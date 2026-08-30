Sao nam bỏ về quê làm nông, gây dựng 3 nông trại

Mới đây, Page Six đã đưa tin về cuộc sống hiện tại của nam diễn viên phim Veronica Mars Jason Dohring. Anh đã rời Hollywood, đổi cuộc sống hào nhoáng lấy cái cuốc. Trên podcast Don't Do Nothing, diễn viên 44 tuổi nói: “Khoảng 3 năm rưỡi hoặc 4 năm trước, trong dịch COVID, tôi đã làm vườn và thấy thật tuyệt. Tôi thậm chí không nhận thấy COVID trong nhiều tháng vì tôi chỉ ở sân sau, làm vườn và những thứ tương tự. Nó không phải là một điều lớn lao, nhưng sau đó tôi đã có sự quan tâm lớn hơn".

Kể từ khi phong tỏa do dịch COVID, Jason Dohring đã xây dựng 3 trang trại và tự hào về sản lượng: “Chúng tôi chỉ trồng trọt thức ăn tuyệt vời cho mọi người vì tôi thực sự nhận ra rằng mọi người đang bị bệnh từ thức ăn mà họ đang ăn. Tôi chỉ thực sự muốn thay đổi điều đó và hương vị của thực phẩm có thể rất tuyệt vời, cũng là một loại hình nghệ thuật mà bạn có thể tạo ra, giống như xây dựng các trang trại và sử dụng các công cụ".

Ảnh: Page Six

Từ bỏ Hollywood hào nhoáng, Jason Dohring phát hiện niềm đam mê làm vườn. Ảnh: Page Six

Kể từ khi làm vườn, Jason Dohring không còn xuất hiện trên màn ảnh, làm dấy lên những nghi vấn giải nghệ, hết thời. Dù vậy, anh khẳng định không hoàn toàn từ bỏ diễn xuất: "Tôi nhận được cuộc gọi mời làm phim ngắn. Tôi yêu nghệ thuật, và khi tôi hoạt động nghệ thuật, thậm chí nói về điều này cũng thú vị đối với tôi... Nó thực sự tuyệt vời".

Ảnh: Page Six

Anh đã phát triển được 3 trang trại. Ảnh: Page Six

Jason Dohring sinh ngày 30/3/1982 tại Toledo, Ohio, là nam diễn viên người Mỹ được khán giả biết đến rộng rãi nhất qua vai Logan Echolls trong series tuổi teen đình đám Veronica Mars. Bắt đầu đóng phim từ khi còn trẻ, Jason Dohring từng xuất hiện trong phim Deep Impact, Boston Public và nhiều chương trình truyền hình trước khi tạo dấu ấn lớn với vai Logan Echolls – một chàng trai nhà giàu nổi loạn, gai góc nhưng giàu cảm xúc. Thành công của Veronica Mars giúp nam diễn viên tiếp tục góp mặt trong loạt phim Moonlight, Ringer, The Originals và iZombie. Anh cũng tham gia lồng tiếng cho nhân vật Terra trong loạt game Kingdom Hearts.

Ảnh: Page Six

Jason Dohring được biết đến rộng rãi nhất qua vai Logan Echolls trong series tuổi teen đình đám Veronica Mars. Ảnh: Page Six



Về đời tư, Jason kết hôn với họa sĩ Lauren Kutner vào năm 2004 và có 4 người con. Sau nhiều năm hoạt động trong ngành giải trí, những năm gần đây Joson Dohring dần rời xa Hollywood. Anh chia sẻ rằng niềm yêu thích làm vườn trong thời kỳ COVID-19 đã phát triển thành đam mê nông nghiệp. Nam diễn viên hiện tập trung xây dựng và quản lý các trang trại, hướng tới việc sản xuất thực phẩm chất lượng cao theo phương pháp bền vững.

Dù tạm gác diễn xuất, Jason Dohring cho biết anh chưa hoàn toàn đóng cánh cửa trở lại màn ảnh và vẫn tham gia một số dự án nhỏ. Từ một gương mặt quen thuộc của màn ảnh nhỏ, Jason Dohring đang lựa chọn một cuộc sống khác phía sau ánh đèn Hollywood, bình dị mà hạnh phúc.

Ảnh: Page Six

Dù gắn bó với công việc làm vườn nhưng Jason Dohring khẳng định không hoàn toàn từ bỏ diễn xuất. Ảnh: Page Six



Nguồn: Page Six