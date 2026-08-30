Video: Cận cảnh vợ chồng Duy Mạnh - Quỳnh Anh bịn rịn chia tay các con, lên đường sang Mỹ phẫu thuật chấn thương

Duy Mạnh và vợ lên đường sang Mỹ

Trong đoạn video được Huyền Trang - chị gái Duy Mạnh ghi lại tại sân bay, Duy Mạnh và Quỳnh Anh xuất hiện cùng các thành viên trong gia đình trước giờ lên đường. Hai vợ chồng tranh thủ dành thời gian bên các con, trong khi người thân cũng có mặt để tiễn họ.

Quỳnh Anh mặc bộ trang phục màu be đơn giản, đeo túi chéo và mang theo máy ảnh nhỏ trước ngực. Cô liên tục trò chuyện, vẫy tay chào người thân trong lúc Duy Mạnh đứng bên cạnh với trang phục thể thao màu đen, đội mũ lưỡi trai và kéo theo hành lý. Cả hai ôm hôn các con, dặn dò hai nhóc tỳ Ú và Cony rồi trao các con vào tay người thân để rời đi. Cái xoa đầu của Duy Mạnh dành cho con trai cưng Duy Minh (bé Ú), cái ôm thật chặt của cậu nhóc với bố mẹ trước giờ chia xa khiến người hâm mộ xúc động.

Trong khoảnh khắc chia tay đặc biệt ấy, nàng WAG Quỳnh Anh không giấu được cảm xúc. Sau những ngày cùng các con chăm sóc và động viên Duy Mạnh, cô sẽ đồng hành cùng chồng trong hành trình điều trị ở Mỹ. Trước giờ khởi hành, Quỳnh Anh cũng đăng tải lời nhắn gửi tới gia đình, cho biết hai vợ chồng sẽ tạm xa hai con là Ú và Cony để sang Mỹ. Cô gọi đây là một “hành trình mới”, đồng thời bày tỏ niềm tin vào nỗ lực của chồng cũng như đội ngũ y tế sẽ đồng hành cùng anh trong thời gian tới.

Gia đình Duy Mạnh bịn rịn chia tay ở sân bay để vợ chồng anh lên đường sang Mỹ (Ảnh: Huyền Trang)

Duy Mạnh tạm biệt con trai cưng (Ảnh: Huyền Trang)

Khoảnh khắc hai vợ chồng rời đi, người anh rể Văn Quyết cũng có mặt động viên và tiễn các em lên đường (Ảnh: Huyền Trang)

Duy Mạnh đối diện chặng nghỉ thi đấu dài

Chuyến đi lần này của Duy Mạnh không phải một kỳ nghỉ mà là bước khởi đầu cho quá trình điều trị chấn thương kéo dài. Trung vệ sinh năm 1996 sẽ sang Mỹ phẫu thuật sụn chêm đầu gối nhằm giải quyết dứt điểm vấn đề đã khiến anh không thể thi đấu trong nhiều tháng qua.

Trận đấu gần nhất của Duy Mạnh trong màu áo Hà Nội FC diễn ra ngày 24/4, trong cuộc đối đầu với Ninh Bình. Sau đó, anh chủ yếu tập vật lý trị liệu và không thể trở lại thi đấu do chấn thương chưa hồi phục hoàn toàn.

Trước thềm ASEAN Cup 2026, Duy Mạnh vẫn được HLV Kim Sang-sik triệu tập và cùng đội tuyển sang Hàn Quốc tập huấn. Anh nỗ lực tập hồi phục và từng trở lại làm quen với bóng, nhưng tình trạng thể lực chưa đảm bảo khiến trung vệ này phải trở về CLB tiếp tục điều trị.

Ảnh: Quỳnh Anh

Theo kế hoạch điều trị hiện tại, Duy Mạnh cần ít nhất 6 tháng để hồi phục sau ca phẫu thuật. Khoảng thời gian này khiến anh đứng trước nguy cơ vắng mặt phần lớn mùa giải 2026/27 cùng Hà Nội FC, đồng thời lỡ hẹn với FIFA ASEAN Cup 2026 vào tháng 9 và nhiều khả năng cả Asian Cup 2027 vào tháng 1 năm sau.

Đây cũng không phải lần đầu Duy Mạnh phải đối mặt với chấn thương đầu gối nghiêm trọng. Năm 2020, anh từng trải qua ca phẫu thuật tại Singapore và mất gần một năm mới có thể trở lại sân cỏ. Vì vậy, lần điều trị này càng đặt ra một thử thách lớn đối với trung vệ từng giữ vai trò quan trọng ở cả Hà Nội FC lẫn đội tuyển Việt Nam.

Ảnh: Quỳnh Anh

Bên cạnh Duy Mạnh là bà xã Quỳnh Anh

Trong hành trình sang Mỹ lần này, Quỳnh Anh sẽ là người đồng hành và chăm sóc Duy Mạnh, tạm gác mọi công việc bộn bề để sát cánh bên ông xã trong thời điểm anh phải tập trung điều trị chấn thương.

Trong khi Duy Mạnh chuẩn bị cho một chặng đường hồi phục không ngắn, Quỳnh Anh cũng phải tạm xa hai con nhỏ. Những hình ảnh tại sân bay vì thế có thêm một nỗi bịn rịn rất riêng của gia đình, khi chuyến đi này không chỉ là một lần xa nhà thông thường mà gắn với một giai đoạn quan trọng trong sự nghiệp của Duy Mạnh.

Trước đó, dù không thể thi đấu tại ASEAN Cup 2026, Duy Mạnh vẫn thường xuyên hướng về đội tuyển. Tại lễ đăng quang trên sân Mỹ Đình, Hai Long và Xuân Mạnh đã cầm áo đấu mang tên Duy Mạnh để tri ân người đồng đội sau khi Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch.