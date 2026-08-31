Chủ cửa hàng hoa quả 36 tuổi phát hiện ung thư gan, bác sĩ thở dài: "Tiết kiệm 1, trả giá 10" nhưng nhiều người mắc

Lời thắc mắc trong tuyệt vọng ấy của của anh Vương khiến các bác sĩ không khỏi đau xót. Mới 36, anh quê ở Phúc Kiến (Trung Quốc) và mở một cửa hàng hoa quả ở Bắc Kinh (Trung Quốc) làm ăn đã gần chục năm nay. Gia cảnh khó khăn, anh nghỉ học lập nghiệp từ sớm, tính tính tốt và sống rất tiết kiệm. Nào ngờ, chính sự tiết kiệm sai cách ấy đã đẩy anh vào "án tử" ung thư gan khi còn chưa kịp yên bề gia thất.

Khoảng 4 tháng trước khi nhận chẩn đoán, anh bắt đầu thấy cơ thể mệt mỏi, uể uải, đau âm ỉ mãi ở vùng bụng trên nhưng chỉ nghĩ do công việc bận rộn. Cho đến khi da và mắt đều chuyển màu vàng lạ thường, chán ăn và sụt cân nhanh chóng, anh mới chịu đến bệnh viện kiểm tra thì ung thư gan đã "nhanh như chớp" tiến triển đến cuối giai đoạn 3, bắt đầu di căn.

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Anh Vương sốc nặng. Với đức tính tiết kiệm của mình, anh luôn nghĩ đến bệnh viện kiểu gì cũng tốn tiền nên cố sống lành mạnh để phòng bệnh tật. Một mình làm hết từ khâu nhập hàng, vận chuyển tới bán buôn, anh vẫn dành thời gian tập thể dục, tuyệt đối không động đến rượu bia nếu không vào thế "không thể từ chối được". Mỗi ngày đều ăn trái cây để bổ sung vitamin và tăng cường miễn dịch. Đến khi bác sĩ hỏi sâu về thói quen ăn trái cây của anh thì sự thật mới lộ ra.

Hóa ra, cửa hàng thường xuyên có những quả bị dập thối hoặc mốc hỏng một góc. Vì tiếc rẻ, anh Vương thường dùng dao gọt bỏ phần hỏng rồi ăn phần còn lại, duy trì suốt nhiều năm liền. Khi bác sĩ nói đây là nguyên nhân khiến ung thư gan âm thầm nhen nhóm, anh bật cười trong đau khổ hỏi bác sĩ: "Ăn trái cây là tốt mà, sao trái cây lại gây ung thư gan được chứ?".

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Bác sĩ Zhu Xishan, Trưởng khoa Ung bướu, Bệnh viện số 1 Đại học Bắc Kinh (Trung Quốc) giải thích: "Rất nhiều người rước họa vào thân vì tiết kiệm sai cách, có thể nói là tiết kiệm được một mà phải trả giá 10. Khi hoa quả đã dập thối hoặc mốc, sinh ra độc tố aflatoxin không chỉ nằm ở vết hỏng mắt thường nhìn thấy mà đã theo vi mạch thực vật lan ra toàn bộ phần thịt quả. Dù gọt sâu đến đâu thì độc tố tàn phá gan vẫn tồn tại. Việc dung nạp chất kịch độc này liên tục trong nhiều năm chẳng khác nào nạp thuốc độc mỗi ngày, khiến tế bào gan bị phá hủy hoàn toàn".

Aflatoxin được Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) xếp vào nhóm chất gây ung thư hàng đầu với độc tính cao gấp 68 lần asen, là ngòi nổ tàn phá lá gan khủng khiếp.

Ngồi trên hành lang bệnh viện hồi lâu, anh Vương không khóc cũng không ồn ào. Anh cứ ngồi như thế mấy tiếng liền nhìn vào khoảng không trước mặt. Anh hối hận, nhưng đã không còn kịp nữa.

Cảnh báo: 4 nhóm thực phẩm và đồ dùng tiềm ẩn độc tố tàn phá lá gan

Từ trường hợp bi kịch của anh Vương, bác Zhu Xishan một lần nữa đưa ra cảnh báo về 4 yếu tố nguy cơ thường gặp trong đời sống hàng ngày dễ kích hoạt tế bào ung thư gan phát triển nhưng lại ít được để tâm:

1. Thực phẩm bị nấm mốc

Ngoài trái cây, các loại lương thực chứa nhiều tinh bột như gạo, bánh bao, cùng các hạt ngũ cốc như đậu nành, lạc, hạt điều rất dễ sản sinh độc tố aflatoxin khi bị ẩm mốc. Tiêu thụ các thực phẩm này tạo tải độc khủng khiếp cho gan, dễ dẫn đến các khối u ác tính.

2. Đồ ăn ngâm chua, hun khói và chiên rán ở nhiệt độ cao

Thịt gác bếp, cá muối chứa lượng lớn nitrit và chất bảo quản, khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành nitrosamine gây hại gan. Trong khi đó, đồ chiên đi chiên lại sản sinh acrylamide và hydrocarbon thơm đa vòng là những hóa chất có nguy cơ gây ung thư gan cực cao.

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3. Đũa, thớt và vật dụng nhà bếp ẩm mốc

Thớt gỗ, đũa ăn dùng lâu ngày không phơi khô ráo rất dễ sinh ra nấm mốc chứa độc tố. Ngoài ra, chai lọ đựng dầu ăn hay bát đĩa bám vệt mỡ lâu ngày bị oxy hóa cũng tạo môi trường cho vi khuẩn tàn phá chức năng gan.

4. Rượu bia và đồ uống có cồn

Chất cồn khi chuyển hóa tại gan sẽ sản sinh acetaldehyde làm hủy hoại tế bào gan không thể phục hồi, nhanh chóng dẫn đến viêm gan do rượu, xơ gan và ung thư gan.

Nhận biết sớm 3 nhóm tín hiệu "2 mùi, 2 đỏ, 3 vàng" cảnh báo bệnh gan

Do gan không có dây thần kinh cảm giác đau, bệnh lý ở cơ quan này thường diễn tiến âm thầm và rất khó phát hiện ở giai đoạn đầu. Bác sĩ Zhu Xishan nhắc nhở cần đi kiểm tra chức năng gan ngay khi thấy cơ thể phát ra các tín hiệu "2 mùi, 2 đỏ, 3 vàng" dưới đây:

- 2 mùi (Hơi thở và nước tiểu bất thường): Hơi thở hoặc nước tiểu bốc mùi hỗn hợp giống như mùi táo thối kết hợp trứng thối. Đây là dấu hiệu cho thấy khả năng chuyển hóa độc tố của gan đã suy giảm nghiêm trọng.

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- 2 đỏ (Nốt ruồi nhện và lòng bàn tay gan): Xuất hiện các nốt ruồi màu đỏ có các mao mạch lan ra xung quanh giống hình mạng nhện ở vùng cổ, ngực, lưng. Bên cạnh đó, vùng cơ ở lòng bàn tay đỏ rực bất thường là đặc điểm điển hình của bệnh xơ gan.

- 3 vàng (Vàng mắt, vàng da, nước tiểu vàng đậm): Khi chức năng gan suy kiệt, sắc tố mật bilirubin bị ứ đọng trong máu và tràn ra ngoài, khiến da và lòng trắng mắt chuyển sang màu vàng nhạt đến đậm, đồng thời nước tiểu có màu sẫm như nước trà đặc.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Sohu