CSGT đề nghị 952 chủ phương tiện có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị Định 168

Trong tuần qua, lực lượng Cảnh sát giao thông tại nhiều địa phương tiếp tục công bố danh sách phương tiện vi phạm được phát hiện thông qua thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ và hệ thống camera giám sát giao thông.

Tại Bắc Ninh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh cho biết, từ ngày 17/8 đến ngày 23/8/2026, đơn vị đã phát hiện 563 trường hợp chạy quá tốc độ thông qua phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Danh sách phương tiện vi phạm đã được cơ quan chức năng đăng tải để chủ phương tiện và người vi phạm chủ động tra cứu, chấp hành việc xử lý theo quy định.

Cùng thời điểm này, Công an tỉnh Cao Bằng cũng thông báo kết quả phát hiện các trường hợp vi phạm giao thông qua hệ thống camera giám sát trong thời gian từ ngày 19/8 đến ngày 25/8/2026.

Theo thông báo, hệ thống camera giám sát giao thông tại Cao Bằng đã phát hiện 30 trường hợp vi phạm. Danh sách phương tiện liên quan đã được cơ quan chức năng công bố để phục vụ việc xử lý theo quy định.

Trước đó, ngày 23/8, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh An Giang cũng thông báo danh sách phương tiện vi phạm giao thông được phát hiện qua hệ thống camera giám sát trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn.

Danh sách được công bố trong đợt này ghi nhận các phương tiện vi phạm được phát hiện trong khoảng thời gian từ ngày 1/8 đến ngày 15/8/2026.

Lực lượng Cảnh sát giao thông đề nghị chủ phương tiện và người vi phạm chủ động tra cứu thông tin, thực hiện việc xử lý theo quy định.

Người tham gia giao thông cũng được khuyến cáo nghiêm chỉnh tuân thủ quy định về tốc độ, chú ý quan sát biển báo và điều khiển phương tiện an toàn nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.