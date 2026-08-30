Cập nhật mới về hôn nhân của Lương Xuân Trường và vợ giám đốc

Lương Xuân Trường (SN 1995) là tiền vệ nổi tiếng của bóng đá Việt Nam, từng là đội trưởng U23 Việt Nam và là một trong những gương mặt của thế hệ cầu thủ làm nên kỳ tích Thường Châu 2018.

Bên cạnh sự nghiệp sân cỏ, chuyện đời tư của nam cầu thủ cũng nhận được sự quan tâm, dù anh và gia đình khá kín tiếng trên mạng xã hội. Gắn bó từ năm 2015, cặp đôi tổ chức lễ ăn hỏi vào tháng 4/2021 và đón con gái đầu lòng vào năm 2022. Phải đến tối 21/6/2026, sau hơn 5 năm kể từ lễ ăn hỏi, Xuân Trường và Nhuệ Giang mới chính thức tổ chức hôn lễ tại Hà Nội, với sự góp mặt của gia đình hai bên, bạn bè và những người đồng đội thân thiết của nam cầu thủ.

Cặp đôi tổ chức đám cưới vào tháng 6 vừa qua.

Sau đám cưới, những cập nhật hiếm hoi về cuộc sống gia đình của Xuân Trường tiếp tục nhận được sự chú ý. Mới đây, nam cầu thủ đăng tải loạt hình ảnh cùng bà xã và con gái trong chuyến đi tới Suối Vàng - Thác Tình Yêu, Sa Pa, Lào Cai trên Instagram cá nhân.

Đây cũng là một trong những lần hiếm hoi Xuân Trường chia sẻ khung hình có đầy đủ các thành viên trong gia đình sau đám cưới. Tuy nhiên, giống với phong cách thường thấy, nam cầu thủ không đăng ảnh cận mặt mà chủ yếu lựa chọn những góc chụp từ phía sau.

Loạt ảnh Lương Xuân Trường và vợ con trong chuyến du lịch.

Trong loạt ảnh, gia đình Xuân Trường dành thời gian đi dạo, ngắm cảnh và tận hưởng không gian thiên nhiên. Con gái của nam cầu thủ cũng xuất hiện bên cạnh bố mẹ, tạo nên những khoảnh khắc khá đời thường.

Vốn ít chia sẻ chuyện gia đình, những hình ảnh này nhanh chóng nhận được sự chú ý. Nhiều người để lại bình luận chúc mừng và tò mò liệu đây có phải chuyến nghỉ dưỡng của gia đình sau đám cưới hay không: “Nhà mình đi nghỉ lễ hay đi hưởng tuần trăng mật tiếp vậy”, “Anh chị hạnh phúc quá”, “Đẹp quá nha”...

Trên Instagram cá nhân, sau đám cưới Lương Xuân Trường đăng tải hình ảnh, clip các chuyến đi du lịch gia đình ở Phú Quốc, và bạn bè ở Ninh Bình, Lào Cai.

Nhuệ Giang cũng đăng tải hình ảnh trong chuyến đi tới Sa Pa trên trang cá nhân. Cả hai vốn giữ đời tư khá kín tiếng nên mỗi lần cùng xuất hiện đều nhận được sự quan tâm từ người theo dõi.

Nhuệ Giang đăng hình ảnh này lên trang Instagram cá nhân, kèm caption: Vợ chồng son.

Xuân Trường và Nhuệ Giang đã có hơn 10 năm gắn bó, từ khi bắt đầu hẹn hò năm 2015 đến khi chính thức tổ chức đám cưới vào năm 2026. Trong quãng thời gian này, cả hai lần lượt trải qua những dấu mốc quan trọng của cuộc sống, từ lễ ăn hỏi, đón con đầu lòng đến việc cùng nhau xây dựng công việc riêng.

Hiện Xuân Trường đang thi đấu cho CLB Trường Tươi Đồng Nai. Trong khi đó, Nhuệ Giang (SN 1993), hơn chồng 2 tuổi, cũng trực tiếp đồng hành cùng nam cầu thủ trong công việc ngoài sân cỏ.

Nhuệ Giang hiện giữ vai trò Giám đốc tại Trung tâm phục hồi chấn thương do Xuân Trường đồng sáng lập, trực tiếp tham gia vận hành và phát triển hoạt động của trung tâm. Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, đơn vị này thuộc Công ty cổ phần IRC, được thành lập từ tháng 8/2020 và Nhuệ Giang là người đại diện theo pháp luật.

Sau nhiều năm gắn bó, từ một cặp đôi kín tiếng đến khi trở thành vợ chồng và cùng chăm sóc con gái, Xuân Trường và Nhuệ Giang hiện vẫn giữ cách sống khá riêng tư. Những cập nhật Xuân Trường về các chuyến đi hay khoảnh khắc gia đình vì thế cũng đủ khiến người hâm mộ chú ý.

Ảnh: IGNV.