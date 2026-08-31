Hậu ly hôn chồng Hàn, mẹ đơn thân Việt "sống chill" cỡ này: Bay hạnh thương gia, đưa các con đi vi vu khắp nơi

Sau khi khép lại cuộc hôn nhân tại Hàn Quốc, Kiều Tiên (Yewon TV) vẫn khiến nhiều người tò mò về cuộc sống hiện tại. Một mình chăm sóc hai con, Kiều Tiên vừa là mẹ đơn thân tận hưởng cuộc sống, vừa là một người phụ nữ độc lập tài chính, thậm chí còn là chỗ dựa cho người thân trong gia đình.

Kiều Tiên từng chia sẻ về việc tự lo chuyện xây dựng nhà cửa, chi phí sinh hoạt, thậm chí hỗ trợ cả chi phí sinh hoạt cho chồng cũ và để anh ở cùng nhà để thuận tiện chăm sóc các con.

Tự chủ kinh tế như Kiều Tiên, ly hôn chồng vẫn ung dung tự tại, đưa con đi du lịch, bay hạng thương gia...

Cuộc sống hậu hôn nhân của Kiều Tiên không chỉ xoay quanh chuyện chăm con. Dù đã đường ai nấy đi, cô vẫn chủ động thu xếp nhiều vấn đề liên quan đến cuộc sống của chồng cũ, đặc biệt là những gì cần thiết để hai người cùng chăm sóc con cái.

Cách lựa chọn này phần nào cho thấy sự độc lập và chủ động của Kiều Tiên. Thay vì để những tranh chấp tài sản hay mâu thuẫn sau ly hôn ảnh hưởng hoàn toàn đến cuộc sống, cô tập trung xây dựng một cuộc sống riêng ổn định cho mình và hai con.

Trong những chia sẻ của mình, Kiều Tiên cũng nhiều lần cho thấy cô trân trọng cuộc sống bình dị bên hai con. Cô chia sẻ: "Ba mẹ con mình đang sống những ngày thong dong trôi dạt thích gì ăn nấy, đụng gì ăn đó ở dưới quê, thì ở Hàn người duy nhất mong mỏi mình lúc này là chị trưởng phòng. Chị nói mong nhớ Tiên dữ lắm rồi, vì có Tiên thì công việc mới trôi chảy nhanh hơn".

Đằng sau giọng điệu vui vẻ ấy là hình ảnh một người phụ nữ đã chủ động lựa chọn cuộc sống của mình sau biến cố hôn nhân.

Không chỉ lo cho con, còn là chỗ dựa của người thân trong gia đình

Khả năng tài chính của Kiều Tiên còn được thể hiện qua việc cô hỗ trợ người thân sang Hàn Quốc làm việc.

Theo những chia sẻ được đưa ra, cô từng đứng ra lo liệu cho người thân trong gia đình sang Hàn làm việc. Lần này về Việt Nam đúng dịp dì út, dượng sau và em họ sang Hàn lần hai nên cả nhà cùng đi, cô còn bao trọn chi phí vé máy bay, xe cộ đi lại, khách sạn, ăn ở đầy đủ cho cả đoàn. Khi người thân đặt chân tới Hàn Quốc, cô tiếp tục đưa mọi người đi ăn uống, trong đó có cả những bữa hải sản, đồng thời mua sắm quần áo và những vật dụng cần thiết.

Công việc của người thân là làm nông thời vụ tại Hàn Quốc. Sau khoảng thời gian làm việc theo diện visa, họ trở về Việt Nam rồi có thể tiếp tục sang vào những đợt khác. Có thời điểm Kiều Tiên hỗ trợ cả dì, dượng và em họ sang Hàn; có lúc chỉ dượng sang làm việc.

Điều đáng nói là cô không chỉ hỗ trợ về mặt thủ tục hay chi phí ban đầu. Mỗi lần người thân sang Hàn, Kiều Tiên đều quan tâm đến chuyện ăn ở, đi lại và sinh hoạt, cố gắng để người nhà có thể yên tâm trong thời gian làm việc xa quê.

Từ tranh chấp tài sản với mẹ chồng đến hình ảnh người phụ nữ tự chủ hậu ly hôn

Hành trình của Kiều Tiên càng gây chú ý khi cuộc sống hậu ly hôn của cô từng gắn với những vấn đề tranh chấp tài sản căng thẳng với gia đình chồng cũ. Tuy nhiên, thay vì để những bất đồng đó trở thành điểm kết thúc, Kiều Tiên dường như lựa chọn cách tiếp tục làm việc, chăm sóc hai con và củng cố nền tảng kinh tế của riêng mình.

Hình ảnh cô sử dụng dịch vụ hạng thương gia, đưa các con đi du lịch, ăn uống tại nhà hàng sang trọng hay chủ động lo liệu nhà cửa vì thế tạo nên một sự tương phản rõ nét với câu chuyện một bà mẹ đơn thân sau ly hôn mà nhiều người thường hình dung.

Đáng chú ý hơn, sự dư dả ấy không chỉ được thể hiện qua việc chi tiêu cho bản thân. Kiều Tiên còn dùng khả năng tài chính của mình để chăm lo cho con cái, hỗ trợ chồng cũ trong những vấn đề liên quan đến gia đình và giúp đỡ người thân có cơ hội sang Hàn Quốc làm việc.

Một hình mẫu phụ nữ độc lập sau đổ vỡ

Câu chuyện của Kiều Tiên cho thấy một góc nhìn khác về cuộc sống sau ly hôn. Với cô, việc trở thành mẹ đơn thân không đồng nghĩa với việc phải thu mình hay phụ thuộc vào người khác. Ngược lại, cô vẫn duy trì công việc, chăm sóc hai con, chủ động quyết định cuộc sống và có khả năng hỗ trợ cả những người thân xung quanh.

Nếu những chia sẻ về tài chính và tài sản của Kiều Tiên được đặt trong tổng thể hành trình hậu hôn nhân, hình ảnh nổi bật nhất không đơn thuần là một người phụ nữ "sống sướng sau ly hôn", mà là một người tự chủ kinh tế, sẵn sàng là chỗ dựa cho các con, cho gia đình và đủ bản lĩnh để bước tiếp sau đổ vỡ, chứ không phải phụ thuộc kinh tế vào bất kỳ ai ngay cả khi đang sống ở nơi đất khách quê người.