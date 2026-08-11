Đà Nẵng và Grab thúc đẩy chuyển đổi số kinh tế cơ sở

Các chương trình này hướng đến việc mở ra cơ hội để các chủ thể OCOP, tiểu thương và hộ kinh doanh tại Đà Nẵng tiếp cận công nghệ, phát triển kỹ năng số và mở rộng kênh bán hàng. Với nền tảng, giải pháp của Grab và sự hỗ trợ từ các cơ quan địa phương, các hộ kinh doanh có thể từng bước đưa sản phẩm lên môi trường số, tiếp cận thêm người tiêu dùng và tạo cơ hội tăng trưởng.

Phát biểu khai mạc Lễ khai trương, ông Hồ Quang Bửu – Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND thành phố cho biết:

“Sản phẩm OCOP là sản phẩm được phát triển theo Chương trình Mỗi xã một sản phẩm theo chủ trương của Chính phủ Việt Nam. Sản phẩm OCOP mang lại giá trị kinh tế cao hơn, nâng cao thu nhập cho người dân; đồng thời giúp gìn giữ và phát huy, lan tỏa văn hóa, làng nghề truyền thống Việt Nam đến mọi người dân, đặc biệt là du khách quốc tế”.

Sàn giao dịch “OCOP và Đặc sản Đà Nẵng” giúp hộ dân dễ dàng đưa sản phẩm lên một “Kho hàng thông minh” trên nền tảng Grab; có thể hiển thị thông tin “đặc trưng” của sản phẩm; từ đó người dân, đặc biệt là du khách dễ dàng biết, có thể dễ dàng mua mọi lúc, mọi nơi trên thiết bị di động/trên nền tảng số; hướng đến 02 nhóm mục tiêu chính:

Một là, Mở rộng thị trường tiêu thụ trong toàn quốc, quốc tế; đặc biệt là du khách; sản phẩm OCOP bán ra được nhiều hơn, giá cao hơn; mục tiêu doanh thu bán ra của sản phẩm tăng ít nhất 10%/năm trong năm 2026 và tăng trưởng “2 con số” từ năm 2027

Hai là, Lan tỏa văn hóa làng nghề của Thành phố Đà Nẵng đến bạn bè trong nước và quốc tế.”

Theo đó, Grab Việt Nam sẽ phối hợp với các cơ quan thành phố Đà Nẵng triển khai một số hoạt động trọng tâm từ tháng 8/2026 như sau:

Mở rộng đầu ra cho OCOP và đặc sản Đà Nẵng

Thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam sẽ phối hợp xây dựng không gian mua sắm trực tuyến “OCOP – Đặc sản Đà Nẵng” trên ứng dụng Grab. Không gian này giúp người dùng tìm hiểu thông tin, nguồn gốc, câu chuyện và đặt mua các sản phẩm địa phương thuận tiện hơn.

Ngay trước Lễ khai trương và trong tháng 08/2026, chương trình hỗ trợ chuẩn hóa dữ liệu số cho hơn 80 chủ thể sản xuất, kinh doanh OCOP (chủ yếu sản phẩm đạt 4 sao, 5 sao) và cùng 14 điểm/cửa hàng trưng bày và bán sản phẩm OCOP hiện có trên địa bàn thành phố. Hoạt động này hướng đến việc mở rộng khả năng tiếp cận thị trường, đặc biệt là nhóm khách du lịch, đồng thời nâng cao mức độ nhận diện và giá trị thương mại của sản phẩm địa phương. Từ tháng 9/2026, các bên sẽ triển khai mở rộng cho các sản phẩm sản phẩm OCOP còn lại.

Ra mắt mô hình “Chợ Cồn chuyển đổi số”

Sáng ngày 10/8/2026, thành phố Đà Nẵng và Grab Việt Nam đã công bố, đưa vào hoạt động Sàn giao dịch “OCOP – Đặc sản Đà Nẵng” trên ứng dụng Grab, đồng thời công bố triển khai mô hình “Chợ Cồn chuyển đổi số”, hướng đến xây dựng Chợ Cồn thành khu chợ kiểu mẫu về chuyển đổi số.

Theo đó, Grab phối hợp cùng Ban Quản lý Chợ Cồn hướng dẫn tiểu thương mở gian hàng trên GrabFood, GrabMart, tiếp nhận đơn hàng trực tuyến và triển khai hệ thống nhận diện tại chợ. Mô hình giúp tiểu thương bổ sung kênh bán hàng, đồng thời giúp người dân và du khách dễ dàng tiếp cận các món ăn, sản phẩm đặc trưng của Chợ Cồn trên nền tảng số.

Trang bị kỹ năng số cho hộ kinh doanh

Đội ngũ Grab sẽ thường xuyên và trực tiếp đến các khu chợ, tuyến phố thương mại và khu vực tập trung hộ kinh doanh để hướng dẫn đăng ký GrabFood, GrabMart, quản lý đơn hàng, triển khai chương trình khuyến mại và sử dụng thanh toán không tiền mặt; đặc biệt là hướng dẫn các chủ thể OCOP, hộ kinh doanh, tiểu thương kỹ năng đưa sản phẩm lên nền tảng (xác định giá bán, khối lượng gói hàng hóa, khuyến mãi,...).

Phối hợp, hướng dẫn các tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương hỗ trợ hộ kinh doanh làm quen và vận hành hiệu quả trên môi trường số.

Tăng cường quảng bá và kích cầu tiêu dùng trên nền tảng Grab

Từ nay đến hết tháng 9/2026, Grab sẽ triển khai các chương trình ưu đãi dành cho người dùng GrabFood và GrabMart trên địa bàn thành phố để thúc đẩy mua sắm sản phẩm OCOP và đặc sản Đà Nẵng, bao gồm các chương trình dành riêng cho tiểu thương mới và gian hàng tại Chợ Cồn.

Thường xuyên truyền thông về mua sắm sản phẩm OCOP và đặc sản Đà Nẵng

Chương trình cũng sẽ được quảng bá trên các kênh truyền thông của thành phố, ứng dụng Grab và tại một số địa điểm công cộng nhằm đưa sản phẩm địa phương đến gần hơn với người dân và du khách. Phương tiện truyền thông gồm trên màn hình công cộng, màn hình sân bay, thông tin trên nền tảng số, băng-rôn/road-show trên các tuyến đường, qua lực lượng và phương tiện xe vận chuyển Grab,...

Ông Mã Tuấn Trọng, Giám đốc Điều hành Grab Việt Nam, chia sẻ: “Grab trân trọng cơ hội tiếp tục đồng hành cùng thành phố Đà Nẵng để cụ thể hóa các định hướng hợp tác bằng những hoạt động thiết thực. Chúng tôi hy vọng các giải pháp lần này sẽ giúp các chủ thể OCOP, tiểu thương và hộ kinh doanh từng bước tiếp cận công nghệ, mở rộng kênh bán hàng và kết nối với nhiều khách hàng hơn. Qua đó, Grab cũng mong muốn góp phần đưa các sản phẩm và nét ẩm thực đặc trưng của Đà Nẵng đến gần hơn với người dân, du khách trong nước và quốc tế, qua đó quảng bá hình ảnh điểm đến, thúc đẩy du lịch và tạo thêm động lực cho kinh tế địa phương.”

Grab và thành phố Đà Nẵng sẽ phối hợp đánh giá kết quả sau giai đoạn triển khai đầu tiên và định kỳ trong quá trình thực hiện chương trình. Việc đánh giá sẽ ghi nhận phản hồi từ các chủ thể OCOP, tiểu thương, hộ kinh doanh và người tiêu dùng, đồng thời theo dõi một số chỉ số như sản lượng bán ra và hiệu quả kinh doanh để tiếp tục hoàn thiện chương trình.

Trên cơ sở kết quả thực tế, hai bên sẽ nghiên cứu mở rộng mô hình đến thêm các sản phẩm OCOP, cơ sở kinh doanh đặc sản và những khu vực tập trung nhiều hộ kinh doanh khác trên địa bàn thành phố.



