Bay dịp 2/9 năm nay có thể mang về một tấm vé không phải ai cũng có, nhưng phải đúng ngày và đúng nơi khởi hành

Mọi người đi máy bay có lẽ đã quá quen với những tấm thẻ lên máy bay của Vietnam Airlines với tông xanh - trắng đặc trưng. Thiết kế tối giản, hài hòa cũng khiến chiếc vé không chỉ là giấy tờ để lên máy bay mà nhiều lần còn trở thành một “đạo cụ check-in” được hành khách chụp ảnh trước giờ khởi hành.

Thế nhưng dịp Quốc khánh năm nay, hành khách của Vietnam Airlines có thể sẽ muốn giữ lại tấm vé lâu hơn một chút. Hãng vừa giới thiệu phiên bản thẻ lên máy bay đặc biệt, được thiết kế riêng nhân dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh 2/9.

Tấm vé quen thuộc được “khoác” thêm sắc đỏ sao vàng

Về cơ bản, chiếc thẻ lên máy bay vẫn giữ phong cách quen thuộc của Vietnam Airlines với nền xanh, các thông tin chuyến bay được trình bày tối giản, rõ ràng. Điểm nhấn nằm ở phần đầu thẻ, khi hình ảnh cờ đỏ sao vàng được đưa vào thiết kế, tạo nên sự tương phản với tông xanh chủ đạo.

Trên mẫu vé được hãng giới thiệu, hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng nổi bật ở góc phải, trong khi các thông tin như họ tên hành khách, chuyến bay, ngày giờ khởi hành, cửa ra máy bay, số ghế... vẫn được giữ nguyên bố cục quen thuộc. Phần thẻ bên phải cũng được thiết kế đồng bộ, tạo cảm giác vừa hiện đại vừa có màu sắc đặc biệt của dịp lễ.

Không phải một thay đổi quá lớn về mặt thiết kế, nhưng chỉ cần thêm màu đỏ của lá cờ và ngôi sao vàng, chiếc vé vốn quen mắt bỗng có thêm không khí Quốc khánh. Với những hành khách bay đúng dịp này, tấm thẻ lên máy bay cũng có thể trở thành một món quà lưu niệm nho nhỏ của chuyến đi.

Tấm vé máy bay đặc biệt của Vietnam Airlines trong dịp 2/9

Trên fanpage, Vietnam Airlines đăng tải hình ảnh phiên bản thẻ đặc biệt cùng lời mời gọi hành khách: “Bạn đã có tấm vé máy bay đặc biệt này chưa?”

Theo hãng, trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, hành trình của hành khách sẽ có thêm một điểm nhấn ngay từ lúc làm thủ tục với thẻ lên máy bay phiên bản đặc biệt ngập tràn sắc cờ đỏ sao vàng.

Phiên bản này được áp dụng duy nhất trong 3 ngày, từ 31/8 đến hết 2/9, dành cho các chuyến bay nội địa khởi hành từ hai sân bay Hà Nội và TP.HCM.

Vietnam Airlines cũng khuyến khích hành khách có lịch bay trong dịp lễ giữ lại tấm thẻ đặc biệt này và chia sẻ hình ảnh check-in như một cách lưu giữ kỷ niệm trong kỳ nghỉ Quốc khánh.

“Đi máy bay dịp này có thêm một món quà tinh thần”

Ngay dưới bài đăng, mẫu vé mới nhanh chóng nhận được sự chú ý của nhiều hành khách. Không ít người nhận xét thiết kế không quá cầu kỳ nhưng bắt mắt, đúng không khí ngày lễ, đồng thời mong hãng tiếp tục duy trì những phiên bản đặc biệt tương tự trong các dịp Quốc khánh sau.

“Đi máy bay dịp này có thêm một món quà tinh thần”, một hành khách bình luận.

“Đúng dịp Quốc khánh nhìn càng ý nghĩa”, người khác viết.

Một số ý kiến đặc biệt thích chi tiết cờ đỏ sao vàng được đưa lên thẻ: “Màu cờ đỏ sao vàng lên thẻ đẹp thật”, “Cầm chiếc thẻ này check-in chắc rất có không khí lễ”.

Ảnh: Dương Phan

Có người còn cho rằng đây là một món đồ đáng để giữ lại: “Thích những chi tiết mang màu sắc Việt Nam như này. Chắc sẽ giữ làm kỷ niệm”.

Đáng chú ý, bên dưới bài đăng cũng xuất hiện những hình ảnh hành khách khoe phiên bản thẻ lên máy bay giới hạn của Vietnam Airlines trong năm 2025, được thực hiện nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh. Điều này cho thấy những mẫu thẻ mang dấu ấn đặc biệt của các dịp lễ đang dần trở thành một món đồ được nhiều hành khách chủ động lưu giữ.

Dịp 2/9, Vietnam Airlines tăng thêm khoảng 60.000 chỗ

Không chỉ làm mới chiếc thẻ lên máy bay, dịp lễ Quốc khánh năm nay cũng là giai đoạn các hãng hàng không tăng cường nguồn lực để đáp ứng nhu cầu đi lại.

Vietnam Airlines Group cho biết sẽ bổ sung khoảng 60.000 chỗ trong dịp Quốc khánh, nâng tổng tải cung ứng trên toàn mạng lên gần 725.000 chỗ, tương ứng hơn 3.600 chuyến bay, tăng khoảng 25% so với cùng kỳ.

Ảnh: Vietnam Airlines

Nguồn lực được ưu tiên cho các đường bay có nhu cầu cao, đặc biệt là trục Hà Nội - TP.HCM cùng các điểm đến như Đà Nẵng, Cam Ranh, Huế, Đà Lạt và Phú Quốc.

Theo đại diện hãng, kỳ nghỉ 2/9 là kỳ nghỉ lễ dài cuối cùng trong năm, vì vậy nhu cầu đi lại được dự báo tiếp tục duy trì đà tăng. Việc chủ động tăng tải từ sớm được kỳ vọng góp phần ổn định nguồn cung trong dịp cao điểm, trong bối cảnh chi phí khai thác hàng không, đặc biệt là giá nhiên liệu, vẫn ở mức cao.

Và nếu có lịch bay trong khoảng 31/8 - 2/9, hành khách của Vietnam Airlines năm nay có thêm một thứ khá thú vị để mong chờ: không chỉ đi chơi dịp Quốc khánh, mà còn có thể mang về một chiếc thẻ lên máy bay phiên bản giới hạn để làm kỷ niệm.