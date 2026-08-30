Mặt xinh, phong cách nổi bật, tiểu thư Harper ngày càng đẹp, lấn át bố mẹ nổi tiếng - David Beckham và Victoria

Trong loạt ảnh mới được Victoria Beckham chia sẻ, gia đình Beckham tiếp tục khiến người hâm mộ chú ý với những khoảnh khắc tận hưởng kỳ nghỉ hè sang chảnh tại châu Âu. Bên cạnh màn tình tứ ngọt ngào của David và Victoria, sự xuất hiện của Harper Beckham cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm khi cô bé 15 tuổi ngày càng ra dáng thiếu nữ, sở hữu nhan sắc ngọt ngào và thần thái nổi bật.

Visual ngày càng xinh đẹp của Harper

Harper Beckham ngày càng ra dáng thiếu nữ với visual ngọt ngào và vóc dáng cao ráo, thanh mảnh. Trong loạt ảnh, cô nàng lần lượt diện những thiết kế mang đậm phong cách nghỉ dưỡng: từ váy hai dây trắng kẻ xanh nhẹ nhàng, váy ngắn màu trắng trẻ trung đến chiếc maxi kẻ sọc xanh trắng nổi bật khi dạo chơi bên biển. Mái tóc vàng óng được Harper để xõa tự nhiên, tôn lên gương mặt thanh tú và nét đẹp trong trẻo đúng tuổi. Đặc biệt, khi đứng cạnh bố David Beckham, cô nàng gây chú ý với đôi chân dài, vóc dáng mảnh mai và thần thái ngày càng tự tin, nữ tính. Những hình ảnh mới cho thấy cô bé Harper ngày nào đang trưởng thành rõ rệt, thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả bố lẫn mẹ.

Nhan sắc ngày càng nổi bật của tiểu thư Harper Beckham (Ảnh: Victoria)

Harper đáng yêu bên cạnh bố mẹ - David và Victoria Beckham (Ảnh: Victoria)

Harper là con gái út của David và Victoria Beckham, sinh năm 2011. Cô bé lớn lên dưới sự quan tâm đặc biệt của truyền thông nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện cùng bố mẹ và các anh trong những dịp gia đình. Trong kỳ nghỉ hè năm nay, Harper tiếp tục đồng hành cùng bố mẹ và hai anh Romeo, Cruz trong hành trình khám phá châu Âu trên du thuyền hạng sang của gia đình.

Không còn mang dáng vẻ trẻ con ngày nào, Harper đang dần bước vào tuổi thiếu nữ với phong cách thời trang ngày càng nữ tính. Nhan sắc thừa hưởng nhiều nét đẹp từ cả David lẫn Victoria cũng giúp cô nàng nhận được sự chú ý mỗi khi xuất hiện.

David Beckham gây ngỡ ngàng vì body cuồn cuộn tuổi ngũ tuần

Nếu Harper gây chú ý bởi vẻ ngoài ngọt ngào thì David Beckham lại khiến người hâm mộ tập trung vào hình thể săn chắc ở tuổi 51. Trong những khoảnh khắc được Victoria ghi lại, cựu danh thủ thoải mái tận hưởng thời gian trên biển với thân hình rắn rỏi, cơ bắp rõ nét và làn da rám nắng. David đội mũ lưỡi trai màu trắng, khi đeo kính râm, khi để lộ gương mặt với nụ cười tươi tắn trong khung cảnh biển xanh đầy nắng.

Khi David đứng giữa làn nước, để lộ gần như toàn bộ phần thân trên với nhiều hình xăm quen thuộc. Dù đã bước sang tuổi 51, ông bố bốn con vẫn duy trì vóc dáng săn chắc, đặc biệt là phần vai, ngực và cánh tay. Bộ ảnh cho thấy phong độ visual đáng nể của cựu cầu thủ từng nổi danh với vẻ ngoài điển trai nhất thế giới.

Ảnh: Victoria

Ảnh: Victoria

Ảnh: Victoria

David và Victoria tình tứ ngọt ngào

Giữa khung cảnh biển trời thơ mộng, David và Victoria vẫn dành cho nhau những cử chỉ tình cảm dù đã bên nhau nhiều năm. Victoria diện váy đen thanh lịch, còn David mặc áo phông sáng màu và quần dài. Cặp đôi nắm tay nhau, đứng cạnh lan can với khung cảnh biển phía sau. Victoria ngước nhìn chồng đầy trìu mến trong khi David nở nụ cười rạng rỡ.

Tình tứ hơn, Victoria vòng tay qua vai David và cả hai trao nhau một nụ hôn. Hình ảnh giản dị nhưng ngọt ngào cho thấy cặp đôi vẫn giữ được sự thân mật sau hơn hai thập kỷ bên nhau. Với nhà Beckham, chuyến nghỉ dưỡng không chỉ là dịp tận hưởng biển xanh và những địa điểm xa hoa mà còn là khoảng thời gian cả gia đình lưu giữ những kỷ niệm ngọt ngào bên nhau.

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV

Ảnh: IGNV