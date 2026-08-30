Bức ảnh hot: “Trung Kiên 1m91 còn Quang Hải thì SN 1997”

Trần Trung Kiên (SN 2003) là thủ môn trưởng thành từ lò đào tạo HAGL, hiện khoác áo CLB Hoàng Anh Gia Lai và các đội tuyển Việt Nam. Mới đây, Trần Trung Kiên góp mặt trong hành trình bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup 2026 của đội tuyển Việt Nam. Dù không được ra sân, thủ môn sinh năm 2003 vẫn cùng toàn đội nâng cúp và trở thành trường hợp đặc biệt khi có 2 lần liên tiếp vô địch ASEAN Cup (2024, 2026) mà chưa thi đấu một phút nào tại giải.

Sau chiến thắng, Trung Kiên “xả” loạt ảnh ghi lại những khoảnh khắc ăn mừng cùng đồng đội trên trang TikTok cá nhân. Từ hình ảnh bên chiếc cúp vô địch đến những khoảnh khắc đời thường trong đội tuyển, bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Thủ môn Trần Trung Kiên. Ảnh: TikTok NV.

Tuy nhiên, khi lướt đến bức ảnh chụp chung với Quang Hải, nhiều người lại bất ngờ vì sự chênh lệch chiều cao giữa hai cầu thủ.

Trần Trung Kiên cao 1m91, trong khi Quang Hải cao 1m69. Đây đều là những thông tin không mới, nhưng hai cầu thủ hiếm khi có một khung hình đứng cạnh nhau rõ ràng như vậy. Phần lớn những lần xuất hiện chung của họ là ảnh tập thể, khiến sự khác biệt hơn 20cm không quá dễ nhận ra.

Bức ảnh đang gây chú ý giữa thủ môn Trần Trung Kiên và Quang Hải vì sự chênh lệch về hình thể. Ảnh: TikTok NV.

Đến khi đứng cạnh nhau, khoảng cách này mới thực sự “hiện hình”. Quang Hải vốn có vóc dáng không quá cao so với mặt bằng cầu thủ, nay đứng cạnh đàn em cao 1m91 lại càng tạo cảm giác nhỏ bé hơn hẳn. Trong khi đó, Trung Kiên với lợi thế chiều cao nổi bật gần như chiếm trọn khung hình.

Khoảnh khắc này nhanh chóng trở thành điểm được bàn luận nhiều nhất dưới bài đăng. Cư dân mạng để lại loạt bình luận hài hước: “Đứng với Quang Hải mà tui hết hồn”, “Biết Kiên cao rồi nhưng không ngờ đứng chung lại lệch đến vậy”, “Hải gần m7 còn cỡ đó chắc tôi đứng với Kiên tàng hình luôn á”, “Công nhận Kiên cao quá, hơn 1m9, người to đùng”, “Trung Kiên 1m91 và Quang Hải thì sinh năm 1997, sao coi tới đây tui cứ cười quài”...

Hiện tại, bài đăng có hình ảnh hai cầu thủ đứng cạnh nhau đã thu về hơn 2 triệu lượt xem cùng hàng nghìn bình luận.

Bên cạnh sự chú ý về chênh lệch chiều cao, nhiều người cũng tò mò về mối quan hệ giữa Trần Trung Kiên và Nguyễn Quang Hải. Cả hai hiện là đồng đội tại đội tuyển bóng đá nam quốc gia Việt Nam, trong đó Quang Hải thi đấu ở vị trí tiền vệ, còn Trung Kiên đảm nhận vị trí thủ môn. Tại ASEAN Cup 2026, cả hai cùng góp mặt trong hành trình bảo vệ thành công chức vô địch của tuyển Việt Nam.

Ở cấp CLB, hai cầu thủ lại khoác áo những đội bóng khác nhau: Quang Hải đang thi đấu cho Công an Hà Nội (CAHN), còn Trung Kiên thuộc biên chế Hoàng Anh Gia Lai (HAGL). Vì không thường xuyên xuất hiện cùng nhau ở cấp CLB, những khoảnh khắc chung khung hình của cả hai trong màu áo đội tuyển cũng không phải lúc nào cũng dễ bắt gặp.

Trần Trung Kiên có quê Hưng Yên cũ, lớn lên tại Pleiku, Gia Lai và trưởng thành từ hệ thống đào tạo bóng đá trẻ tại địa phương. Hiện anh thuộc biên chế CLB Hoàng Anh Gia Lai, thi đấu ở vị trí thủ môn.

Trần Trung Kiên 23 tuổi, hiện là thủ môn. Ảnh: TikTok NV.

Trong các bức ảnh tập thể, Trung Kiên dễ dàng nổi bật với lợi thế về chiều cao. Ảnh: TikTok NV.

Sở hữu chiều cao 1m91 cùng khả năng phản xạ tốt, Trung Kiên được đánh giá là một trong những thủ môn trẻ đáng chú ý của bóng đá Việt Nam. Lợi thế hình thể giúp anh có khả năng bao quát khung thành tốt, đồng thời tạo ra sự khác biệt khi đứng giữa dàn cầu thủ có chiều cao tương đối đồng đều.

Tên tuổi của Trung Kiên cũng được chú ý nhiều hơn sau hành trình cùng các đội tuyển trẻ và đặc biệt là sau VCK U23 châu Á 2026. Bên cạnh chuyên môn, ngoại hình của nam thủ môn sinh năm 2003 cũng là yếu tố khiến anh nhanh chóng được người hâm mộ, đặc biệt là khán giả trẻ, quan tâm.

Mỗi lần xuất hiện, Trung Kiên thường nhận được nhiều lời khen về diện mạo. Ngoài chiều cao nổi bật, anh sở hữu gương mặt góc cạnh, nụ cười sáng và phong thái khá tự nhiên trước ống kính. Những hình ảnh đời thường của nam thủ môn vì thế cũng thường xuyên được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trần Trung Kiên sở hữu vẻ ngoài cao lớn, nổi bật. Ảnh: TikTok NV.

Hiện Trung Kiên là một trong những cầu thủ trẻ nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội, với hơn 594.000 người theo dõi trên TikTok. Ngoài đời, anh được bạn bè và người hâm mộ nhận xét là có tính cách hướng ngoại, hài hước theo kiểu “hài ngầm”. Nam thủ môn cũng được biết đến với chuyện tình cảm riêng tư và hiện đã có bạn gái.

Trong khi đó, Nguyễn Quang Hải là một trong những cái tên quen thuộc nhất của bóng đá Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 1997 đã có nhiều năm khoác áo đội tuyển quốc gia, đồng thời hiện thi đấu cho CLB Công an Hà Nội (CAHN).

Quang Hải hiện thi đấu cho CLB Công an Hà Nội (CAHN). Ảnh: FBNV.

Nam cầu thủ có hôn nhân hạnh phúc với Chu Thanh Huyền. Ảnh: FBNV.

Nếu Trung Kiên gây chú ý bởi chiều cao 1m91 thì Quang Hải lại là trường hợp cho thấy vóc dáng không phải yếu tố quyết định dấu ấn của một cầu thủ. Cao 1m69, anh vẫn sở hữu khả năng xử lý bóng, kỹ thuật và tư duy chơi bóng nổi bật, từng tạo ra không ít khoảnh khắc đáng nhớ trong màu áo đội tuyển Việt Nam.

Ngoài sân cỏ, Quang Hải hiện có cuộc sống gia đình được nhiều người quan tâm. Anh kết hôn với Chu Thanh Huyền và cả hai có một con trai. Trong khi nam cầu thủ tiếp tục tập trung cho sự nghiệp thi đấu, bà xã của anh kinh doanh riêng và thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của gia đình trên mạng xã hội. Hiện Quang Hải cùng vợ và con trai sinh sống tại Hà Nội.