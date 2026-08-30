Lao xuống biển cứu người, anh cảnh sát viral bất đắc dĩ vì quá đẹp trai vạm vỡ

Không ngờ câu chuyện này lan truyền chóng mặt trên mạng, nhưng không hẳn vì hành động dũng cảm. Lý do chính là Lý Thư Đạt sở hữu gương mặt điển trai cùng thân hình vạm vỡ, khiến phần bình luận nhanh chóng đi chệch hướng.

Nửa tiếng vật lộn giữa dòng nước

Theo truyền thông Trung Quốc, chiều 24/7/2025, ông Diệp cùng bạn bè đi chơi biển thì gặp dòng chảy ngầm, mất thăng bằng và chìm dần, tính mạng nguy kịch.

Lý Thư Đạt lúc đó đang nghỉ phép, đi dạo trên bờ, nhạy bén phát hiện điều bất thường và lập tức lao xuống nước. Nhờ hiểu rõ tình hình vùng biển và bơi lội giỏi, anh cùng một người dân đẩy được ông Diệp lên mỏm đá ngầm, mất khoảng nửa tiếng. Sau đó anh bơi vào bờ lấy áo phao, phao cứu sinh và dây an toàn, quay lại đưa nạn nhân về bờ an toàn.

Ngày 28/7/2025, ông Diệp mang tới tấm cờ thêu để cảm ơn. Đây là tấm cờ đầu tiên Lý Thư Đạt nhận được kể từ khi vào ngành. Trước đó hồi tháng 5 cùng năm, anh cũng từng nhảy xuống nước cứu một người khác trong lúc đang làm nhiệm vụ.

Anh nói với truyền thông rằng làm cảnh sát thì luôn sẵn sàng ra tay cứu người vào thời khắc quan trọng, đó là sứ mệnh và niềm vinh dự khắc sâu trong xương tủy, và anh sẽ tiếp tục bảo vệ an toàn cho vùng biển Vạn Ninh.

Bình luận đi chệch hướng hoàn toàn

Đoạn video phỏng vấn anh sau đó lan truyền mạnh, nhưng sự chú ý dồn hết vào gương mặt và cơ bắp. Cư dân mạng để lại hàng loạt bình luận đùa vui kiểu xin số liên lạc, hỏi anh còn độc thân không, hay nói muốn ra vùng biển Vạn Ninh bơi một chuyến. Có người còn đùa rằng tới đây anh sẽ bận không xuể vì ngày nào cũng phải cứu người ở bờ biển.

Sức nóng còn kéo dài. Gần hai tháng sau, video của anh tiếp tục bùng nổ ở nước ngoài, một video đơn lẻ đạt hơn trăm nghìn lượt thích cùng hàng vạn bình luận, tài khoản cá nhân tăng hơn 60.000 người theo dõi chỉ trong thời gian ngắn.

Về phần mình, trong cuộc phỏng vấn hồi tháng 9/2025, Lý Thư Đạt nói anh mong mọi người giữ được ranh giới và sự tỉnh táo, đồng thời quan tâm nhiều hơn tới bản thân sự việc cùng những người dũng cảm cứu người khác, thay vì chỉ chú ý tới ngoại hình của một cá nhân.