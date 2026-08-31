Ra phòng khách sau tiếng nổ lớn, người đàn ông chứng kiến cảnh tượng "nổi da gà"

Theo truyền thông Trung Quốc, người đàn ông họ Mạc, sống tại Đô Quân, Quý Châu, mới đây chia sẻ hình ảnh căn nhà sau sự cố nổ bình tương ớt trên mạng xã hội. Trước đó, anh tự làm tương ớt lên men tại nhà rồi cho vào một bình nhựa lớn để bảo quản.

Sáng sớm, khi cả gia đình đang ngủ, một tiếng động lớn bất ngờ vang lên từ phòng khách. Mọi người lập tức chạy ra kiểm tra và không khỏi sửng sốt trước cảnh tượng trước mắt. Phần nước tương ớt màu đỏ bắn tung tóe khắp trần nhà và các bức tường.

Trong ánh sáng mập mờ, những vệt đỏ phủ kín căn phòng khiến gia đình người đàn ông có cảm giác như đang đứng trước một hiện trường án mạng. Chỉ đến khi kiểm tra kỹ, họ mới xác định đó là tương ớt do chính mình làm trước đó.

Ảnh: Sohu

Ngay sau sự cố, cả gia đình nhanh chóng bắt tay vào dọn dẹp. Do nước xốt có màu đỏ đậm, một phần màu đã ngấm vào lớp sơn trên tường và trần nhà nên rất khó để loại bỏ hoàn toàn. Người đàn ông cho biết gia đình có thể phải thuê người chuyên nghiệp sơn sửa lại nhà, đồng nghĩa với việc phát sinh thêm một khoản chi phí không nhỏ.

May mắn, vụ nổ chỉ gây thiệt hại cho căn nhà và không người nào bị thương trong vụ việc.

Theo các chuyên gia, quá trình lên men thực phẩm tạo ra một lượng lớn khí carbon dioxide. Nếu khí này không được giải phóng kịp thời, nó có thể dẫn đến áp suất cục bộ quá cao, gây nổ vật chứa.

Khi mua hoặc chế biến các loại thực phẩm lên men vi sinh tương tự, việc xử lý không đúng cách có thể biến những món ngon này thành những "quả bom" tiềm ẩn, đòi hỏi cả ngày dọn dẹp. Trong trường hợp nghiêm trọng có thể khiến người dùng bị thương.

Thực phẩm chứa các chất được lên men vi sinh, khi nhiệt độ bên ngoài tăng lên, sẽ lên men và tạo ra khí, làm tăng áp suất bên trong; một chút lơ là cũng có thể dẫn đến phát nổ. Đây cũng là lý do những loại thực phẩm tự lên men tại nhà như tương ớt, nước trái cây lên men, rượu trái cây hay một số sản phẩm từ sữa đều cần được xử lý và bảo quản đúng cách.

Mặc dù việc tự làm thực phẩm lên men tại nhà có vẻ thú vị, nhưng quá trình này thực chất liên quan đến nhiều phản ứng sinh hóa phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro. Môi trường gia đình thường thiếu các điều kiện vô trùng cần thiết và thiết bị chuyên dụng, khiến việc đảm bảo an toàn và kiểm soát quá trình lên men vi sinh trở nên khó khăn. Hơn nữa, việc kiểm tra chất lượng thường không thể thực hiện được tại nhà.

Quan trọng hơn, quá trình lên men không đúng cách không chỉ khiến thực phẩm bị hư hỏng hoặc mất giá trị dinh dưỡng, mà còn có thể tạo ra các chất độc hại, gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Do đó, không nên tự làm các loại thực phẩm lên men tại nhà nếu không có kiến thức và thiết bị chuyên nghiệp.

Câu chuyện của gia đình người đàn ông ở Quý Châu vì thế cũng là lời cảnh báo đối với những người có thói quen tự chế biến và lên men thực phẩm tại nhà. Một món ăn tưởng chừng vô hại có thể trở thành mối nguy bất ngờ nếu được bảo quản trong vật chứa không phù hợp hoặc không có cơ chế thoát khí an toàn.



