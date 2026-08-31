Giáng Hương tiết lộ về nhạc sĩ Phú Quang: “Tên của con trai tôi do chính ông đặt, với chữ ‘Quang’ làm tên đệm”

Không theo nghiệp âm nhạc như chị gái - nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương, Giáng Hương, con gái thứ của nhạc sĩ Phú Quang chọn một công việc khác. Tuy nhiên, âm nhạc của cha đã gắn với chị từ nhỏ và trở thành một phần ký ức gia đình.

Năm năm sau khi nhạc sĩ Phú Quang qua đời, Giáng Hương đảm nhận việc biên tập các tác phẩm của cha cho một số chương trình âm nhạc. Chị nói mình không làm công việc này với tư cách một nghệ sĩ, mà dựa nhiều vào những giai điệu đã nghe từ thuở nhỏ và ký ức về cha.

Giáng Hương, con gái thứ của nhạc sĩ Phú Quang

"Âm nhạc của ông đã ở trong tôi từ khi còn trong bụng mẹ"

Các nhạc công thường đùa Giáng Hương rằng khi chơi nhạc Phú Quang, không nên đánh sai nốt bởi "con gái ông có cái tai nghe phát hiện được ngay".

Với Giáng Hương, việc ghi nhớ những giai điệu của cha không bắt đầu từ khi trưởng thành. Chị lớn lên trong môi trường mà âm nhạc hiện diện thường xuyên.

"Có lẽ âm nhạc của ông đã thai nghén ra tôi từ khi còn trong bụng mẹ, cho nên tôi chưa bao giờ quên đi những giai điệu âm nhạc của ông", Giáng Hương nói.

Giáng Hương hồi nhỏ bên người cha của mình - nhạc sĩ Phú Quang

Chị không phải nhạc sĩ hay nghệ sĩ biểu diễn. Giáng Hương tốt nghiệp đại học chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp, hiện là giảng viên tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Xây dựng - Hồng Đức.

Sau khi nhạc sĩ qua đời, Giáng Hương đảm nhận thêm công việc tham gia biên tập các tác phẩm của cha mình cho những chương trình âm nhạc. Công việc gồm lựa chọn ca khúc, sắp xếp tiết mục và xây dựng mạch chương trình.

Không đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, vì vậy, khi tham gia biên tập các chương trình về âm nhạc của cha, chị chủ yếu dựa trên những gì đã được nghe và trải nghiệm trong gia đình.

"Nỗi sợ" lớn nhất của chị cũng không nằm ở số lượng tác phẩm của cha mà là việc bản thân không còn cảm xúc khi làm công việc này.

"Trong tất cả các chương trình 5 năm qua thì gần như tôi không gặp phải khó khăn gì. Bởi tất cả những ca khúc ấy đã đi cùng tôi từ bé cho đến hôm nay", chị nói.

Ký ức về người cha sống tình cảm

Trong ký ức của Giáng Hương, Phú Quang không chỉ là một nhạc sĩ mà còn là người cha sống tình cảm, hóm hỉnh, giàu nghị lực và đa cảm.

Nguyễn Giáng Hương ngày thơ ấu bên cha là nhạc sĩ Phú Quang và mẹ là NSƯT Flute Hồng Nhung

Một trong những kỷ niệm chị nhớ nhất xảy ra năm 2005, khi chị chuẩn bị sinh con trai đầu lòng. Thời điểm đó, cha của chị đã chuyển ra Hà Nội sinh sống. Biết con gái sắp sinh, ông vào TP.HCM và ở lại khoảng 10 ngày để chờ cháu ngoại chào đời.

"Vì tôi chọn sinh thường, ông cứ đếm từng ngày, nhất định bảo con gái phải hỏi bác sĩ xem đã đến ngày sinh hay chưa. Và đến đúng ngày dự sinh, ông đưa con gái vào bệnh viện để chờ đón cháu ngoại. Tên của con trai tôi cũng do chính ông đặt, với chữ “Quang” làm tên đệm. Ông luôn có tấm hình của đứa cháu ngoại và giữ ở bên cạnh đấy ấm áp, yêu thương…", chị kể lại.

Năm năm qua, Giáng Hương tiếp tục tham gia phía sau các chương trình âm nhạc về Phú Quang. Giáng Hương cho biết các con của nhạc sĩ muốn tiếp tục duy trì những giá trị ông đã tạo dựng thay vì thay đổi âm nhạc theo hướng xa lạ với phong cách của ông.

"Chúng tôi là những thế hệ kế thừa nhưng vẫn luôn theo tôn chỉ của ông. Âm nhạc là một phần đời của ông, sự nghiệp sáng tác ông đã mất cả cuộc đời. Chúng tôi chỉ mong rằng mãi giữ được tất cả những tình yêu mà khán giả đã, đang và sẽ dành cho các con của nhạc sĩ", chị nói.

Giáng Hương không xuất hiện trên sân khấu với tư cách nghệ sĩ. Chị chọn công việc phía sau, từ lựa chọn tác phẩm đến sắp xếp chương trình.

Với chị, việc tiếp tục nghe và biên tập những ca khúc của cha cũng là cách giữ lại những ký ức về gia đình và người đã dành phần lớn cuộc đời cho âm nhạc.

Với chị, mỗi ca khúc Phú Quang không chỉ là một tác phẩm. Đó là ký ức. Là tuổi thơ. Là tiếng sáo của mẹ. Là những ngày tháng gia đình cùng nhau đi qua bao thăng trầm. Là người cha từng từ Hà Nội vào Sài Gòn chờ con gái sinh con. Là một giọt cà phê trong những ngày cuối cùng.