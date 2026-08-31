Phát hiện 1 vật thể bay không người lái ở độ cao 92m, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài làm việc với Lê Quý H. SN 1999

Vào lúc 8h30 ngày 30/8/2026, hệ thống giám sát của Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài phát hiện một vật thể bay không người lái hoạt động ở độ cao 92m tại Khu công nghiệp Quang Minh, xã Quang Minh, Hà Nội. Vị trí này cách Cảng HKQT Nội Bài khoảng 4,5 km.

Xác định vật thể bay xuất hiện trong khu vực cấm bay, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài lập tức triển khai lực lượng, phối hợp với Công an xã Quang Minh tổ chức xác minh và ngăn chặn.

Qua kiểm tra, lực lượng Công an xác định Lê Quý H. (SN 1999, trú tại xã Quang Minh) là người trực tiếp điều khiển một flycam DJI Mini 4 Pro. Người này sử dụng thiết bị để kiểm tra, giám sát tiến độ thi công nhà xưởng tại Khu công nghiệp Quang Minh.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài sau đó đã lập hồ sơ, tạm giữ tang vật và bàn giao vụ việc cho Công an xã Quang Minh tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

Trước đó, thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng thuộc các Cục nghiệp vụ Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và Công an các tỉnh Phú Thọ, Bắc Ninh triển khai hệ thống giám sát UAV/Drone/Flycam 360 độ.

Hệ thống này có khả năng phát hiện mục tiêu trong phạm vi 10km, hoạt động liên tục 24/7 cả ngày và đêm. Việc triển khai nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và xử lý từ sớm các nguy cơ có thể ảnh hưởng đến an ninh, an toàn hoạt động hàng không dân dụng tại Cảng HKQT Nội Bài.

Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài khuyến cáo, việc sử dụng flycam/UAV tại khu vực lân cận sân bay có thể đe dọa trực tiếp đến an toàn hàng không. Người dân cần tuân thủ các quy định của pháp luật, không điều khiển flycam tại vùng cấm bay, vùng hạn chế bay khi chưa được Bộ Quốc phòng cấp phép.

(Theo Công an cửa khẩu Cảng HKQT Nội Bài)