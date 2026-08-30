Lê Giang Patrik đối đầu Đình Bắc, Quang Hải ở Siêu cúp quốc gia

Trận tranh Siêu cúp Bóng đá Quốc gia 2025/26 giữa CLB Công an Hà Nội và CLB Công an TPHCM sẽ chính thức diễn ra vào lúc 18h00 ngày 30/8/2026 trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội). Cuộc đọ sức này quy tụ 10 tuyển thủ vừa cùng đội tuyển Việt Nam đăng quang tại ASEAN Cup 2026. Chỉ bốn ngày sau trận chung kết lượt về đầy cảm xúc trên sân vận động Mỹ Đình, các nhà vô địch Đông Nam Á sẽ gác lại niềm vui chung để bước vào thế đối đầu trực tiếp trong màu áo câu lạc bộ.

Các tuyển thủ trở về khoác áo CLB sau khi giành chức vô địch ASEAN Cup cho đội tuyển Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Theo danh sách đăng ký được Ban tổ chức công bố, cả 10 gương mặt vàng của bóng đá Việt Nam đều sẵn sàng ra sân. Bên phía Công an Hà Nội, HLV Mano Polking sở hữu 6 tuyển thủ gồm Bùi Hoàng Việt Anh, Đoàn Văn Hậu, Lê Phạm Thành Long, Lê Văn Đô, Nguyễn Quang Hải và Nguyễn Đình Bắc. Trong khi đó, đại diện phía Nam Công an TPHCM góp mặt 4 cái tên gồm thủ môn Patrik Lê Giang, trung vệ Khổng Minh Gia Bảo cùng hai tân binh trẻ Nguyễn Nhật Minh và Đinh Quang Kiệt. Không dừng lại ở đó, màn so tài mở màn mùa giải còn gia tăng sức hút khi quy tụ dàn ngôi sao từng khoác áo đội tuyển quốc gia như Nguyễn Filip, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Tiến Linh, Phan Văn Đức, cùng những gương mặt vừa hoàn tất thủ tục nhập tịch như Nguyễn Adou Leygley Minh hay Williams Minh Hoàng.

Cả hai đội bóng ngành Công an đều đứng trước cơ hội thiết lập những cột mốc lịch sử. Bước vào giải đấu với tư cách nhà vô địch V.League và là đương kim giữ Siêu cúp, Công an Hà Nội hướng tới mục tiêu bảo vệ thành công danh hiệu để trở thành đội bóng thứ năm trong lịch sử làm được điều này, nối gót Sông Lam Nghệ An, Hoàng Anh Gia Lai, Bình Dương và Hà Nội FC.

Ở chiều ngược lại, nhà vô địch Cúp Quốc gia Công an TPHCM đánh dấu sự trở lại trận tranh Siêu cúp sau 25 năm chờ đợi. Một chiến thắng ngay tại Hàng Đẫy sẽ giúp đại diện phía Nam lần đầu tiên nâng cao danh hiệu này, đồng thời trở thành câu lạc bộ thứ 15 ghi tên mình vào bảng vàng của giải đấu.

Trận tranh Siêu cúp Quốc gia lần thứ 27 được áp dụng công nghệ VAR dưới sự điều hành của các trọng tài FIFA Việt Nam. Hai đội thi đấu trong 90 phút chính thức, nếu hòa sẽ phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m thay vì đá hiệp phụ. Bên cạnh chiếc cúp vàng phiên bản mới, đội giành chiến thắng sẽ nhận tổng tiền thưởng lên tới 800 triệu đồng, hứa hẹn mang đến một màn cống hiến bùng nổ để khởi động mùa giải mới.

Tiên