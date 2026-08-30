Vì sao người sống tối giản không bao giờ tiết kiệm 5 khoản này?

Điểm khác biệt nằm ở cách họ nhìn tiền. Một món đồ rẻ nhưng phải thay liên tục chưa chắc tiết kiệm. Một khoản chi giúp giảm vài giờ việc nhà mỗi tuần có thể đáng giá hơn việc cố giữ tiền trong tài khoản. Vì thế, có ít nhất 5 khoản mà người sống tối giản thường không cố cắt xuống mức thấp nhất.

1. Không tiết kiệm tiền cho một giấc ngủ tốt

Nệm, gối, chăn, rèm cản sáng hay những vật dụng giúp phòng ngủ dễ chịu thường được người sống tối giản ưu tiên hơn nhiều món trang trí. Họ có thể không cần một phòng ngủ đầy đồ, nhưng những thứ đã giữ lại phải thực sự phục vụ việc nghỉ ngơi.

Một chiếc nệm phù hợp có thể sử dụng nhiều năm. Trong khi đó, mua nệm rẻ rồi ngủ không ngon, đau lưng hoặc phải thay sớm lại trở thành kiểu tiết kiệm trước mắt nhưng tốn kém về sau. Tối giản ở đây là bỏ bớt những thứ không cần thiết để có ngân sách cho thứ thực sự quan trọng.

2. Không tiết kiệm quá mức cho thực phẩm

Người sống tối giản có thể nấu ăn đơn giản, thực đơn ít món và hạn chế mua thực phẩm theo cảm hứng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc luôn chọn món rẻ nhất.

Họ thường chú ý nhiều hơn đến độ tươi, nguồn gốc và khả năng sử dụng hết thực phẩm. Một bó rau mua đúng lượng và ăn hết có thể hợp lý hơn mua thật nhiều vì đang giảm giá rồi bỏ đi một nửa.

Triết lý ở đây rất rõ: tiết kiệm bằng cách giảm lãng phí, không phải bằng cách hạ chất lượng bữa ăn đến mức ảnh hưởng sức khỏe.

3. Không tiếc tiền với những món dùng hàng ngày

Giày dép, ghế làm việc, nồi chảo, dao bếp, máy giặt hay những vật dụng được sử dụng gần như mỗi ngày thường là nhóm được đầu tư tương đối kỹ.

Người tối giản không nhất thiết mua hàng đắt tiền, nhưng họ thường tránh tâm lý "cứ mua loại rẻ nhất trước đã". Một món đồ dùng 5 năm với trải nghiệm tốt đôi khi hợp lý hơn ba món giá rẻ lần lượt hỏng trong cùng khoảng thời gian.

Đây cũng là lý do nhiều người sống tối giản áp dụng nguyên tắc: càng dùng thường xuyên càng nên cân nhắc chất lượng.

4. Không tiết kiệm những khoản giúp mua lại thời gian

Có một giai đoạn, nhiều người cho rằng tự làm mọi việc mới là tiết kiệm. Nhưng khi công việc bận rộn hơn, người sống tối giản thường nhận ra thời gian cũng là một nguồn lực hữu hạn.

Trả thêm tiền cho giao hàng, thuê người vệ sinh định kỳ, sử dụng thiết bị giúp giảm việc nhà hoặc chọn phương tiện di chuyển thuận tiện hơn đôi khi là khoản chi hợp lý.

Nếu bỏ thêm 100.000–200.000 đồng nhưng tiết kiệm được vài giờ và giảm đáng kể sự mệt mỏi, họ có thể sẵn sàng trả. Điều quan trọng là thời gian lấy lại được phải được sử dụng cho việc có giá trị hơn: nghỉ ngơi, gia đình, công việc hoặc chăm sóc bản thân.

5. Không tiết kiệm bằng cách trì hoãn chăm sóc sức khỏe

Đây có lẽ là khoản người sống tối giản lâu năm ít muốn cắt nhất. Khám sức khỏe định kỳ, chăm sóc răng miệng, vận động hay xử lý những vấn đề sức khỏe từ sớm thường rẻ hơn rất nhiều so với để chúng kéo dài.

Tư duy tối giản không phải là "không chi tiền", mà là loại bỏ những khoản tiêu dùng ít giá trị để nguồn lực được tập trung vào những thứ thực sự cần thiết.

Cuối cùng, tiết kiệm tốt không phải là giữ lại được nhiều tiền nhất sau mỗi tháng. Đó là biết khoản nào nên cắt và khoản nào càng cắt càng đắt. Người sống tối giản thường mua ít hơn, nhưng với những thứ liên quan đến sức khỏe, giấc ngủ, thời gian và chất lượng sử dụng hàng ngày, họ lại không ngại chi đúng mức. Chính sự phân biệt này mới khiến tối giản trở thành một lối sống bền vững, thay vì cuộc đua xem ai có thể tiêu ít tiền hơn.