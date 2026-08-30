Vì sao Hoà Minzy lại thân thiết với Đình Bắc và nhiều cầu thủ nổi tiếng?

Mới đây, Hoà Minzy liên tục gây chú ý bởi những màn hội ngộ với dàn cầu thủ đình đám của bóng đá Việt Nam. Sau khi đội tuyển Việt Nam lên ngôi vô địch ASEAN Cup 2026, nữ ca sĩ có dịp gặp gỡ và chụp ảnh cùng Đình Bắc, Quang Hải, Xuân Son cùng nhiều tuyển thủ khác.

Việc liên tục có mặt bên những cái tên nổi bật của bóng đá Việt Nam khiến Hoà Minzy được cư dân mạng gọi vui là "người quen của tuyển thủ". Thậm chí, có người còn thắc mắc: Tại sao Hòa Minzy lại thân thiết với nhiều cầu thủ nổi tiếng đến vậy?

Hoà Minzy có nhiều mối quan hệ thân thiết với dàn cầu thủ nổi tiếng

Tuy nhiên, nếu nhìn lại những mối quan hệ của nữ ca sĩ trong nhiều năm qua, chuyện Hoà Minzy gặp gỡ và trở nên thân thiết với các cầu thủ thực tế không quá khó hiểu.

Một trong những cầu nối quan trọng nhất giúp Hoà Minzy quen biết nhiều cầu thủ là Văn Toàn. Cả hai có tình bạn lâu năm và từ mối quan hệ này, nữ ca sĩ có cơ hội gặp gỡ thêm nhiều cầu thủ trong cùng một nhóm bạn.

Hoà Minzy cũng từng xuất hiện trong những dịp quan trọng của các cầu thủ như Quang Hải, Văn Hậu, Đức Chinh, Đức Huy,... Không chỉ những đám cưới, các buổi gặp gỡ bạn bè hay những dịp đặc biệt của nhóm cầu thủ cũng là nơi Hoà Minzy có cơ hội gặp gỡ những gương mặt nổi tiếng của bóng đá Việt Nam.

Từ hơn chục năm trước, Hoà Minzy và Văn Toàn đã là bạn bè thân thiết

Từ cầu nối Văn Toàn, Hoà Minzy có cả nhóm bạn thân cầu thủ như Văn Hậu, Thành Chung, Đức Chinh,...

Từ sự thân thiết trong hội bạn cầu thủ, nữ ca sĩ dần quen biết thêm nhiều cái tên khác rồi mở rộng thành một nhóm bạn có nhiều gương mặt thuộc giới cầu thủ và WAGs.

Điều này cũng lý giải vì sao Hoà Minzy có thể thoải mái trò chuyện, chụp ảnh hay tương tác với các tuyển thủ khi gặp nhau. Đây không hẳn là những mối quan hệ mới xuất hiện sau khi các cầu thủ nổi tiếng, mà phần nào được hình thành từ những mối quan hệ bạn bè đã có từ trước.

Không chỉ các cầu thủ mà Hoà Minzy cũng thân thiết với dàn WAGs

Trong những ngày trọng đại của bạn bè, Hoà Minzy luôn dành thời gian để góp mặt

Từ vài người bạn thân thiết, Hoà Minzy quen biết với nhiều cầu thủ hơn như Lý Đức, Đình Bắc,... Nữ ca sĩ còn thoải mái dắt bạn trai quân nhân ra mắt hội bạn

Một lý do khác cũng khá dễ hiểu, đó là Hoà Minzy và các tuyển thủ nổi tiếng thường xuyên xuất hiện trong cùng những sự kiện lớn.

Là một nghệ sĩ có độ nhận diện cao, Hoà Minzy thường góp mặt tại nhiều chương trình, sự kiện quy mô lớn, trong đó có những hoạt động mang tính cộng đồng hoặc sự kiện dành cho những nhân vật có sức ảnh hưởng. Đơn cử như việc Hoà Minzy chụp ảnh cùng Đình Bắc, Quang Hải và Xuân Son là do cả nhóm vinh dự tham dự Lễ kỷ niệm Quốc Khánh lần thứ 81.

Các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam cũng là những gương mặt được mời tham dự những chương trình như vậy. Khi cùng xuất hiện tại một địa điểm, chuyện các nghệ sĩ và cầu thủ gặp gỡ, trò chuyện hoặc chụp ảnh chung là điều khá tự nhiên.

Hoà Minzy là một trong những gương mặt thuộc nhóm văn nghệ sĩ được tham dự sự kiện đặc biệt

Bên cạnh những mối quan hệ bạn bè và công việc, bản thân Hoà Minzy cũng dành nhiều tình cảm cho bóng đá Việt Nam. Nữ ca sĩ không ít lần xuất hiện trên khán đài để cổ vũ đội tuyển, kể cả trong những trận đấu quan trọng.

Chính việc thường xuyên theo dõi và ủng hộ bóng đá giúp Hoà Minzy có thêm nhiều cơ hội gặp gỡ các cầu thủ ngoài đời. Sau mỗi trận đấu, những khoảnh khắc chụp ảnh, giao lưu giữa nữ ca sĩ và các tuyển thủ cũng thường được chia sẻ trên mạng xã hội.

Hoà Minzy dắt bé Bo đến SVĐ Mỹ Đình xem trận chung kết ASEAN Cup vừa qua

Ảnh: FBNV