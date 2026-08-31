Theo Trang Thông tin điện tử Chính phủ, nhằm đáp ứng nhu cầu tham quan tăng cao trong dịp Quốc khánh, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã và sẽ duy trì mở cửa liên tục trong các ngày 29, 30/8 và ngày 1, 2/9. Đáng chú ý, trong ngày 1 và 2/9, du khách sẽ được miễn phí hoàn toàn vé tham quan.

Hoạt động này nhằm phục vụ công chúng, khách tham quan trong và ngoài nước tìm hiểu truyền thống dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng cho mọi tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.

Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam được Bộ Quốc phòng được đầu tư xây dựng mới từ năm 2019 trên địa bàn 2 phường Tây Mỗ và Đại Mỗ, quận Nam Từ Liêm, với diện tích 386.600m². Sau sắp xếp đơn vị hành chính, địa điểm bảo tàng hiện thuộc phường Xuân Phương, TP Hà Nội. Nơi đây đang lưu giữ hơn 150.000 hiện vật, trong đó có 4 bảo vật quốc gia cùng nhiều hiện vật quý, góp phần tái hiện những dấu mốc quan trọng trong lịch sử dựng nước, giữ nước của dân tộc.

Ảnh: Báo điện tử Chính phủ

Diện mạo mới của Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam gây ấn tượng với khu sân trước và tòa tháp Chiến thắng cao 45m. Khối nhà chính gồm 4 tầng nổi và 1 tầng trệt, có diện tích xây dựng 23.198m²; tổng diện tích sàn lên tới 64.640m² và chiều cao 35,8m.

Công trình được thiết kế theo hướng hiện đại, đa công năng, không chỉ đơn thuần là nơi trưng bày các hiện vật lịch sử mà còn được xây dựng như một không gian để công chúng tương tác, khám phá và trải nghiệm hành trình đấu tranh giành độc lập, bảo vệ Tổ quốc của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ảnh: Trang Thông tin điện tử Chính phủ

Đáng chú ý, hệ thống trưng bày được đổi mới với nhiều công nghệ hiện đại như sa bàn 3D mapping, màn hình tra cứu thông tin, media tư liệu ảnh, thuyết minh tự động Audioguide và mã QR giúp khách chủ động tìm hiểu về từng hiện vật. Bên cạnh đó, hơn 60 video clip giới thiệu về các chiến dịch, trận đánh và nhân vật lịch sử được tích hợp, mang đến trải nghiệm trực quan và sinh động hơn so với hình thức tham quan bảo tàng truyền thống.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh năm nay, nơi đây có thể trở thành một điểm đến ý nghĩa cho các gia đình. Hành trình tham quan không chỉ mang đến trải nghiệm trực quan về lịch sử mà còn tạo cơ hội để các thế hệ cùng tìm hiểu quá khứ, từ đó thêm trân trọng những giá trị được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước của dân tộc.

(Tổng hợp)