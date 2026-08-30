Nghỉ lễ 5 ngày chỉ ở nhà, mạnh tay chi tiền cho đủ thứ dịch vụ để “sống xa hoa”

Mỗi khi đến một kỳ nghỉ lễ dài ngày, người ta vẫn thường hỏi nhau: “Đi du lịch ở đâu bây giờ nhỉ?”. Nhưng cũng có một kiểu nghỉ lễ khác đang được nhiều người lựa chọn: Không đi đâu cả, ở nhà và tự tạo niềm vui cho mình.

Bởi sau một khoảng thời gian đủ dài đi làm, tự chăm sóc nhà cửa, chạy deadline, gặp gỡ bạn bè rồi lại quay về guồng quay quen thuộc, nhiều người bắt đầu nhận ra thứ mình thiếu trong kỳ nghỉ không hẳn là một địa điểm mới. Đó có thể chỉ là một căn nhà sạch sẽ, một bữa ăn ngon không phải nấu, vài tiếng được chăm sóc cơ thể hay một buổi sáng chẳng cần vội vàng đi đâu.

Vậy nên thay vì đổ tiền cho một chuyến du lịch, nhiều người đã có những cách tiêu tiền khác biệt để tận hưởng cuộc sống.

Đặt đồ ăn về bày tiệc tại nhà, thợ làm nail đến tận nơi: Có tiền thì làm gì cũng oki

Nhiều người cho rằng, nghỉ lễ ở nhà không đồng nghĩa là tiết kiệm hơn hay cắt giảm hoàn toàn chi tiêu. Ngược lại, họ vẫn sẵn sàng bỏ ra những khoản tiền lớn để đổi lấy những trải nghiệm, tận hưởng ngay tại nhà.

Hồng Ngọc (30 tuổi) hiện đang sống tại Hà Nội cho biết ngay khi biết sẽ có kỳ nghỉ lễ dài, cô đã lên kế hoạch cho một menu dài thực đơn để đặt đồ ăn về nhà và mời bạn bè đến chơi. Thay vì phải đi ra nhà hàng, Hồng Ngọc yêu thích không khí tụ tập ấm cúng ngay tại nhà, có thể thoải mái trò chuyện, bật nhạc, xem phim mà không phải nghĩ đến chuyện “hết thời gian”.

“Mình nghĩ nếu không đi du lịch thì ở nhà cũng vẫn phải vui. Mình đặt đồ ăn về, sau đó mua thêm hoa, chuẩn bị đĩa, ly và sắp xếp, bày biện giống như một buổi tiệc. Mình thích nhất là được chủ động mọi thứ, bạn bè có thể ngồi từ chiều đến tối, nói chuyện bao lâu cũng được”, Hồng Ngọc chia sẻ.

Các kỳ nghỉ lễ dài, Hồng Ngọc thường đặt đồ ăn về nhà, bày biện như bàn tiệc và mời bạn bè đến chơi (Ảnh: NVCC)

Bên cạnh đó, Hồng Ngọc cũng chia sẻ rằng: “Đặt đồ ăn về nhà chi phí đôi khi không rẻ hơn ăn ngoài. Bởi mình thường sẽ đặt số lượng lớn, từ nhiều quán, nhiều món khác nhau. Thêm vào đó muốn tạo không khí thì cũng cần bày biện chỉn chu nên tính tổng tất cả vẫn có thể lên tới vài triệu cho một buổi hẹn. Nhưng mình nghĩ là xứng đáng vì đổi lại sẽ không phải lo mấy giờ quán đóng cửa hay có cần đặt bàn trước không”.

Trong khi đó, Minh Hương (29 tuổi, Hà Nội) lại ưu tiên một kiểu “xa hoa” của riêng mình: Đặt dịch vụ đến tận nhà.

Trong kỳ nghỉ, Hương dự định sử dụng một loạt dịch vụ làm đẹp và chăm sóc cơ thể, từ làm nail, nối mi cho đến vật lý trị liệu. Thay vì dành một buổi để di chuyển tới salon, chờ đến lượt rồi lại mất thêm thời gian quay về, cô chọn phương án người làm dịch vụ đến thẳng nhà.

“Mình cũng đã từng làm những dịch vụ tại nhà như vậy trước đây do bản thân không có thời gian ra ngoài tiệm. Nếu cộng tất cả lại thì cũng không phải một khoản nhỏ, khoảng hơn 1 triệu/buổi làm nail, mi tại nhà nhưng mình thấy đáng vì đây là tiền mình bỏ ra cho thời gian nghỉ.

Bình thường đi làm đã phải di chuyển rất nhiều rồi, đến ngày nghỉ mà lại phải đi từ chỗ này sang chỗ khác để làm đẹp thì đôi khi còn thấy mệt hơn. Do đó, mình muốn mọi thứ gói gọn trong nhà, không phải mất công đi lại”, Hương nói.

Minh Hương cũng cho biết, khi đặt dịch vụ đến nhà sẽ thoải mái hơn vì tính riêng tư. Ngoài ra, cũng có nhiều thời gian để trao đổi với nhân viên làm theo đúng ý mình, không bị cảm giác gấp gáp.

Trong khi đó, Minh Hương lại tận hưởng cuộc sống bằng cách đặt dịch vụ làm đẹp đến nhà (Ảnh: NVCC)

Còn với Ngọc Anh (30 tuổi) thì không cần một danh sách dịch vụ quá dài. Thứ cô đầu tư cho kỳ nghỉ là tiêu tiền vào bột matcha để biến nhà thành quán cafe chính hiệu.

“Mình đặt mua matcha từ trước vì biết đến lễ là sẽ không đi đâu. Bình thường đi làm thì nhiều hôm tôi chỉ có thời gian mua một cốc ở ngoài rồi uống cho nhanh. Nghỉ lễ thì khác, tôi muốn tự pha ở nhà, có thể thử công thức mới, dùng chiếc cốc mình thích và ngồi uống thật chill như ngoài quán. Tôi còn chuẩn bị thêm một vài loại sữa, syrup và topping để mấy ngày nghỉ có thể thay đổi cách pha, không bị nhàm chán”, Ngọc Anh nói.

Khoản chi của Ngọc Anh vì thế không nằm ở một dịch vụ đắt tiền mà ở việc chuẩn bị sẵn những thứ khiến một sở thích nhỏ trở thành hoạt động của cả kỳ nghỉ. Về chi phí, Ngọc Anh tiết lộ một hộp matcha có giá khoảng 350k - 600k. Chưa kể các thành phần khác như sữa, nước dừa, kem,... để phục vụ pha chế các món.

Ba lựa chọn, ba mức chi khác nhau nhưng đều có một điểm chung: họ không cố tiết kiệm bằng mọi giá trong 4 ngày nghỉ. Thay vào đó, họ tính toán xem bỏ tiền vào đâu thì bản thân nhận lại được nhiều sự thoải mái nhất.

Và điều này cũng phần nào lý giải vì sao các dịch vụ tận nhà, đồ ăn giao tận nơi hay những khoản chi cho sở thích cá nhân lại trở nên hấp dẫn với nhóm khách hàng ở độ tuổi 30s. Khi thời gian rảnh không còn quá dư dả, việc trả thêm tiền để bớt phải làm một việc gì đó đôi khi được xem là một khoản chi hợp lý.

Sống sướng không nhất thiết phải thức dậy ở resort, chỉ cần uống matcha ngon, ngủ đủ giấc

Với Hồng Ngọc, Minh Hương và Ngọc Anh, cả 3 đều không xem kỳ nghỉ tại nhà như một phương án “chữa cháy” vì không kịp đi du lịch. Thay vào đó, họ cho rằng đây là một sự thay đổi lớn về cách tận hưởng cuộc sống khi ở tuổi 30.

Hồng Ngọc từng có suy nghĩ rằng nghỉ lễ dài thì nhất định phải đi đâu đó, nếu không sẽ cảm thấy mình đang bỏ phí những ngày được nghỉ. Nhưng sau vài lần trải nghiệm cảnh đông đúc, lịch trình kín và chi phí tăng cao vào dịp lễ, cô bắt đầu thấy một kỳ nghỉ chậm rãi cũng có giá trị riêng.

“Ngày trước chỉ cần được nghỉ khoảng 3 ngày thôi, bạn bè chắc chắn sẽ thấy mình không ở Hà Nội. Hồi đó mình bị FOMO, cảm giác sẽ rất khó chịu nếu thấy mọi người check-in ở đâu đó còn mình chỉ loanh quanh tại nhà. Tuy nhiên bây giờ mình lại khác, nếu muốn ở nhà thì cứ ở nhà.

Mình có thể dùng số tiền đáng lẽ mua vé, thuê phòng để ăn một bữa ngon, mua vài thứ mình thích, mời bạn bè đến hoặc đơn giản là để dành. Miễn là cuối kỳ nghỉ mình cảm thấy được nạp lại năng lượng thì với tôi như vậy là đáng”, Hồng Ngọc bày tỏ.

Với Minh Hương, cách tiêu tiền trong kỳ nghỉ cũng phản ánh một thay đổi lớn hơn trong cách cô nhìn nhận về chất lượng cuộc sống: “Mình thì bắt đầu để ý nhiều hơn đến câu hỏi ‘Khoản tiền này giúp mình có thêm cái gì?’. Có những thứ rất rẻ nhưng mình phải mất cả buổi để làm, trong khi có những dịch vụ đắt hơn một chút nhưng đổi lại mình có thời gian nghỉ.

Mình vốn là người thường nhìn vào giá trước, còn bây giờ thì mình sẽ đánh giá toàn bộ trải nghiệm. Nếu trả tiền để được thoải mái, không phải di chuyển, không phải chờ đợi và có thêm vài tiếng cho bản thân thì mình thấy đó vẫn là một khoản chi hợp lý”.

Minh Hương cũng cho rằng, dịch vụ làm đẹp tại nhà về bản chất không khác quá nhiều so với việc đến tiệm. Nhưng vì không phải mất thêm thời gian di chuyển khiến trải nghiệm hoàn toàn khác. Cô có thể bắt đầu buổi sáng muộn hơn, nghỉ giữa các dịch vụ hoặc đơn giản là nằm dài trên sofa sau khi hoàn thành.

Ngọc Anh chi nhiều tiền vào sở thích matcha để tận hưởng trong kỳ nghỉ lễ dài ngày (Ảnh: NVCC)

Cùng chung quan điểm, Ngọc Anh cũng cho hay bản thân từng nghĩ phải đi du lịch, ở resort mới là tận hưởng. Thế nhưng vẫn có những thứ rất nhỏ, nếu khiến bản thân thích thú và thoải mái thì vẫn là trải nghiệm xứng đáng.

“Gần đây mình quan tâm đến việc bản thân cảm thấy thế nào sau kỳ nghỉ, thay vì kỳ nghỉ nhìn như thế nào trong mắt người khác. Nếu 5 ngày lễ mình được uống matcha ngon, ngủ đủ giấc, gặp người mình thích và không phải vội vàng vì bất cứ điều gì thì đó chính là ‘sống sướng’ rồi”, Ngọc Anh nói.

“Sống sướng” hay “xa xỉ” dịp lễ vì thế cũng không nhất thiết phải đồng nghĩa với một chuyến đi xa hay một kỳ nghỉ đắt tiền. Đôi khi, đó chỉ là biết mình muốn gì và sẵn sàng bỏ tiền cho đúng thứ khiến mình thoải mái.