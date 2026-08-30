Căn nhà của Bảo Thy và chồng đại gia

Bảo Thy là một trong những nữ ca sĩ ai cũng biết mặt vì tham gia nghệ thuật từ sớm và có nhiều ca khúc "để đời". Trong vài năm gần đây, "Công chúa bong bóng" ítb hoạt động showbiz mà tập trung vào cuộc sống cá nhân. Bảo Thy có cuộc sống sung túc bên ông xã doanh nhân và con trai.

Gia đình nữ ca sĩ đang sinh sống trong một căn biệt thự rộng khoảng 400m² tại khu đô thị hạng sang. Qua những hình ảnh được chia sẻ, cơ ngơi của “Công chúa bong bóng” gây choáng ngợp bởi kiến trúc bề thế, hiện đại cùng không gian sống tiện nghi. Căn biệt thự có thiết kế 2 mặt tiền, sử dụng gam màu trắng - xám làm chủ đạo, tạo cảm giác sang trọng và rộng thoáng.

Biệt thự của Bảo Thy có 2 mặt tiền, toạ lạc lại khu biệt thự hạng sang

Căn biệt thự này luôn lung linh, rực rỡ đêm

Bảo Thy có nhiều khung ảnh check in đậm mùi tiền trước cơ ngơi này

Phía trước nhà là sân vườn được chăm chút, trong khi khuôn viên còn có một hồ bơi riêng khá lớn. Bảo Thy từng tiết lộ cô không thích mùi clo nên ông xã đã đầu tư cải tạo bể bơi để mang lại cảm giác thoải mái hơn cho vợ. Bên trong biệt thự, nữ ca sĩ sử dụng nhiều món nội thất sang trọng. Đáng chú ý, “Công chúa bong bóng” còn có riêng một phòng để chứa những món đồ hàng hiệu đắt đỏ. Không gian này phần nào cho thấy sở thích thời trang và cuộc sống đầy đủ của nữ ca sĩ sau khi kết hôn.

Không chỉ sở hữu cơ ngơi rộng rãi, Bảo Thy còn dành một phần không gian trên tầng thượng để trồng rau xanh. Nữ ca sĩ từng hào hứng chia sẻ: “Thy không bao giờ ngờ được từ 1 cô gái không biết tí gì bếp núc, nhà cửa mà sau hơn 5 tháng kết hôn, Thy đã nấu ăn và chăm sóc nhà cửa rất giỏi. Còn tự tay trồng được cả 1 vườn rau không thiếu loại nào”.

Khu vực phòng ăn rộng rãi, nằm sát hồ bơi

Phòng ăn rộng đến mức gia đình có thể tổ chức tiệc cho vài chục người tham dự

Bảo Thy có phòng chứa đồ hiệu sang chảnh

Những góc bên trong nhà Bảo Thy đều có thể lên hình sống ảo

Bảo Thy trồng đủ rau củ, hoa... bên trong biệt thự

Bảo Thy sinh năm 1988, là một trong những gương mặt tiêu biểu của làn sóng Vpop đời đầu. Cô bắt đầu được chú ý mạnh từ cuộc thi Miss Audition năm 2006, khi cùng Vương Khang trình diễn hai ca khúc nhạc hiệu game Audition với phần lời Việt do chính cô viết. Đây được xem là bước đệm giúp tên tuổi “Công chúa bong bóng” phủ sóng rộng rãi trên các diễn đàn và bảng xếp hạng trực tuyến thời bấy giờ.

Sau đó, Bảo Thy liên tiếp sở hữu những bản hit gắn liền với thanh xuân của thế hệ 9X - 2000 như Công chúa bong bóng, Ngốc nghếch, Em yêu anh nhiều lắm, Ngày buồn nhất... Cô cũng có màn kết hợp đáng nhớ với Quang Vinh trong Ngôi nhà hoa hồng. Với những ca khúc có giai điệu bắt tai, ca từ gần gũi, Bảo Thy dần trở thành một trong những biểu tượng nổi bật của dòng nhạc teen-pop.

Không chỉ ca hát, nữ ca sĩ còn thử sức ở nhiều lĩnh vực như làm MC, đóng phim và tham gia các chương trình truyền hình thực tế. Đáng chú ý, Bảo Thy cũng từng bước thay đổi hình tượng từ một “công chúa tuổi teen” sang hình ảnh trưởng thành, quyến rũ hơn, phù hợp với định hướng âm nhạc và thị hiếu khán giả qua từng giai đoạn.

Bảo Thy hạn chế đi hát sau khi kết hôn

Tháng 12/2019, Bảo Thy chính thức về chung một nhà với doanh nhân Phan Lĩnh, quê gốc Hà Tĩnh. Sau khi kết hôn, “Công chúa bong bóng” hạn chế tham gia các hoạt động nghệ thuật để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình nhỏ. Nói về ông xã, Bảo Thy từng chia sẻ: “Anh cho Thy cảm giác mình là duy nhất, là một công chúa ở đời thực”. Nữ ca sĩ cho biết cô lựa chọn người đàn ông biết trân trọng và hiểu giá trị của người phụ nữ, đồng thời muốn có một cuộc sống mà người chồng là trụ cột, chăm lo cho gia đình nhưng vẫn hoàn toàn ủng hộ đam mê của vợ.

Vợ chồng Bảo Thy thường xuyên du lịch nước ngoài sang chảnh

Cuộc sống hôn nhân của Bảo Thy vì thế nhiều lần khiến công chúng ngưỡng mộ. Cô được ông xã yêu chiều, tạo điều kiện để không phải quá bận tâm đến chuyện gia đình, đồng thời vẫn có thể theo đuổi những đam mê riêng. Dù bận rộn với công việc, doanh nhân Phan Lĩnh cũng dành thời gian đưa vợ con đi du lịch, nghỉ dưỡng trong và ngoài nước. Trên trang cá nhân, Bảo Thy thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc tận hưởng cuộc sống, từ những chuyến du lịch, nghỉ dưỡng đến mua sắm tại các cửa hàng thời trang cao cấp. Hình ảnh nữ ca sĩ tận hưởng cuộc sống đủ đầy bên gia đình khiến nhiều người không khỏi xuýt xoa.

Có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc, viên mãn cùng điều kiện vật chất đầy đủ, Bảo Thy vẫn giữ được vẻ ngoài trẻ trung dù đã bước qua tuổi U40 và là mẹ một con. Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay chia sẻ hình ảnh đời thường, nữ ca sĩ đều gây chú ý với làn da trắng mịn, gương mặt tươi trẻ và vóc dáng gợi cảm.

Cặp đôi tận hưởng cuộc sống thoải mái, giàu có cùng nhau

Ảnh: FBNV