Cảnh tượng ngay lúc này tại sân bay Nội Bài

Trong những ngày đầu kỳ nghỉ Quốc khánh 2/9, sân bay Nội Bài đang đón lượng hành khách và chuyến bay tăng mạnh. Tuy nhiên, những hình ảnh mới nhất từ cửa ngõ hàng không Thủ đô lại cho thấy một cảnh tượng đáng chú ý.

"Nội Bài rực rỡ cờ hoa/Chào mừng Quốc khánh, đón nhà nhà bay" - những dòng chia sẻ mới nhất từ Cảng HKQT Nội Bài phần nào cho thấy không khí đặc biệt tại sân bay cửa ngõ Thủ đô trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay.

Bên cạnh dòng người kéo vali bắt đầu chuyến du lịch, về quê, nhiều khu vực trong nhà ga được trang hoàng với cờ Tổ quốc và hình ảnh chào mừng ngày 2/9. Sắc đỏ xuất hiện giữa không gian vốn quen thuộc với những chuyến đi, tạo nên một diện mạo khác cho Nội Bài trong những ngày "Tết Độc lập".

Ảnh Cảng HKQT Nội Bài

Theo ghi nhận của Tạp chí Hàng không sáng 30/8, lượng hành khách tại Nội Bài tăng cao nhưng được phân bổ tương đối đều. Các khu vực làm thủ tục, soi chiếu an ninh và cửa ra tàu bay về cơ bản vẫn duy trì thông thoáng. Nhân viên được tăng cường tại những vị trí trọng yếu để hướng dẫn, phân luồng và hỗ trợ hành khách khi cần thiết.

Những con số thực tế cho thấy áp lực khai thác không hề nhỏ. Ngày 29/8 - ngày đầu tiên của kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày - Nội Bài ước phục vụ 701 lượt chuyến bay và khoảng 115.000 lượt hành khách.

Theo Báo Xây dựng dẫn thông tin từ Cảng HKQT Nội Bài, riêng chiều khách nội địa đi có tới 11 khung giờ cao điểm liên tục từ 6h đến 19h, mỗi khung đều vượt 2.000 hành khách. Đông nhất là khoảng 6h-7h sáng, với 3.684 lượt người. Chiều nội địa đến cũng ghi nhận 7 khung giờ lượng khách tăng cao trong khoảng 9h-20h.

Ảnh Cảng HKQT Nội Bài

Nhân viên túc trực, hành khách làm thủ tục bằng khuôn mặt

Một trong những hình ảnh đáng chú ý tại Nội Bài dịp này là các nhân viên đứng cạnh kiosk, trực tiếp hướng dẫn hành khách thực hiện thủ tục sinh trắc học.

Cảng HKQT Nội Bài hiện bố trí 12 kiosk sinh trắc học tại ba sảnh A, B và E của nhà ga T1. Hành khách đủ điều kiện có thể sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt để thực hiện các bước xác thực, qua đó giảm thời gian đứng chờ tại quầy làm thủ tục truyền thống.

Trong ghi nhận chính thức ngày 28/8, Cảng cho biết nhiều hành khách hưởng ứng phương thức này khá tích cực. Hệ thống biển chỉ dẫn cùng đội ngũ nhân viên tăng cường cũng được bố trí để hỗ trợ người dân thao tác và di chuyển trong nhà ga.

Trước đó, thống kê của Cảng HKQT Nội Bài cho thấy hệ thống kiosk sinh trắc học phục vụ thành công khoảng 3.000-4.000 lượt khách mỗi ngày, kéo theo khoảng 8.000-10.000 lượt khách sử dụng các làn kiểm tra an ninh tự động và cửa lên tàu bay liên quan. Lực lượng "Here to help", đoàn viên thanh niên và nhân viên khai thác ga được duy trì hỗ trợ hành khách trong suốt tháng 8.

Ảnh Cảng HKQT Nội Bài

Việc tăng cường công nghệ diễn ra song song với mở rộng năng lực khai thác. Trong đợt cao điểm này, tham số điều phối tại Nội Bài đã được nâng từ 42 lên 44 chuyến/giờ trong khung 6h-23h55.

Tính chung từ ngày 29/8 đến hết 2/9, Cảng dự kiến khai thác 3.336 lượt chuyến bay, tăng 14% so với cùng kỳ năm trước; lượng hành khách ước đạt hơn 531.000 lượt, tăng 22%. Lực lượng công an đồng thời triển khai tăng cường an ninh cấp độ 1 trong 5 ngày nghỉ lễ, tăng tuần tra, kiểm soát tại các khu vực trọng yếu và điều tiết giao thông quanh nhà ga.

Đi Nội Bài dịp cao điểm, hành khách cần lưu ý gì?

Dù nhà ga đang duy trì tương đối thông thoáng, lượng khách lớn và nhiều khung giờ cao điểm đồng nghĩa hành khách vẫn cần chủ động hơn so với ngày thường.

Trong phương án phục vụ dịp Quốc khánh, Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo người dân có mặt tại sân bay trước giờ khởi hành ít nhất 2 tiếng đối với chuyến nội địa và 3 tiếng đối với chuyến quốc tế. Việc đến sớm giúp hành khách có đủ thời gian làm thủ tục, soi chiếu an ninh cũng như xử lý các tình huống phát sinh khi lượng người tăng đột biến.

Ảnh Cảng HKQT Nội Bài

Người đi máy bay cũng nên chủ động kiểm tra giấy tờ tùy thân, thông tin chuyến bay và quy định hành lý ngay từ nhà; ưu tiên check-in trực tuyến hoặc sử dụng kiosk, sinh trắc học khi đáp ứng điều kiện. Sau khi hoàn thành thủ tục, hành khách cần tiếp tục theo dõi bảng điện tử và thông tin cửa ra tàu bay để tránh nhầm khu vực hoặc bỏ lỡ những thay đổi vào phút cuối.

Một thay đổi khác cần chú ý là từ ngày 3/8, Nội Bài đã áp dụng phương án phân luồng giao thông mới tại khu vực tiếp cận nhà ga T1 và T2 nhằm tối ưu không gian và hạn chế ùn tắc. Vì vậy, người đưa đón cũng cần đi theo hệ thống biển báo, tuân thủ vị trí dừng, đỗ thay vì di chuyển theo thói quen trước đây.