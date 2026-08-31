10 khoản chi tiêu của cô đồng nghiệp 25 tuổi khiến tôi phải nghĩ lại: Hạnh phúc đôi khi chỉ nằm ở vài chục nghìn đồng

Tôi từng nghĩ rằng càng nhiều tuổi, con người càng có kinh nghiệm sống. Thế nhưng sau một cuộc trò chuyện với cô đồng nghiệp mới 25 tuổi, tôi mới nhận ra tuổi tác và khả năng sống "thông minh" đôi khi chẳng liên quan nhiều đến nhau.

Cô ấy không tiêu tiền hoang phí, cũng chẳng theo đuổi những món đồ đắt đỏ. Ngược lại, cách chi tiêu khá rõ ràng: khoản nào không cần thì tiết kiệm, nhưng thứ gì có thể giúp mỗi ngày thoải mái hơn thì không cố chịu đựng chỉ để tiết kiệm vài đồng.

Nghe qua tưởng đơn giản, nhưng 10 thói quen nhỏ dưới đây khiến tôi phải nhìn lại khá nhiều điều mình từng cho là "tiết kiệm".

1. Cáp sạc nên dài hơn một chút

Nhiều người dùng luôn chiếc cáp sạc đi kèm điện thoại dù chiều dài chưa tới một mét. Ổ điện cách giường một đoạn, thế là tối nào cũng phải nằm sát mép giường, với tay hoặc đặt điện thoại ở một tư thế khá bất tiện.

Trong khi đó, cô đồng nghiệp của tôi mua luôn dây sạc dài khoảng 1,5–2m.

Khoản chênh lệch không đáng bao nhiêu nhưng đổi lại, cô có thể thoải mái sử dụng điện thoại ở sofa, đầu giường hay bàn làm việc mà không phải xoay xở.

Điều đáng nói ở đây không phải chiếc dây sạc, mà là một tư duy khá thực tế: nếu một món đồ được sử dụng hàng ngày, vài chục nghìn đồng để khiến nó tiện hơn hoàn toàn đáng chi.

2. Đặt một chiếc bát nhỏ ngay cạnh thớt khi sơ chế thực phẩm

Khi nhặt rau, gọt củ quả hay sơ chế thức ăn, nhiều người liên tục cúi xuống thùng rác. Có người tiện tay để hết vỏ rau trong bồn rửa rồi cuối cùng mới gom lại.

Một cách đơn giản hơn là đặt chiếc bát hoặc chậu nhỏ cạnh thớt, lót bằng túi đã dùng từ những lần mua hàng trước. Vỏ hành, rau hỏng, vỏ củ quả có thể bỏ trực tiếp vào đó.

Sơ chế xong một bữa cũng vừa đủ một túi nhỏ để mang đi bỏ.

Cách này giúp mặt bếp gọn hơn, hạn chế phải cúi lên cúi xuống và cũng tránh để rác thực phẩm nằm lâu trong thùng rác lớn, nhất là vào mùa nóng.

Một chiếc chậu nhỏ vốn đã có sẵn trong nhà đôi khi lại hiệu quả hơn rất nhiều loại dụng cụ nhà bếp cầu kỳ.

3. Đổi mặt gối sau khi gội đầu

Đây là mẹo nghe hơi buồn cười nhưng lại khá thực tế.

Sau khi gội đầu, nhiều người không muốn mái tóc sạch vừa gội lại tiếp xúc với đúng phần vỏ gối đã nằm nhiều ngày. Thay vỏ gối mỗi ngày thì hơi mất công, vì vậy có thể đổi mặt gối sau mỗi lần gội.

Chẳng hạn lần đầu dùng một mặt, lần tiếp theo xoay sang mặt còn lại rồi mới đem giặt.

Quan trọng hơn, nếu tóc vẫn còn hơi ẩm, nên tránh nằm ngay trên đúng phần gối sẽ sử dụng suốt đêm. Lau và sấy tóc đủ khô vẫn là lựa chọn tốt hơn.

Đôi khi cảm giác sạch sẽ và dễ chịu trước khi ngủ chỉ đến từ một thay đổi rất nhỏ.

4. Túi rác nên lớn hơn thùng rác một cỡ

Trước đây tôi luôn nghĩ túi rác càng vừa thùng càng tiết kiệm.

Nhưng chiếc túi quá sát kích thước thùng thường có một nhược điểm: khi rác đầy, phần miệng túi gần như không còn chỗ để buộc. Chỉ cần bên trong có thức ăn thừa hoặc chất lỏng, lúc nhấc túi ra rất dễ rách hoặc tràn.

Cách đơn giản là chọn túi lớn hơn thùng một cỡ. Phần túi dư có thể gập quanh miệng thùng, vừa giữ túi chắc hơn vừa để lại khoảng trống khi buộc.

Chênh lệch giá giữa hai kích thước thường rất nhỏ nhưng có thể đổi lại khá nhiều phút lau dọn.

Đây cũng là kiểu tiết kiệm đáng suy nghĩ: đừng tiết kiệm ở nơi mà chỉ một sự cố nhỏ cũng khiến mình mất nhiều công sức hơn khoản tiền vừa tiết kiệm được.

5. Đừng tiết kiệm tiền điện bằng cách tự làm mình khổ

Có người rất thoải mái gọi một cốc đồ uống vài chục nghìn đồng nhưng lại ngồi chịu nóng hàng giờ vì tiếc tiền bật điều hòa.

Đương nhiên điện vẫn cần được sử dụng hợp lý. Tuy nhiên, tiết kiệm không đồng nghĩa với việc trời nóng vẫn cố chịu, phòng tối vẫn không bật đèn hay mùa lạnh cũng không sử dụng thiết bị sưởi phù hợp.

Cô đồng nghiệp của tôi thường bật điều hòa phòng ngủ trước khi đi tắm vào những ngày nóng. Sau khi tắm xong, cô bước vào căn phòng đã mát vừa đủ và có thể nghỉ ngơi ngay.

Một chút tiền điện đổi lấy vài giờ ngủ ngon đôi khi đáng giá hơn nhiều khoản chi tiêu ngẫu hứng khác.

Tiết kiệm hiệu quả không phải cắt mọi thứ. Quan trọng là biết khoản nào ít tiền nhưng mang lại giá trị sử dụng rất lớn.

6. Đồ quá nặng thì gọi xe

Mỗi dịp công ty phát quà, mọi người thường nhận được đủ loại hộp quà, gạo, dầu ăn hay đồ gia dụng.

Tâm lý phổ biến là: quà đã được miễn phí rồi, bỏ thêm tiền gọi xe chẳng khác nào "mất lãi". Vì vậy nhiều người cố xách tất cả lên xe buýt, tàu điện hay đi bộ về nhà.

Đến nơi thì hai tay đỏ hằn, vai mỏi, lưng đau.

Người trẻ lại nghĩ khác. Đồ nhẹ thì tự mang. Đồ quá nặng thì gọi xe hoặc dịch vụ giao hàng.

Chi thêm một khoản nhỏ để giảm việc mang vác không nhất thiết là hoang phí. Trong nhiều trường hợp, đó đơn giản là mua lại sức lực và thời gian của mình.

Càng lớn tuổi tôi càng hiểu: biết chăm sóc bản thân cũng là một dạng năng lực quản lý cuộc sống.

7. Đặt khăn giấy ở đúng nơi cần dùng

Có gia đình mua cả lốc khăn giấy nhưng chỉ mở một gói rồi đặt ở phòng khách.

Kết quả là đang ăn trong bếp phải chạy ra phòng khách lấy khăn, vào phòng ngủ cần lau thứ gì đó lại tiếp tục đi tìm.

Cách của người trẻ đơn giản hơn: đặt khăn giấy tại những vị trí thực sự thường xuyên sử dụng.

Một gói trên bàn ăn, một gói ở phòng khách, một gói trong phòng ngủ hoặc góc làm việc.

Khăn giấy mở nhiều gói cùng lúc cũng không có nghĩa là sử dụng nhiều hơn. Tổng lượng tiêu thụ vẫn vậy, chỉ khác ở chỗ bạn không phải đi vòng quanh nhà mỗi khi cần đến.

Đây là một nguyên tắc tổ chức nhà cửa rất đáng học: đồ dùng nên nằm gần nơi phát sinh nhu cầu sử dụng.

8. Chuẩn bị sẵn nước uống ở nơi dễ lấy

Rất nhiều người luôn nhắc mình phải uống nước nhưng đến cuối ngày mới nhận ra gần như chẳng uống bao nhiêu.

Không hẳn vì không muốn uống, mà vì mỗi lần muốn uống lại phải đun nước, chờ nguội hoặc đi tìm bình.

Một chiếc bình giữ nhiệt lớn hoặc bình nước đặt ngay ở vị trí thường xuyên đi qua có thể giải quyết vấn đề này.

Buổi sáng chuẩn bị nước một lần, sau đó trong ngày chỉ cần rót ra uống. Nếu thích uống ấm, có thể giữ ở mức nhiệt phù hợp với sở thích cá nhân.

Không cần biến chuyện uống nước thành một "nhiệm vụ". Chỉ cần khiến việc đó thuận tiện hơn, nhiều thói quen tốt sẽ tự nhiên dễ duy trì hơn.

9. Một ngôi nhà không nhất thiết chỉ cần một chiếc kéo

Đây là điều khiến tôi bật cười nhiều nhất.

Nhà tôi từng có đúng một chiếc kéo. Mỗi lần cần dùng, vài phút đầu tiên luôn dành cho câu hỏi: "Kéo đâu rồi?".

Cô đồng nghiệp lại có vài chiếc.

Một chiếc trong bếp dành riêng cho thực phẩm, một chiếc gần khu vực nhận hàng để mở bưu kiện, một chiếc trong ngăn kéo phòng khách dùng cho các việc lặt vặt.

Kéo vốn không phải món đồ quá đắt và có thể dùng nhiều năm. Bởi vậy, nếu một dụng cụ được sử dụng thường xuyên ở nhiều vị trí khác nhau, việc mua thêm vài chiếc đôi khi hợp lý hơn việc ngày nào cũng đi tìm.

Không phải thứ gì mua nhiều hơn cũng là lãng phí.

10. Biến việc nhà thành thời gian giải trí

Nếu cứ coi lau nhà, rửa bát, gấp quần áo là nghĩa vụ phải hoàn thành, một giờ làm việc nhà có thể dài như ba giờ.

Người trẻ lại có cách khác: bật podcast, chương trình yêu thích hoặc danh sách nhạc trước khi bắt đầu.

Việc nhà vẫn phải làm, nhưng khoảng thời gian đó không còn hoàn toàn bị "mất đi".

Bạn có thể vừa dọn nhà vừa nghe một cuộc trò chuyện thú vị, một cuốn sách nói hoặc đơn giản là vài bản nhạc mình thích.

Đó không phải mẹo giúp căn nhà tự sạch. Nhưng nó thay đổi cảm giác của người đang làm việc nhà – và đôi khi như vậy đã đủ.

Hạnh phúc đôi khi chỉ đáng giá vài chục nghìn đồng

Sau khi nghe hết những lời khuyên ấy, điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất không phải 10 mẹo cụ thể.

Đó là cách một thế hệ trẻ đang nhìn tiền bạc.

Họ không nhất thiết tiêu nhiều hơn. Họ chỉ ít có xu hướng chịu đựng những bất tiện kéo dài chỉ vì tiếc một khoản tiền rất nhỏ.

Một sợi dây sạc dài hơn, chiếc túi rác rộng hơn, chuyến xe khi đồ quá nặng hay vài chiếc kéo đặt đúng chỗ đều không phải những thứ khiến cuộc sống thay đổi hoàn toàn. Nhưng khi một bất tiện lặp lại hàng trăm lần mỗi năm, việc giải quyết nó lại mang giá trị lớn hơn rất nhiều so với giá tiền món đồ.

Tiết kiệm vẫn quan trọng. Nhưng tiết kiệm khôn ngoan không phải biến mọi chi tiêu thành kẻ thù.

Có những khoản nên cắt vì chúng gần như không mang lại giá trị. Nhưng cũng có những khoản rất nhỏ mà mỗi đồng bỏ ra đều mua lại thời gian, sức lực và sự thoải mái.

Và có lẽ đó mới là một kiểu sống đáng học: không tiêu tiền để chứng minh mình có tiền, cũng không nhịn tiêu chỉ để chứng minh mình biết tiết kiệm. Tiền nên được dùng đúng chỗ để cuộc sống dễ chịu hơn.