể - một trong những yếu tố liên quan đến quá trình lão hóa và nhiều bệnh mạn tính.

Tuy nhiên, hiệu quả chống lão hóa không đến từ riêng nước chanh mà là kết quả của cả một lối sống lành mạnh.

5. Là lựa chọn đồ uống lành mạnh

Thay vì các loại nước giải khát chứa nhiều đường, một cốc nước chanh không đường là lựa chọn giúp giảm lượng đường bổ sung mỗi ngày.

Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia khuyến khích sử dụng nước chanh như một phần của chế độ ăn uống cân bằng.

Nước chanh không phải "thần dược" giảm cân hay chống lão hóa

Mạng xã hội từng lan truyền rất nhiều câu chuyện về việc uống nước chanh giúp giảm mỡ bụng hoặc "đảo ngược tuổi tác".

Tuy nhiên, đến nay chưa có bằng chứng khoa học nào cho thấy nước chanh có khả năng đốt mỡ trực tiếp hoặc làm chậm lão hóa một cách rõ rệt .

Nếu có lợi ích, chúng chủ yếu đến từ: Ttăng lượng nước uống mỗi ngày; giảm tiêu thụ đồ uống có đường; bổ sung vitamin C và các chất chống oxy hóa; kết hợp với chế độ sinh hoạt khoa học.

Nói cách khác, nước chanh chỉ là một mắt xích trong lối sống lành mạnh, chứ không phải "bí quyết thần kỳ".

Uống sai cách có thể làm hại răng và dạ dày

Dù tốt cho sức khỏe, nước chanh vẫn chứa lượng axit khá cao.

Nếu uống quá đặc hoặc để axit tiếp xúc với răng trong thời gian dài, men răng có thể bị bào mòn.

Các chuyên gia khuyến cáo:

Luôn pha loãng nước chanh.

Có thể dùng ống hút để hạn chế axit tiếp xúc với răng.

Sau khi uống nên súc miệng bằng nước lọc.

Không đánh răng ngay sau khi uống vì men răng đang mềm hơn do tác động của axit.

Ngoài ra, những người bịtrào ngược dạ dày - thực quản, viêm loét dạ dày, tăng tiết axit dạ dày, nên thận trọng khi sử dụng. Nếu xuất hiện cảm giác nóng rát hoặc khó chịu, cần giảm lượng uống hoặc ngừng sử dụng.

Để phát huy tối đa lợi ích, nước chanh nên đi cùng với chế độ ăn cân bằng, giàu rau xanh và trái cây; đủ protein chất lượng; tập luyện thường xuyên; ngủ đủ giấc; hạn chế đồ uống có đường. Kết luận

Nước chanh không phải "thần dược" giúp trẻ mãi hay giảm cân thần tốc như nhiều lời quảng cáo trên mạng.

Tuy nhiên, nếu được pha đúng cách và sử dụng hợp lý, đây vẫn là một thức uống lành mạnh, giúp bổ sung nước, tăng lượng vitamin C trong khẩu phần và hỗ trợ xây dựng những thói quen tốt cho sức khỏe. Cuối cùng, chính lối sống khoa học mới là yếu tố quyết định làn da, vóc dáng và tốc độ lão hóa , chứ không phải một loại đồ uống đơn lẻ.