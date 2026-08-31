Người đàn ông ngoài 50 tuổi suýt hỏng thận sau khi uống chai nước để quên trong ô tô: Bác sĩ nhắc 3 nguyên tắc nên nhớ khi uống nước

Một chai nước đã mở nắp, uống dở rồi để quên trong ô tô suốt 2 ngày tưởng chỉ có thể khiến nước mất ngon, nhưng trong điều kiện nhiệt độ cao, đây lại có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển.

Theo bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường (Đài Loan, Trung Quốc), một bệnh nhân nam ngoài 50 tuổi, vốn mắc đái tháo đường và suy thận mạn, từng phải nhập viện trong tình trạng nôn ói, tiêu chảy dữ dội kèm sốt. Xét nghiệm cho thấy người bệnh bị mất nước nghiêm trọng, bạch cầu tăng cao và xuất hiện dấu hiệu tổn thương thận cấp.

Uống một chai nước để trong ô tô, vài giờ sau phải nhập viện

Theo lời kể của bác sĩ, người đàn ông này vốn đã bị suy thận mạn nên sức khỏe thận không còn tốt. Trước khi xuất hiện các triệu chứng, ông uống nốt khoảng nửa chai nước đã mở từ trước và để trong ngăn đựng cốc của ô tô suốt 2 ngày.

Không lâu sau khi uống, người bệnh bắt đầu nôn ói và tiêu chảy dữ dội, kèm theo sốt. Khi được đưa đến bệnh viện, tình trạng mất nước đã khá nghiêm trọng và chức năng thận cũng bị ảnh hưởng.

Bác sĩ cho rằng chai nước uống dở để lâu trong môi trường nóng có thể là một trong những yếu tố liên quan đến tình trạng viêm đường tiêu hóa cấp của người bệnh. Đặc biệt, người có bệnh nền về thận càng dễ gặp biến chứng khi bị nôn ói, tiêu chảy kéo dài.

Điều đáng chú ý là nhiều người vẫn có thói quen mở một chai nước, uống trực tiếp vài ngụm rồi để lại trong ô tô để hôm sau uống tiếp. Đây chính là thói quen mà các chuyên gia khuyến cáo nên thay đổi.

Vì sao nước uống dở lại có nguy cơ nhiễm khuẩn?

Một chai nước chưa mở và được bảo quản đúng cách khác hoàn toàn với chai nước đã uống trực tiếp.

Khi miệng chạm vào miệng chai, nước bọt cùng các vi sinh vật và cặn thức ăn trong khoang miệng có thể theo đó xâm nhập vào nước. Nếu chai nước tiếp tục được để ở nhiệt độ phòng trong thời gian dài, vi khuẩn có điều kiện sinh sôi.

Đáng lưu ý hơn, ô tô đóng kín dưới trời nóng có thể trở thành một môi trường có nhiệt độ rất cao. Khi chai nước đã mở được đặt trong môi trường nóng như vậy nhiều giờ, nguy cơ vi khuẩn phát triển càng tăng.

Một số nghiên cứu được bác sĩ dẫn lại cho thấy lượng vi khuẩn dị dưỡng trong nước đóng chai đã uống trực tiếp có thể tăng mạnh sau khi để ở nhiệt độ phòng trong một thời gian. Vì vậy, không nên coi nước đã uống dở là nước "sạch" chỉ vì ban đầu nó đến từ một chai nước đóng kín.

Vì sao một cơn tiêu chảy lại có thể ảnh hưởng đến thận?

Với người khỏe mạnh, một đợt rối loạn tiêu hóa nhẹ thường có thể tự cải thiện. Tuy nhiên, tình trạng nôn ói và tiêu chảy dữ dội khiến cơ thể mất một lượng lớn nước và chất điện giải trong thời gian ngắn.

Khi mất nước nghiêm trọng, thể tích máu giảm, lượng máu đến thận cũng có thể giảm theo. Nếu tình trạng này kéo dài, thận có nguy cơ bị tổn thương cấp.

Đặc biệt, người mắc suy thận mạn, đái tháo đường, người cao tuổi hoặc có bệnh lý nền cần thận trọng hơn. Chức năng thận vốn đã suy giảm khiến cơ thể khó thích ứng khi bị mất nước nghiêm trọng.

3 nguyên tắc nên nhớ khi uống nước

Để hạn chế nguy cơ từ những chai nước uống dở, đặc biệt trong những ngày nắng nóng, mọi người nên lưu ý:

1. Không uống nước đã để qua đêm trong ô tô

Nếu chai nước đã mở, uống trực tiếp và sau đó bị bỏ quên trong xe nhiều giờ hoặc nhiều ngày, tốt nhất không nên tiếc mà tiếp tục sử dụng.

2. Hạn chế uống trực tiếp từ miệng chai

Nếu cần uống nước đóng chai, có thể rót ra cốc thay vì để miệng tiếp xúc trực tiếp với chai. Cách này giúp hạn chế nước bọt và vi khuẩn từ khoang miệng quay trở lại chai nước.

3. Không để nước uống dở lâu trong môi trường nóng

Đặc biệt vào mùa hè, không nên biến ngăn đựng cốc trong ô tô thành nơi "cất giữ" những chai nước đã mở. Nếu phải mang nước theo xe, nên sử dụng bình sạch, có nắp kín và bảo quản phù hợp.

Một chai nước tưởng như vô hại có thể trở thành nguồn nguy cơ nếu đã mở nắp, uống trực tiếp rồi để lâu trong môi trường nóng. Với những người có bệnh thận hoặc bệnh nền, càng không nên chủ quan với những dấu hiệu như nôn ói, tiêu chảy, sốt, khát nhiều, tiểu ít hoặc mệt lả. Khi các triệu chứng nghiêm trọng xuất hiện, cần đi khám sớm thay vì cố chịu đựng tại nhà.

(Theo nguồn Yahoo)