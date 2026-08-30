Cứ 10 vé bay quốc tế dịp 2/9 của người Việt thì gần 4 vé đến Trung Quốc

Người Việt đặt vé du lịch 2/9 từ sớm, có xu hướng đi lâu hơn

Theo dữ liệu đặt chỗ từ Trip.com, nhu cầu du lịch của người Việt trong dịp Quốc khánh năm nay tăng rõ rệt. Tổng lượng đặt vé máy bay tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi lượng đặt phòng khách sạn tăng tới 106%.

Du khách cũng có xu hướng chủ động chuẩn bị cho kỳ nghỉ từ khá sớm. Trung bình, vé máy bay được đặt trước 41 ngày, còn phòng khách sạn được đặt trước 32 ngày.

So với kỳ nghỉ Quốc khánh năm 2025, thời gian đặt trước năm nay có phần ngắn hơn, khi năm ngoái du khách đặt vé máy bay trước trung bình 45 ngày và phòng khách sạn trước 37 ngày. Dù vậy, việc chuẩn bị cho chuyến đi trước nhiều tuần vẫn cho thấy thói quen lên kế hoạch sớm đang được duy trì.

Theo dữ liệu đặt chỗ từ Trip.com, nhu cầu du lịch của người Việt trong dịp Quốc khánh năm nay tăng rõ rệt. Ảnh minh hoạ

Đáng chú ý, du khách cũng đang tận dụng kỳ nghỉ để kéo dài hành trình. Số đêm lưu trú khách sạn trung bình đạt 2,13 đêm, cao hơn mức 1,71 đêm trong giai đoạn bình thường và 2,06 đêm trong dịp lễ năm 2025.

Trong khi đó, thời gian trung bình của các chuyến bay khứ hồi đạt 13,6 ngày, tăng so với mức 11,2 ngày của năm 2025. Điều này cho thấy kỳ nghỉ lễ đang được nhiều người tận dụng để thực hiện những chuyến đi dài ngày thay vì chỉ nghỉ ngắn ngày.

Du lịch quốc tế tăng mạnh, Trung Quốc chiếm gần 40% lượt đặt vé

Trong bức tranh chung, du lịch quốc tế đang là một trong những động lực tăng trưởng nổi bật. Lượng đặt chỗ cho các chuyến bay quốc tế tăng 44%, trong khi lượng đặt phòng khách sạn ở nước ngoài tăng tới 123% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về điểm khởi hành, Hà Nội là nơi có lượng khởi hành quốc tế phổ biến nhất, chiếm 55% tổng số lượt khởi hành, tiếp theo là TP.Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng và Nha Trang.

Đáng chú ý nhất là sự vươn lên của Trung Quốc đại lục. Điểm đến này chiếm gần 40% tổng số đơn đặt vé máy bay quốc tế của du khách Việt, tức cứ 10 vé bay quốc tế được đặt cho dịp lễ thì có gần 4 vé hướng đến Trung Quốc.

Cứ 10 vé bay quốc tế được đặt cho dịp lễ thì có gần 4 vé hướng đến Trung Quốc. Ảnh: Peter Zhou

Không chỉ dẫn đầu về vé máy bay, Trung Quốc còn chiếm tới 63% số đơn đặt phòng khách sạn ở nước ngoài. Lượng đặt vé máy bay và khách sạn đến thị trường này cũng ghi nhận mức tăng đáng kể so với năm trước.

Sau Trung Quốc, những điểm đến chặng ngắn được người Việt lựa chọn nhiều gồm Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan và Đài Loan.

Với riêng thị trường Trung Quốc, du khách Việt có xu hướng ở lại lâu hơn và đặt nhiều phòng hơn cho mỗi chuyến đi. Bắc Kinh là điểm đến nổi bật về lượng đặt vé máy bay, trong khi nhu cầu lưu trú được phân bổ tại nhiều thành phố như Thượng Hải, Hàng Châu, Đồng Hương, Bắc Kinh và Quảng Châu.

Bắc Kinh (Trung Quốc) là điểm đến nổi bật về lượng đặt vé máy bay. Ảnh: Peter Zhou

Đi nước ngoài không chỉ để tham quan

Cùng với việc đặt vé và phòng, du khách cũng chủ động lên kế hoạch cho các hoạt động vui chơi, tham quan trong hành trình.

Các điểm đến quốc tế được lựa chọn nhiều gồm Shanghai Disney Resort với vé 1 ngày (Trung Quốc), tàu điện Sky Capsule tại Haeundae Blueline Park (Hàn Quốc) và Universal Studios Singapore.

Trong khi đó, với các chuyến đi trong nước, nhu cầu trải nghiệm cũng khá đa dạng, từ ngắm cảnh, tham quan đến biểu diễn nghệ thuật và chăm sóc sức khỏe. Một số lựa chọn nổi bật gồm Vé & Thuyền tham quan Quần thể danh thắng Tràng An, show diễn Ký ức Hội An và dịch vụ tắm bùn khoáng nóng I-Resort.

Nhìn vào các dữ liệu trên, có thể thấy kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay đang được nhiều du khách Việt chuẩn bị theo hướng đi xa hơn, ở lâu hơn và lên kế hoạch cho chuyến đi từ sớm. Đặc biệt, các hành trình quốc tế tiếp tục tăng trưởng mạnh, với Trung Quốc trở thành lựa chọn nổi bật nhất.