Xuân Son vừa nhận thêm 500 triệu đồng tiền thưởng từ 1 đại gia Việt

Theo thông tin từ CLB Thép Xanh Nam Định, mới đây, tập đoàn Xuân Thiện đã trao thưởng 500 triệu đồng/người cho Xuân Son và Văn Vĩ. Như vậy, tổng số tiền 'đại gia' Xuân Thiện dành tặng cho 2 cầu thủ của đội bóng thành Nam là 1 tỷ đồng.

Tập đoàn Xuân Thiện trao thưởng cho Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Vĩ. Ảnh: CLB Thép Xanh Nam Định

Trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026, Thép Xanh Nam Định đóng góp hai cầu thủ là Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Vĩ. Xuân Son thi đấu trên hàng công, trong khi Văn Vĩ đảm nhiệm vị trí hậu vệ cánh trái. Cả hai đều được HLV Kim Sang-sik sử dụng và là những gương mặt quan trọng trong đội hình tuyển Việt Nam.

Đáng chú ý, Nguyễn Xuân Son tiếp tục để lại dấu ấn khi giành danh hiệu Vua phá lưới ASEAN Cup với khả năng ghi bàn và tạo dấu ấn trên hàng công.

Theo thông tin từ CLB Thép Xanh Nam Định, khoản thưởng 500 triệu đồng cho mỗi cầu thủ được Tập đoàn Xuân Thiện trao nhằm ghi nhận những nỗ lực và đóng góp của Nguyễn Xuân Son và Nguyễn Văn Vĩ trong hành trình cùng đội tuyển Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch ASEAN Cup 2026. CLB cũng cho biết Tập đoàn Xuân Thiện sẽ tiếp tục đồng hành, sẻ chia và động viên các thành viên đội bóng trong hành trình phía trước.

Với Thép Xanh Nam Định, Xuân Son và Văn Vĩ là hai trong những cầu thủ tạo dấu ấn ở cấp đội tuyển trong thời gian qua. Việc cả hai trở lại CLB sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc gia cũng mang đến thêm sự chú ý trong giai đoạn đội bóng chuẩn bị cho những mục tiêu tiếp theo.