NSND Tự Long lên tiếng giữa bão tranh luận

Tiếp thu, chỉnh sửa là sự cầu thị của ê-kíp

Ngày 31/8, NSND Tự Long lên tiếng giữa lúc Hộ linh tráng sĩ: Bí ẩn mộ vua Đinh tiếp tục gây tranh luận với bản phát hành dài 135 phút.

Nam nghệ sĩ cho biết anh yêu "đứa con tinh thần". Nghệ thuật không có giới hạn, mỗi phản hồi xuất phát từ góc nhìn và thái độ khác nhau. Ê-kíp luôn trân trọng những ý kiến chân thành, chuẩn mực.

“Nghệ thuật không có nấc thang cuối cùng. Có người vì yêu mà góp ý, có người vì ghét mà nói cho hả lòng. Tiếp thu và chỉnh sửa, đó là sự cầu thị của nhà sản xuất với mong muốn tác phẩm hoàn thiện hơn, tốt hơn”, NSND Tự Long chia sẻ.

NSND Tự Long cho rằng những người làm nên bộ phim hiểu đâu là điểm mạnh, điểm còn thiếu và những chi tiết chưa đạt. Anh cảm ơn các ý kiến mang tính xây dựng dành cho Hộ linh tráng sĩ, nhà sản xuất và sự phát triển của điện ảnh Việt Nam.

Tạo hình NSND Tự Long trong Hộ linh tráng sĩ.

Tại buổi công chiếu ở TPHCM, Tự Long nói anh từng nhiều lần từ chối dự án. Dù đảm nhận vai phụ, nhân vật của anh có nhiều phân đoạn hài và nắm giữ bí mật về thân phận Nguyên Phong do Tuấn Trần đóng.

“Vợ chồng đạo diễn phải mời tôi ba lần. Ban đầu, tôi nghĩ mình không hợp, không có nhiều thời gian dành cho phim dã sử, lịch sử. Tôi luôn nghĩ làm thế nào để qua hình tượng trên phim, khán giả hiểu rằng lịch sử nước ta có những con người không kém bất kỳ quốc gia nào”, Tự Long nói.

NSND Tự Long lên tiếng giữa lúc Hộ linh tráng sĩ đang có nhiều tranh luận. Sau ngày đầu phát hành, các ý kiến về thời lượng, nhịp kể và cách phát triển nhân vật lan rộng trên mạng xã hội. Nhà sản xuất quyết định rút phim từ 155 phút xuống còn 135 phút. Bản dựng mới do đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình và đạo diễn, nhà dựng phim Hàm Trần đảm trách.

Việc thay bản dựng ngay trong đợt phát hành là quyết định “chơi tất tay” của ê-kíp. Nhà sản xuất phản ứng nhanh trước ý kiến khán giả, đồng thời tìm cách cải thiện hiệu suất bán vé trong giai đoạn cạnh tranh quyết liệt của mùa phim lễ.

Chờ Hộ linh tráng sĩ bứt phá

Theo Box Office Vietnam, tổng doanh thu phòng vé trong ba ngày cuối tuần 28-30/8 đạt khoảng 72,5 tỷ đồng, giảm hơn một nửa so với cùng kỳ năm 2025 - thời điểm Mưa đỏ tạo cơn sốt ngoài rạp. Mức thu cũng chỉ nằm trong nhóm trung bình của năm 2026, chưa chứng tỏ sức mua thường thấy trong kỳ nghỉ dài.

Nghỉ hè sợ nghỉ hưu tiếp tục dẫn đầu với hơn 21,15 tỷ đồng. Tính đến trưa 31/8, tổng doanh thu của phim Huỳnh Lập đạt khoảng 141,6 tỷ đồng. Tác phẩm giữ lợi thế nhờ hai đối thủ mới chưa tạo được sức bật như kỳ vọng.

Quý tử vượt giàu đứng thứ hai, thu hơn 13,11 tỷ đồng cuối tuần, nâng tổng doanh thu lên khoảng 16,7 tỷ đồng. Dù xếp trên Hộ linh tráng sĩ, tác phẩm remake của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chưa tạo nên sự bùng nổ.

Hộ linh tráng sĩ tung bản chiếu mới sau khi nhận góp ý của khán giả.

Hộ linh tráng sĩ đứng thứ ba với 8,51 tỷ đồng, bán 85.366 vé từ 3.559 suất chiếu. Doanh thu lũy kế của phim đạt gần 14,7 tỷ đồng. Phim chỉ nhỉnh hơn Harry Potter và hòn đá phù thủy khoảng 800 triệu đồng trong ba ngày cuối tuần dù sở hữu gần gấp đôi số suất chiếu.

Kỳ nghỉ lễ chỉ còn hai ngày, mở ra chặng nước rút để các phim cải thiện doanh thu. Đây cũng là thời điểm thị trường đưa ra câu trả lời cho quyết định rút gọn Hộ linh tráng sĩ. Khả năng bản dựng 135 phút xoay chuyển tình thế phụ thuộc vào phản ứng và hiệu ứng truyền miệng của khán giả trong những ngày cuối kỳ nghỉ.