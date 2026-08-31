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Công an xác minh xấp tiền 500.000 đồng cùng loạt giấy tờ bên trong túi nylon: Tổng số tiền 70 triệu đồng

| | Sống

Anh Hoàng Quang Minh nhặt được túi nylon chứa 70 triệu đồng cùng giấy tờ và thẻ ngân hàng, sau đó chủ động giao nộp cho Công an phường Đồng Hới để xác minh, trao trả.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Quảng Trị, khoảng 11h30 ngày 28/8/2026, trên tuyến đường Tạ Quang Bửu, phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị, anh Hoàng Quang Minh (SN 2004) nhặt được một túi nylon bên trong có 70 triệu đồng tiền mặt cùng nhiều giấy tờ tùy thân và thẻ ngân hàng.

Ngay sau khi phát hiện số tài sản trên, anh Minh đã mang toàn bộ đến Công an phường Đồng Hới trình báo, đồng thời tự nguyện giao nộp để lực lượng chức năng xác minh, tìm người đánh rơi.

Người đàn ông nhận lại số tiền đánh rơi bên đường trước sự chứng kiến của công an phường Đồng Hới. Ảnh: Công an tỉnh Quảng Trị

Tiếp nhận tài sản, Công an phường Đồng Hới tiến hành kiểm đếm, lập biên bản và xác minh các thông tin liên quan.

Qua xác minh, lực lượng công an nhanh chóng xác định chủ sở hữu số tài sản là anh Nguyễn Hải Sơn, trú tại phường Đồng Thuận.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, Công an phường Đồng Hới đã trao trả đầy đủ 70 triệu đồng cùng các giấy tờ và tài sản kèm theo cho anh Nguyễn Hải Sơn.

Hành động của anh Hoàng Quang Minh là việc làm đáng trân trọng, thể hiện sự trung thực, ý thức chấp hành pháp luật và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng.

Việc Công an phường Đồng Hới kịp thời tiếp nhận, xác minh và trao trả tài sản cũng góp phần bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, thể hiện tinh thần "Vì Nhân dân phục vụ" của lực lượng Công an ngay từ cơ sở.

Theo Cổng TTĐT tỉnh Quảng Trị

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Theo Nam An

Đời sống & Pháp luật

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