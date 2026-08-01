Phát hiện mũi đất thuộc dạng hiếm thấy trên Đảo Ngọc: Hai phía đều là biển, một ông lớn BĐS đã "chọn mặt gửi vàng" từ 10 năm trước

Nằm ở phía Nam Phú Quốc, Mũi Ông Đội là một trong những khu vực có địa hình dễ nhận biết khi nhìn từ trên cao. Mũi đất vươn dài ra biển, hai bên đều tiếp xúc với mặt nước, xen giữa là những mảng xanh, bãi cát và ghềnh đá. Cổng thông tin Đặc khu Phú Quốc mô tả nơi đây là một "rẻo đất hai mặt biển", đồng thời cho biết khu vực có bãi đá, ghềnh đá và các rạn san hô nhiệt đới.

Địa hình này tạo nên một trong những trải nghiệm thú vị nhất ở Mũi Ông Đội: có thể quan sát cả bình minh và hoàng hôn trong cùng khu vực. Theo trang thông tin du lịch Visit Phu Quoc, nhờ phần đất nhô ra biển và được mặt nước bao quanh hai phía, du khách có thể đón những tia nắng đầu tiên vào buổi sáng, sau đó chờ mặt trời lặn ở phía bờ còn lại khi ngày kết thúc.

Ảnh Visit Phú Quốc

Không gian ở đây cũng không chỉ có biển. Sự kết hợp giữa thảm thực vật nhiệt đới, bãi cát, ghềnh đá và mặt nước tạo nên cảnh quan khá khác biệt so với những bãi biển kéo dài theo một đường bờ thông thường. Cổng thông tin địa phương còn giới thiệu Mũi Ông Đội là khu vực có thể câu cá, lặn ngắm san hô khi điều kiện thời tiết phù hợp.

Gần khu vực này còn có Giếng Tiên, một mạch nước ngọt nằm sát bờ biển. Theo Cổng thông tin Đặc khu Phú Quốc, người dân địa phương truyền lại rằng nước tại đây vẫn ngọt dù vị trí rất gần mép biển và khi thủy triều lên. Đây cũng là một trong những điểm gắn với các câu chuyện dân gian về Nguyễn Ánh tại đảo Ngọc.

"Ông lớn" đã chọn Mũi Ông Đội từ khoảng 10 năm trước

Lợi thế hai mặt biển của Mũi Ông Đội đã được khai thác cho du lịch nghỉ dưỡng từ khá sớm. Tháng 1/2016, Sun Group giới thiệu dự án Premier Village Phu Quoc Resort tại chính mũi đất này; đến tháng 3/2016, dự án tiếp tục được ra mắt rộng rãi. Như vậy, tính đến năm 2026, đã khoảng 10 năm kể từ khi tập đoàn này lựa chọn Mũi Ông Đội để phát triển khu nghỉ dưỡng. Hiện resort vẫn hoạt động tại đây, với thiết kế tận dụng đặc điểm hai phía giáp biển của bán đảo.

Ở quy mô rộng hơn, khu vực Bãi Khem - Mũi Ông Đội cũng được xác định trong định hướng phát triển du lịch của Phú Quốc. Các tài liệu quy hoạch nêu tính chất khu vực là dịch vụ du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái cao cấp và thể thao biển, đồng thời yêu cầu tổ chức công viên, bãi tắm công cộng và đường tiếp cận không gian ven biển.

Premier Village Phu Quoc Resort ở Mũi Ông Đội được giới thiệu chính thức vào năm 2016 (Ảnh Sun Group)





Đến Mũi Ông Đội nên trải nghiệm gì, có thể kết hợp những đâu?

Với địa hình đặc biệt, trải nghiệm đáng chú ý nhất tại Mũi Ông Đội vẫn là dành trọn hai đầu ngày cho biển. Buổi sáng sớm phù hợp để đi dạo, chụp ảnh và đón bình minh; chiều muộn là thời điểm lý tưởng để quan sát ánh nắng đổi màu trên mặt biển và chờ hoàng hôn. Nếu điều kiện sóng, gió thuận lợi, du khách cũng có thể dành thời gian tắm biển, khám phá bờ đá hoặc tham gia các hoạt động biển phù hợp. Visit Phu Quoc khuyến nghị mùa khô, thường từ khoảng tháng 11 đến tháng 4, thuận lợi hơn cho những trải nghiệm ngoài trời ở Nam đảo.

Du khách cũng nên lưu ý Mũi Ông Đội hiện không còn hoàn toàn là một khu vực thiên nhiên tách biệt như trước bởi một phần không gian đã được khai thác cho nghỉ dưỡng. Vì vậy, với khách không lưu trú tại đây, việc tìm hiểu trước tuyến đường và khu vực được phép tiếp cận sẽ giúp hành trình chủ động hơn.

Ảnh minh họa - Nguồn: MiA

Nếu muốn mở rộng chuyến đi, Bãi Khem là lựa chọn gần và thuận tiện nhất. Cổng thông tin Đặc khu Phú Quốc thường giới thiệu Bãi Khem và Mũi Ông Đội thành một cụm điểm đến. Bãi Khem nổi bật với đường bờ biển cong, cát trắng và nằm ngay trong khu vực Nam đảo, thuận lợi để kết hợp tắm biển hoặc nghỉ giữa hành trình.

Một lựa chọn khác là Bãi Sao, phù hợp với những du khách muốn dành nhiều thời gian hơn cho biển. Từ khu vực Mũi Ông Đội, khách cũng có thể di chuyển về An Thới để kết hợp di tích Nhà tù Phú Quốc, tạo thêm một điểm dừng mang màu sắc lịch sử thay vì chỉ tập trung vào nghỉ dưỡng và cảnh quan.

Nếu dành cả ngày cho Nam đảo, hành trình có thể tiếp tục tới Hòn Thơm. Tuyến cáp treo nối khu vực An Thới với Hòn Thơm cho phép du khách quan sát quần đảo từ trên cao, sau đó kết hợp các hoạt động vui chơi trên đảo. Trang thông tin du lịch Phú Quốc hiện gợi ý Hòn Thơm và Sunset Town có thể sắp xếp trong cùng một lịch trình một ngày.

Trải nghiệm xong Mũi Ông Đội, du khách có thể kết hợp đi cáp treo sang Hòn Thơm (Ảnh Đất Việt Tour)

Cuối ngày, Sunset Town - Cầu Hôn là điểm có thể dùng để khép lại hành trình Nam đảo. Khu vực này nằm không xa Mũi Ông Đội và tập trung các không gian đi bộ, kiến trúc ven biển, điểm ngắm hoàng hôn cùng các hoạt động giải trí buổi tối. Theo Visit Phu Quoc, từ khu vực Premier Village tại Mũi Ông Đội đến Sunset Town có thể kết hợp thuận tiện trong cùng chuyến đi.

Với lịch trình gọn trong một ngày, du khách có thể bắt đầu buổi sáng tại Mũi Ông Đội, tiếp tục tới Bãi Khem hoặc một điểm lịch sử ở An Thới, dành buổi chiều cho Hòn Thơm rồi kết thúc ở Sunset Town. Còn nếu muốn trải nghiệm trọn vẹn nét riêng của mũi đất hai mặt biển, một ngày chậm rãi hơn - bắt đầu bằng bình minh và kết thúc bằng hoàng hôn - có lẽ lại là cách phù hợp nhất để cảm nhận Mũi Ông Đội.