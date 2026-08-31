Người dân từng chuyển khoản với nội dung sau, khẩn trương đến công an gần nhất trình báo





Fanpage giả được tạo dựng ngày càng tinh vi

Theo Công an tỉnh Gia Lai, để tạo vỏ bọc, các đối tượng thường sao chép tên, ảnh đại diện, ảnh bìa, hình ảnh phòng nghỉ, thực đơn, chương trình khuyến mại và nội dung bài đăng từ fanpage chính thức của nhà hàng, khách sạn hoặc khu nghỉ dưỡng. Một số trường hợp, đối tượng có thể sử dụng những fanpage đã được tạo từ trước, có sẵn lượng người theo dõi và tương tác, sau đó thay đổi tên và nội dung để giả mạo thương hiệu khác.

Các trang này thường đăng tải quảng cáo với những nội dung như giảm giá sâu, combo nghỉ dưỡng giá rẻ, ưu đãi đặc biệt trong ngày hoặc số lượng phòng có hạn nhằm tạo tâm lý phải nhanh chóng đặt cọc để không bỏ lỡ cơ hội.

Khi người dân liên hệ, đối tượng có thể tư vấn khá chuyên nghiệp, gửi hình ảnh phòng nghỉ, bảng giá, lịch đặt phòng, thậm chí đưa ra chính sách đặt cọc hoặc hủy phòng tương tự cơ sở kinh doanh thật. Sau khi tạo được lòng tin, đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển một phần hoặc toàn bộ tiền đặt phòng vào tài khoản do chúng cung cấp.

Dựng kịch bản “giao dịch lỗi” để tiếp tục chiếm đoạt tiền

Đáng chú ý, sau khi nạn nhân chuyển tiền đặt cọc, một số đối tượng không lập tức cắt liên lạc mà tiếp tục dựng thêm các kịch bản nhằm chiếm đoạt số tiền lớn hơn.

Đối tượng có thể thông báo rằng khách hàng đã chuyển khoản sai nội dung, nhập sai mã đặt phòng, giao dịch chưa được hệ thống ghi nhận hoặc cơ sở kinh doanh chưa nhận được tiền. Trong một số trường hợp, chúng còn viện lý do giao dịch đang bị treo và cần thực hiện thủ tục hoàn tiền.

Sau đó, một đối tượng khác có thể tiếp tục liên hệ, tự xưng là “nhân viên kế toán”, “bộ phận tài chính” hoặc “nhân viên hỗ trợ hoàn tiền”. Các đối tượng hướng dẫn nạn nhân mở ứng dụng ngân hàng, nhập mã, số tiền hoặc thực hiện các thao tác theo yêu cầu với lý do “xác nhận giao dịch”, “bồi hoàn” hoặc “hoàn tiền”.

Do tin rằng đang làm thủ tục lấy lại tiền đặt cọc, đồng thời bị liên tục thúc giục và gây áp lực về thời gian, một số nạn nhân tiếp tục chuyển thêm tiền. Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, đối tượng có thể chặn liên lạc và xóa các dấu vết liên quan.

Có thể kiểm tra mục “Tính minh bạch của Trang” trước khi giao dịch

Người dùng có thể tham khảo mục “Tính minh bạch của Trang” (Page Transparency) trên Facebook để kiểm tra thêm thông tin về fanpage.

Fanpage từng thay đổi tên không liên quan đến thương hiệu

Nếu một fanpage hiện mang tên khách sạn, resort hoặc nhà hàng nổi tiếng nhưng trước đây từng sử dụng những tên hoàn toàn không liên quan như trang bán hàng, cộng đồng game, hội săn khuyến mại, thanh lý sản phẩm…, người dân cần hết sức cảnh giác.

Đây có thể là fanpage cũ được mua lại để tận dụng lượng người theo dõi và tương tác có sẵn, sau đó đổi tên thành thương hiệu mà các đối tượng muốn giả mạo.

Thông tin về người quản lý Trang có điểm bất thường

Trong một số trường hợp, Facebook có thể hiển thị thông tin về quốc gia hoặc khu vực quản lý Trang. Nếu thông tin này có những điểm bất thường so với hoạt động của doanh nghiệp, người dùng nên chủ động kiểm tra thêm qua các kênh chính thức. Tuy nhiên, đây chỉ là thông tin mang tính tham khảo.

Thời điểm tạo trang và lịch sử hoạt động không tương xứng

Người dùng cũng nên xem thời điểm fanpage được tạo và đối chiếu với thông tin về thương hiệu.

Một doanh nghiệp quảng bá là thương hiệu đã hoạt động lâu năm nhưng fanpage mới được lập trong thời gian ngắn có thể là dấu hiệu cần lưu ý.

Chủ động kiểm chứng thông tin trước khi đặt cọc

Để phòng ngừa lừa đảo, người dân khi có nhu cầu đặt phòng, đặt bàn, mua tour hoặc voucher du lịch qua mạng nên ưu tiên giao dịch thông qua website chính thức, ứng dụng hoặc các nền tảng đặt dịch vụ có uy tín.

Người dùng không nên chỉ dựa vào số lượng người theo dõi, lượt tương tác, bình luận hoặc hình ảnh trên fanpage để đánh giá mức độ uy tín. Trước khi chuyển tiền, cần chủ động tìm kiếm website, số điện thoại và các kênh liên hệ chính thức của cơ sở kinh doanh từ nhiều nguồn để đối chiếu, đồng thời gọi điện trực tiếp để xác nhận chương trình khuyến mại, thông tin đặt phòng và phương thức thanh toán.

Cần kiểm tra kỹ tên chủ tài khoản trước khi chuyển tiền, đặc biệt trong trường hợp một doanh nghiệp lớn yêu cầu thanh toán vào tài khoản cá nhân nhưng không có thông tin giải thích hoặc xác nhận rõ ràng. Nếu sau khi chuyển tiền, người dân tiếp tục được yêu cầu đóng thêm khoản phí để “hoàn tiền”, “bồi hoàn”, “xác minh giao dịch” hoặc “mở khóa khoản tiền”, cần dừng giao dịch và chủ động xác minh trực tiếp với ngân hàng hoặc đơn vị cung cấp dịch vụ.

Bên cạnh đó, tuyệt đối không cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP, mã PIN hoặc các thông tin bảo mật khác cho người lạ; không cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, truy cập đường link đáng ngờ hoặc chia sẻ màn hình điện thoại theo yêu cầu của người tự xưng là nhân viên hỗ trợ.

Khi phát hiện fanpage có dấu hiệu giả mạo hoặc nghi ngờ đã bị lừa đảo, người dân nên lưu lại các thông tin liên quan như đường dẫn fanpage, nội dung tin nhắn, số điện thoại, số tài khoản ngân hàng và chứng từ chuyển tiền; đồng thời kịp thời trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý theo quy định.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Gia Lai