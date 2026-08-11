King’s Cross: Từ khu đèn đỏ khét tiếng thành trung tâm AI hàng đầu thế giới

Hơn 20 năm trước, King’s Cross là một trong những khu vực phức tạp của London (Anh), gắn với ma túy và mại dâm. Ngày nay, nơi đây tập trung hàng loạt công ty AI hàng đầu thế giới và văn phòng cho thuê cũng trở nên khan hiếm.

Văn phòng tại King’s Cross khan hiếm đến mức một quỹ đầu tư mạo hiểm được cho là cam kết tìm mặt bằng tại đây để thuyết phục một startup nhận vốn. Khi được hỏi, đại diện quỹ không xác nhận hay phủ nhận, chỉ cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ các nhà sáng lập tìm địa điểm làm việc khi cần thiết.

Văn phòng các công ty công nghệ hàng đầu thế giới đặt trước nhà ga King’s Cross, London, Anh. (Ảnh: Nstartup)

Làn sóng công nghệ tại King’s Cross bắt đầu rõ nét từ năm 2016, khi DeepMind, lúc đó vừa được Google mua lại, chuyển đến.

Không lâu sau, nhiều startup AI cũng tìm tới với mong muốn hoạt động gần Google DeepMind và tiếp cận nguồn nhân lực công nghệ đang đổ dồn về đây.

King’s Cross dần trở thành một trong những trung tâm AI đáng chú ý nhất thế giới, bên cạnh San Francisco (Mỹ) và Bắc Kinh (Trung Quốc).

King’s Cross còn được gọi là “khu tri thức”, quy tụ OpenAI, Meta, Isomorphic Labs, Cusp AI, Wayne, Recursive và nhiều công ty công nghệ khác. Synthesia, Anthropic cũng đặt văn phòng không xa. Đại học London nằm ngay gần đó.

Giao thông cũng tương đối thuận tiện. Từ ga King’s Cross, các nhà sáng lập có thể đến Cambridge trong khoảng 45 phút để tiếp cận nguồn nhân lực, hoặc tới Paris (Pháp) trong khoảng hai giờ.

Cuộc chuyển mình của King’s Cross

Ít ai hình dung hơn hai thập kỷ trước, khu vực này từng mang diện mạo hoàn toàn khác.

“Trong những năm 1980, cocaine và heroin biến khu vực này thành thị trường ma túy lớn”, Hussein Kanji, nhà đầu tư tại Hoxton Ventures, nhớ lại.

Ông Kanji cho biết, thời điểm đó người ta có thể nhìn thấy kim tiêm cắm trên các thân cây, trong khi các băng nhóm hoạt động trên đường phố. Năm 1982, một nhà thờ địa phương từng bị nhóm Tập thể Gái mại dâm Anh (ECP) chiếm giữ liên tục 12 ngày.

Đường Darlinghurst, Kings Cross, Anh, tháng 7/1980. (Ảnh: Leroy W. Demery/Flickr)

Đầu những năm 2000, quá trình tái phát triển bất động sản bắt đầu làm thay đổi diện mạo King’s Cross.

“Giờ đây, nơi này đã trở thành trung tâm AI của Vương quốc Anh” , ông Kanji nói. “Một sự thay đổi đáng kinh ngạc” .

Khoảng 18 tháng trước, BioCorteX, một công ty trong danh mục đầu tư của Hoxton Ventures, chuyển từ Holborn tới tòa nhà Jellicoe ở King’s Cross để được gần trung tâm của hệ sinh thái mới.

“Rất nhiều thứ đang diễn ra tại London lúc này. Rất nhiều nhà cung cấp và vận hành trung tâm dữ liệu đang chuyển tới đây” , Nik Sharma, đồng sáng lập BioCorteX, cho biết.

Prometheus, công ty AI của Jeff Bezos, cũng được cho là đang đàm phán để chuyển vào tòa Jellicoe.

Sự bùng nổ AI đang tác động trực tiếp đến thị trường văn phòng London.

Theo dữ liệu trên nền tảng Dealroom, thành phố có khoảng 3.600 startup AI. Các doanh nghiệp này đã huy động khoảng 12,1 tỷ USD trong tổng số 14,8 tỷ USD vốn được rót vào các startup tại thành phố kể từ cuối tháng 7.

Tập đoàn bất động sản Knight Frank cho biết kể từ đầu tháng 6, các startup liên quan đến AI đã thuê hơn một triệu feet vuông (khoảng 93.000 m2), văn phòng tại London.

Chris Dunn, chuyên gia phân tích thị trường thương mại của Knight Frank, cho biết giá thuê văn phòng cao cấp tại King’s Cross tăng 18% trong ba năm qua.

Con số này bao gồm những hợp đồng có diện tích từ 10.000 feet vuông (khoảng 929 m2), như các giao dịch của OpenAI và Prometheus. Những hợp đồng ngắn hạn có thể đắt hơn, trong khi tỷ lệ văn phòng truyền thống còn trống tại khu vực hiện chỉ 0,9%.

“Nhu cầu đã vượt nguồn cung” , ông Dunn nhấn mạnh.

Simon Kohl, nhà sáng lập Latent Labs, hiện có văn phòng tại cả King’s Cross và San Francisco. Trong đó, văn phòng London đang phát triển nhanh hơn.

“Tâm lý hiện nay không còn giống như London đang cố đuổi kịp, mà giống như London đang trở thành một trong những địa điểm mặc định để thành lập một công ty AI nghiêm túc” , ông Kohl nhận định.

Một trong những ví dụ nổi bật là Wayve, startup xe tự lái được thành lập năm 2017 bởi Alex Kendall và các cộng sự.

Wayve chuyển tới King’s Cross năm 2018 để tìm địa điểm vừa có thể làm văn phòng, vừa làm gara, một sự kết hợp hiếm tại trung tâm London. Những năm sau đó,ông Kendall chứng kiến hệ sinh thái AI phát triển nhanh quanh công ty.

“Mười năm trước, xây dựng một công ty AI tiên phong từ London có vẻ là lựa chọn khác thường. Bây giờ, đó lại giống như một lựa chọn hiển nhiên “, ông Kendall nói.

Một góc văn phòng Synthesia ở King’s Cross, London, Anh. (Ảnh: Synthesia)

Cuộc đua giành nhân tài

Tuy nhiên, sự bùng nổ của AI cũng kéo theo cuộc cạnh tranh nhân lực ngày càng gay gắt.

Theo PwC, số tin tuyển dụng liên quan đến AI tại Anh tăng mạnh trong vài năm qua. Khi Anthropic mở rộng hoạt động tại London đầu năm nay, công ty đưa ra mức lương 260.000 - 630.000 bảng (9,1 tỷ - 22,2 tỷ đồng) cho vị trí kỹ sư nghiên cứu máy học, trong khi mức trung bình tại London cho cùng công việc khoảng 102.000 bảng (3,6 tỷ đồng).

Áp lực nhân sự khiến một số startup Anh, tương tự các doanh nghiệp tại Thung lũng Silicon, phải huy động những vòng vốn lớn hơn để cạnh tranh.

“Điều quan trọng là Anh có thể tiếp tục sản sinh những công ty AI đủ sức cạnh tranh trên toàn cầu, đồng thời thu hút nhân tài hàng đầu thế giới đến làm việc hay không” , Zain Ali, nhà sáng lập công ty AI pháp lý Centuro tại King’s Cross, nói. “Nếu điều đó tiếp tục xảy ra, King’s Cross sẽ không chỉ là một trung tâm AI. Nơi đây sẽ trở thành một trong những tài sản chiến lược quan trọng nhất của Vương quốc Anh” .