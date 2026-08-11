VNeID vừa bổ sung thêm loạt tính năng mới, người dân cần cập nhật ngay để tránh bỏ lỡ quyền lợi

Các tính năng mới được bổ sung trên VNeID

1. Bổ sung các dịch vụ công (DVC) đối với tổ chức: Cấp mới, Cấp đổi Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự; Cấp mới, Điều chỉnh giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp; Cấp mới, Điều chỉnh giấy phép vận chuyển tiền chất thuốc nổ



2. Bổ sung tiện ích tích hợp tài khoản thanh toán



3. Bổ sung các tiện ích về phản ánh, kiến nghị (PAKN) về DVC; đánh giá cung ứng hành chính công



4. Điều chỉnh, cập nhật DVC cư trú



5. Sửa lỗi

Người dùng cần lưu ý gì khi cập nhật VNeID phiên bản 2.2.11﻿

Người dùng hệ điều hành iOS có thể mở App Store, tìm kiếm “VNeID” và chọn “Cập nhật”. Theo thông tin trên App Store, ứng dụng có dung lượng khoảng 110 MB và yêu cầu iOS hoặc iPadOS 13 trở lên.

Đối với điện thoại Android, người dùng cần truy cập Google Play, tìm đúng ứng dụng VNeID do Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư phát hành và kiểm tra nút cập nhật. Phiên bản mới có thể được phân phối theo từng đợt, vì vậy không phải tất cả thiết bị đều nhận được bản cập nhật cùng lúc.

Bên cạnh đó, cơ quan công an cũng khuyến cáo người dân phải luôn nêu cao tinh thần cảnh giác trước thủ đoạn của tội phạm, tự bảo vệ dữ liệu cá nhân, không đăng, đưa lên mạng xã hội hình ảnh thẻ Căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử, số điện thoại cá nhân... để không bị kẻ lừa đảo lợi dụng thực hiện hành vi vi phạm pháp luật.﻿

Tuyệt đối cảnh giác với các cuộc gọi “cập nhập thông tin”, “đồng bộ giấy tờ”. Thủ đoạn của số đối tượng này là giả danh cán bộ xã, phường hoặc cơ quan Công an gọi điện để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, chỉnh sửa thông tin, cập nhập đồng bộ hóa dữ liệu thông qua ứng dụng VNeID sau đó lừa cấp quyền truy cập qua hình thức gửi mã OTP hoặc đường link nhiễm mã độc để thực hiện lệnh chuyển tiền và chiếm đoạt tài sản.

Do đó, khi có những số điện thoại lạ gọi điện tự xưng là cán bộ xã, phường hoặc cơ quan Công an để hướng dẫn, hỗ trợ cài đặt, cập nhập, đồng bộ hóa dữ liệu thì không vội thực hiện theo mà liên hệ số điện thoại cố định chính xác của cơ quan, đơn vị đó để xác nhận chính xác hay không để được hướng dẫn. Tuyệt đối không truy cập vào các đường link, trang web… do người khác gửi để yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân.﻿

Ngoài ra, người dùng tuyệt đối không cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn ngoài trên các trang web, kho ứng dụng không chính thống; chỉ cài đặt ứng dụng VNeID từ nguồn chính thống trên App Store (đối với hệ điều hành IOS cho điện thoại iPhone) và CH Play (đối với hệ điều hành Android).﻿