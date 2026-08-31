Theo Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA), mì chính được công nhận là an toàn khi sử dụng trong điều kiện thông thường. Vì vậy, điều quan trọng không phải là tuyệt đối loại bỏ mì chính khỏi bữa ăn mà là sử dụng hợp lý, đồng thời kiểm soát tổng lượng natri đưa vào cơ thể.

Dưới đây là 3 thói quen dùng mì chính cần bỏ ngay:

Nêm quá nhiều

Một trong những thói quen phổ biến là cho khá nhiều mì chính vào món ăn với suy nghĩ gia vị này giúp món ăn đậm đà hơn.

Thực tế, mì chính có chứa natri. Mặc dù lượng natri trong mì chính thấp hơn so với một lượng muối tương đương về trọng lượng, việc sử dụng quá nhiều vẫn góp phần làm tăng tổng lượng natri trong khẩu phần.

Đáng lưu ý, natri không chỉ đến từ muối ăn. Nước mắm, nước tương, các loại hạt nêm, thực phẩm chế biến sẵn và nhiều loại gia vị khác cũng có thể cung cấp natri.

Ảnh minh họa

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2 g natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối. Vì vậy, thay vì chỉ quan tâm đến lượng mì chính, mỗi gia đình nên chú ý đến tổng lượng gia vị chứa natri được sử dụng trong ngày.

Một món ăn không nhất thiết phải thật đậm vị mới ngon. Việc giảm dần lượng gia vị có thể giúp vị giác thích nghi với khẩu vị thanh hơn.

Dùng mì chính để “chữa” món ăn quá mặn

Khi món ăn đã quá mặn, một số người có thói quen cho thêm mì chính với hy vọng làm dịu vị mặn. Tuy nhiên, đây không phải là giải pháp phù hợp.

Mì chính tạo vị ngon đặc trưng chứ không loại bỏ lượng muối hoặc natri đã có trong món ăn. Nếu tiếp tục cho thêm gia vị, tổng lượng natri của món ăn vẫn có thể tăng.

Cách tốt hơn là kiểm soát lượng muối, nước mắm, nước tương và các loại gia vị ngay từ đầu. Khi nấu ăn, nên nêm từng ít một, nếm lại trước khi cho thêm thay vì cho một lượng lớn ngay từ đầu.

Đặc biệt, với những người cần kiểm soát lượng natri trong khẩu phần theo khuyến cáo của bác sĩ, việc đọc thông tin dinh dưỡng trên thực phẩm đóng gói và chú ý đến tổng lượng natri là điều cần thiết.

Kiêng mì chính tuyệt đối vì cho rằng đây là “hóa chất độc hại”

Một quan niệm khác cũng khá phổ biến là coi mì chính là chất độc và phải loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn.

Tuy nhiên, các cơ quan quản lý an toàn thực phẩm đều cho rằng sử dụng mì chính ở mức sử dụng thông thường không gây hại. FDA cho biết các nghiên cứu trên những người tự nhận nhạy cảm với mì chính chưa chứng minh được phản ứng xảy ra một cách nhất quán.

Một số người có thể tự nhận thấy các triệu chứng khó chịu sau khi tiêu thụ một lượng lớn mì chính trong những điều kiện nhất định. Nếu nhận thấy cơ thể thường xuyên có phản ứng sau khi sử dụng một loại thực phẩm hoặc gia vị, nên trao đổi với nhân viên y tế để được đánh giá phù hợp, thay vì tự chẩn đoán.

Điều quan trọng là tổng khẩu phần

Mì chính không nên được xem là “thủ phạm” duy nhất trong một chế độ ăn nhiều muối. Vấn đề quan trọng hơn là tổng lượng natri từ toàn bộ khẩu phần.

Một bữa ăn có thể đồng thời chứa muối, nước mắm, nước tương, hạt nêm và mì chính. Nếu sử dụng tất cả với lượng lớn, món ăn sẽ có tổng lượng natri cao.

Do đó, thay vì cực đoan “cấm” mì chính, người nội trợ nên tập trung vào nguyên tắc nêm vừa đủ, hạn chế thực phẩm quá mặn và đa dạng hóa nguồn thực phẩm.

Rau củ, thịt, cá, trứng, nấm và các nguyên liệu tươi có thể giúp tạo vị ngon tự nhiên cho món ăn. Khi giảm dần lượng gia vị, vị giác cũng có thể thích nghi với khẩu vị ít mặn hơn.