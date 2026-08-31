Ngày đi học, tối đi làm, nữ sinh Phú Thọ thành thủ khoa Luật

Ngày 24/7 trở thành dấu mốc đặc biệt với Hà Thị Thanh Xuân (SN 2004, quê Đoan Hùng, Phú Thọ) khi cô nhận bằng tốt nghiệp xuất sắc và trở thành Thủ khoa ngành Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội.

Đằng sau danh hiệu ấy không chỉ là những con điểm cao hay bảng thành tích dày đặc, mà là hành trình bốn năm gần như không có khoảng nghỉ. Trong ký ức của Thanh Xuân, quãng đời sinh viên luôn tất bật: Ban ngày lên giảng đường, tối đi làm, cuối tuần dạy học và tranh thủ từng khoảng thời gian còn lại để tự học.

“Muốn đứng ở một nơi tốt, phải cố gắng nhiều hơn người khác”

“Từ đầu em đã hiểu xuất phát điểm của mình không cao. Muốn có cơ hội, muốn đứng ở một nơi tốt thì mình phải cố gắng nhiều hơn người khác”, nữ thủ khoa tâm sự.

Gia đình là động lực lớn nhất để cô không cho phép bản thân dừng lại. Bố tuổi đã cao, sức khỏe giảm sút, không còn khả năng lao động, mọi chi phí sinh hoạt và học tập chủ yếu dựa vào mẹ. Vì vậy, ngay từ mùa hè trước khi nhập học, Thanh Xuân đã bắt đầu đi làm thêm và duy trì công việc xuyên suốt bốn năm đại học.

Hà Thị Thanh Xuân - tân Thủ khoa ngành Luật - Đại học Luật Hà Nội.

Thanh Xuân từng làm nhân viên kinh doanh tại một doanh nghiệp giáo dục. Ngoài công việc chính, cô chủ động nhận thêm bất cứ việc gì có thể làm như viết bài, chụp ảnh, quay TVC, dẫn chương trình hay hỗ trợ truyền thông để tăng thu nhập.

Song song với đó, nữ sinh còn dạy thêm môn Ngữ văn. Từ việc chia sẻ kiến thức trên mạng xã hội, cô xây dựng được kênh Facebook lan tỏa với gần 20.000 người theo dõi và mở các lớp học trực tuyến.

Khối lượng công việc dày đặc khiến bạn bè thường nhớ đến Thanh Xuân với hình ảnh một cô gái luôn vội vã.

“ Trong mắt các bạn, em lúc nào cũng bận, tan học là chạy đi ngay, nhưng vào lớp học thì vẫn ngồi bàn đầu, chăm chú nghe giảng và luôn giơ tay phát biểu” , Thanh Xuân kể.

Có những ngày tan làm muộn, cô phải di chuyển hàng chục km giữa dòng xe đông đúc rồi đến 10 giờ đêm mới kịp ăn tối. Cũng có lúc vì quá tải, cô vô tình tạo áp lực cho tập thể hoặc xảy ra những hiểu lầm trong các mối quan hệ.

“Em không nghĩ đó là khó khăn quá lớn. Đó chỉ là những áp lực bình thường của tuổi 20. Điều quan trọng là mình học được gì sau mỗi lần vấp ngã”, Thanh Xuân nói.

Thanh Xuân cùng gia đình tại lễ tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội tháng 7/2026.

Luôn đặt câu hỏi và yêu ngành mình đã chọn

Theo nữ thủ khoa, bí quyết học tập của cô không nằm ở việc dành quá nhiều thời gian ôn thi mà ở cách tiếp cận kiến thức. Trước mỗi buổi học, cô đều đọc trước giáo trình để biết bài giảng sẽ đề cập vấn đề gì. Trong lớp, Thanh Xuân luôn ngồi bàn đầu, ghi lại những tình huống thực tiễn và các góc nhìn ngoài giáo trình mà giảng viên chia sẻ.

Sau giờ học, cô tiếp tục tìm đọc tài liệu, công trình nghiên cứu liên quan rồi chuẩn bị câu hỏi để trao đổi trong các buổi thảo luận.

“Mỗi vấn đề em đều tự hỏi: Đó là gì? Vì sao lại như vậy? Có cách nhìn nào khác không? Khi hiểu bản chất thì việc ôn thi trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều” , nữ thủ khoa chia sẻ.

Chính phương pháp học này giúp Thanh Xuân liên tục nhận học bổng trong các học kỳ. Những năm cuối, khi giảm bớt thời gian làm thêm, cô đạt học bổng xuất sắc với GPA trên 9,0/10.

Khóa luận tốt nghiệp về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ đạt điểm tuyệt đối 10/10, trước đó đề tài nghiên cứu khoa học của cô cũng giành giải Nhì cấp trường.

Ngoài ra, Thanh Xuân còn nhận học bổng Hessen của bang Hessen (Đức) dành cho sinh viên Việt Nam vượt khó học tốt; đạt danh hiệu Sinh viên 5 tốt cấp trường cùng nhiều giải thưởng trong hoạt động Đoàn, nghiên cứu khoa học và các cuộc thi học thuật.

Thanh Xuân (trái, ngoài cùng) nhận giải cuộc thi về nghiên cứu khoa học sinh viên.

Nhìn lại bốn năm đại học, Thanh Xuân cho rằng điều quý giá nhất cô nhận được không phải danh hiệu thủ khoa mà là sự trưởng thành. Những trải nghiệm vừa học vừa làm giúp cô học cách chịu áp lực, quản lý thời gian, biết ưu tiên công việc, chấp nhận sai sót để hoàn thiện bản thân và giữ được sự lạc quan.

Với các học sinh đang có ý định theo học ngành Luật, nữ thủ khoa cho rằng không phải ai cũng bắt đầu bằng một đam mê rõ ràng.

“Rất ít người yêu một điều gì đó rồi mới lựa chọn. Theo em, nhiều khi mình chọn trước, rồi nghiêm túc tìm hiểu, kiên trì theo đuổi và dần yêu điều mình đã chọn thì sẽ hạnh phúc hơn ”, cô nói.

Sau khi tốt nghiệp, Thanh Xuân đang tham gia một số đợt tuyển dụng theo diện thu hút nhân tài. Cô cũng sẵn sàng làm việc tại doanh nghiệp nếu có môi trường phù hợp.

Xa hơn, nữ thủ khoa dự định tiếp tục học thạc sĩ, tiến sĩ để theo đuổi con đường nghiên cứu và giảng dạy pháp luật.

“Thủ khoa rồi cũng chỉ là một cột mốc. Điều em mong muốn là từ những bước đi đầu tiên này sẽ tiếp tục học hỏi, cống hiến nhiều hơn và trở thành một người làm nghề có ích cho xã hội”, Thanh Xuân chia sẻ.