Có nên rút điện máy lọc nước vào ban đêm không? Thì ra bấy lâu rất nhiều người hiểu sai

Máy lọc nước ngày càng trở thành thiết bị quen thuộc trong nhiều gia đình, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch hằng ngày. Tuy nhiên, để thiết bị vận hành hiệu quả và bền lâu, người dùng cũng cần nắm rõ cách sử dụng phù hợp.

Một vấn đề khiến nhiều người băn khoăn là có nên rút điện máy lọc nước vào ban đêm hay không. Do nhu cầu sử dụng nước thường giảm vào thời điểm này, không ít gia đình cho rằng ngắt nguồn điện sẽ giúp tiết kiệm chi phí. Một số người còn nghĩ rằng cho máy “nghỉ” vài giờ mỗi ngày có thể giảm thời gian vận hành, hạn chế hao mòn và kéo dài tuổi thọ thiết bị.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia, việc thường xuyên rút điện máy lọc nước vào ban đêm không phải là thói quen nên duy trì. Nguyên nhân là do:

1. Không giúp tiết kiệm nhiều điện

Việc ngắt điện trong vài giờ ban đêm chắc chắn có thể giảm một phần điện năng tiêu thụ, nhưng mức tiết kiệm thực tế phụ thuộc vào loại máy. Với máy lọc nước thông thường, mức tiêu thụ điện còn liên quan đến việc thiết bị có bơm, làm nóng, làm lạnh hay các chức năng tự động khác hay không.

Ảnh: Internet

Đặc biệt, nếu máy có chức năng làm nóng hoặc làm lạnh, việc duy trì nguồn điện có thể khiến thiết bị tiếp tục tiêu thụ điện để giữ nhiệt độ theo cài đặt. Trong trường hợp này, nếu gia đình không có nhu cầu sử dụng nước nóng hoặc lạnh vào ban đêm, người dùng có thể xem xét tắt riêng chức năng này nếu thiết bị cho phép, thay vì tự ý ngắt toàn bộ nguồn điện. Đây là cách sử dụng hợp lý hơn bởi vừa hạn chế điện năng tiêu thụ, vừa không làm gián đoạn toàn bộ hệ thống lọc.

2. Có thể làm giảm tuổi thọ máy

Về nguyên tắc, không nên hình thành thói quen rút điện máy lọc nước vào ban đêm nếu thiết bị được thiết kế để vận hành và duy trì nguồn điện liên tục.

Nhiều dòng máy lọc nước hiện nay không chỉ thực hiện quá trình lọc khi người dùng lấy nước mà còn có thể sử dụng điện cho các chức năng như bơm, tự động cấp nước, kiểm soát hệ thống hoặc làm nóng, làm lạnh tùy từng sản phẩm. Khi nguồn điện bị ngắt, các chức năng này cũng dừng hoạt động.

Đến khi cắm điện trở lại, máy phải hoạt động hết công suất và hoạt động lại từ đầu mọi quy trình dẫn đến tiêu tốn nhiều điện năng hơn so với bình thường cũng như tuổi thọ của máy cũng bị ảnh hưởng.

Khi nào nên rút điện máy lọc nước?

Rút điện hoàn toàn là cần thiết trong một số trường hợp nhất định, chẳng hạn khi vệ sinh, bảo dưỡng hoặc sửa chữa thiết bị. Việc ngắt nguồn giúp đảm bảo an toàn cho người sử dụng trong quá trình thao tác.

Ảnh: Internet

Ngoài ra, nếu gia đình đi du lịch, công tác hoặc vắng nhà trong thời gian dài, có thể cân nhắc ngắt nguồn máy theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Với những trường hợp này, người dùng nên thực hiện đúng quy trình, đặc biệt là khóa nguồn nước nếu cần thiết và xử lý lượng nước còn lại theo hướng dẫn.

Ngược lại, nếu chỉ không sử dụng máy trong vài giờ vào ban đêm, việc rút phích cắm mỗi ngày thường không mang lại lợi ích đáng kể so với việc để máy vận hành theo đúng thiết kế.

Quan trọng nhất, không nên áp dụng một quy tắc chung cho mọi loại máy lọc nước. Mỗi sản phẩm có cấu tạo, công suất và cơ chế vận hành khác nhau. Vì vậy, trước khi quyết định có nên ngắt điện vào ban đêm hay không, người dùng nên kiểm tra hướng dẫn sử dụng của chính thiết bị đang dùng.

(Tổng hợp)