TOP 1 tại 7 thị trường nước ngoài, Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng 'tiết lộ' loạt kinh nghiệm giúp tập đoàn mang về nước 400 triệu USD/năm

Theo Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng, Viettel hiện phục vụ 90 triệu khách hàng tại 10 thị trường viễn thông nước ngoài, trong đó 7 thị trường giữ vị trí số 1 về thị phần. Doanh thu từ đầu tư quốc tế của tập đoàn đã tăng trưởng hai chữ số trong 9 năm liên tiếp.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, doanh thu của khối này tăng 26%, đóng góp 40,5% vào mức tăng trưởng chung của tập đoàn. Mỗi năm, các thị trường quốc tế chuyển về Việt Nam khoảng 400 triệu USD. Dòng tiền này tiếp tục được Viettel đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo và những lĩnh vực chiến lược khác.

Từ hành trình vươn ra thế giới, lãnh đạo Viettel đúc kết bốn bài học lớn dành cho doanh nghiệp Việt Nam muốn mở rộng hoạt động quốc tế.

Doanh nghiệp không thể đi ra thế giới một mình

Theo Chủ tịch Viettel, ngoại giao có thể mở ra những cánh cửa, nhưng doanh nghiệp phải có đủ năng lực để bước qua, đủ bản lĩnh để đứng vững và biến cơ hội thành giá trị cụ thể.

Nhiều cơ hội đầu tư, hợp tác của Viettel bắt đầu từ các chuyến thăm, cuộc tiếp xúc cấp cao và khuôn khổ quan hệ do Đảng, Nhà nước cùng ngành ngoại giao xây dựng. Trong quá trình triển khai dự án, Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài hỗ trợ doanh nghiệp tìm hiểu thị trường, tiếp cận cơ quan có thẩm quyền và tháo gỡ những vấn đề mà một doanh nghiệp riêng lẻ khó tự giải quyết.

Theo Chủ tịch Tập đoàn, đây là một trong những yếu tố then chốt giúp doanh nghiệp Việt Nam tự tin mở rộng hoạt động quốc tế và nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn Viettel. Ảnh: Viettel

Thị trường nước ngoài là nơi đào tạo đội ngũ

Bài học thứ hai của Viettel là coi thị trường quốc tế như một môi trường thực tiễn để đào tạo nhân sự và nâng cao năng lực quản trị.

Việc làm việc tại những quốc gia có văn hóa, pháp luật và điều kiện cạnh tranh khác nhau giúp đội ngũ cán bộ hình thành tư duy toàn cầu, nâng cao khả năng thích ứng và rèn luyện bản lĩnh xử lý biến động.

Theo ông Tào Đức Thắng, một hệ thống hạ tầng có thể được triển khai trong thời gian tương đối ngắn, nhưng để hình thành một đội ngũ có tư duy toàn cầu và khả năng chịu trách nhiệm cần quá trình rèn luyện nhiều năm.

"Nhiều cán bộ trưởng thành từ các thị trường nước ngoài hiện đảm nhiệm vai trò nòng cốt trong những lĩnh vực trụ cột của Viettel. Đây được xem là một trong những giá trị lớn mà hoạt động đầu tư quốc tế mang lại, bên cạnh doanh thu và lợi nhuận", vị lãnh đạo Tập đoàn Viettel chia sẻ.

Không chỉ mang sản phẩm, trí tuệ Việt Nam ra thế giới

Bài học kinh nghiêmj thứ ba, theo lãnh đạo Viettel đó là quá trình đầu tư quốc tế cần diễn ra theo hai chiều. Một mặt, doanh nghiệp đưa công nghệ, sản phẩm và trí tuệ Việt Nam ra thế giới. Mặt khác, doanh nghiệp cần tiếp nhận tri thức, công nghệ và kinh nghiệm quản trị tiên tiến để phục vụ quá trình phát triển trong nước.

"Nếu chỉ mở rộng doanh thu, doanh nghiệp có thể trở nên lớn hơn về quy mô. Tuy nhiên, chỉ khi tiếp nhận và làm chủ các nguồn lực hiện đại, doanh nghiệp mới nâng cao được năng lực cạnh tranh, phát triển bền vững và đóng góp vào khả năng tự chủ của nền kinh tế", Chủ tịch Viettel Tào Đức Thắng khẳng định.

Theo cách tiếp cận này, mỗi thị trường nước ngoài không đơn thuần mang lại khách hàng, thị phần và lợi nhuận. Đó còn là nơi công nghệ Việt Nam được kiểm chứng, nguồn nhân lực được rèn luyện và thương hiệu quốc gia được khẳng định.

Kiên định mục tiêu, linh hoạt cách làm

Theo Chủ tịch Tào Đức Thắng, khi Viettel bắt đầu đầu tư ra nước ngoài, nhiều thị trường thuận lợi đã được các tập đoàn đa quốc gia khai thác từ nhiều năm trước.

Thay vì cạnh tranh trực tiếp bằng quy mô vốn, doanh nghiệp lựa chọn những quốc gia còn nhu cầu kết nối lớn, đầu tư hạ tầng đi trước, phổ cập dịch vụ và gắn hoạt động kinh doanh với lợi ích lâu dài của người dân tại địa phương.

"'Go Global' không có nghĩa là mang nguyên một mô hình đã thành công tại Việt Nam sang áp dụng tại quốc gia khác. Doanh nghiệp phải sử dụng năng lực của mình để giải quyết bài toán riêng của từng thị trường", vị lãnh đạo Tập đoàn Viettel cho hay.

Có những thị trường cần một chặng đường dài để xây dựng niềm tin, tạo lập vị thế và đạt hiệu quả. Vì vậy, doanh nghiệp phải kiên định với mục tiêu dài hạn nhưng linh hoạt trong cách triển khai.

Đưa ra dẫn chứng cụ thể, Chủ tich Tào Đức Thắng chia sẻ, tại Haiti, Burundi và Myanmar, nhân sự Viettel vẫn duy trì hoạt động mạng lưới trong những giai đoạn bất ổn, đồng hành cùng chính quyền và người dân sở tại. Sự hiện diện vào thời điểm khó khăn đã giúp doanh nghiệp xây dựng niềm tin – một tài sản đặc biệt quan trọng khi kinh doanh ở nước ngoài.

Sẽ đưa công nghệ cao, an ninh mạng và logistics ra thế giới

Thông tin về kế hoạch kinh doanh trong tương lai, Chủ tịch Tào Đức Thắng cho biết, giai đoạn tiếp theo, hoạt động đầu tư quốc tế của Viettel sẽ không chỉ giới hạn ở lĩnh vực viễn thông.

Tập đoàn định hướng đưa ra thị trường thế giới năng lực trong công nghiệp công nghệ cao, hạ tầng số, nền tảng số, an ninh mạng, logistics và các ngành công nghệ chiến lược; đồng thời nghiên cứu mở rộng hiện diện tại những thị trường mới.

Viettel cũng kiến nghị tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài với các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp. Đồng thời, việc tăng cường chia sẻ thông tin, dự báo xu hướng, cảnh báo rủi ro và hỗ trợ xử lý khó khăn sẽ giúp các công ty Việt Nam tự tin hơn trong quá trình đầu tư ra nước ngoài.

"Từ kinh nghiệm của Viettel, 'Go Global' không chỉ là đưa hoạt động kinh doanh vượt qua biên giới, mà còn là quá trình mở rộng năng lực của doanh nghiệp, kết nối thêm nguồn lực và đóng góp trở lại cho nền kinh tế Việt Nam", Chủ tịch Tào Đức Thắng nhấm mạnh.