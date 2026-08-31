Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giáng Hương tiết lộ về nhạc sĩ Phú Quang: “Tên của con trai tôi do chính ông đặt, với chữ ‘Quang’ làm tên đệm”

| | Lifestyle

Trong ký ức của Giáng Hương, Phú Quang không chỉ là một nhạc sĩ mà còn là người cha tình cảm, hóm hỉnh, giàu nghị lực và đa cảm.

Không theo nghiệp âm nhạc như chị gái - nghệ sĩ piano Nguyễn Trinh Hương, Giáng Hương, con gái thứ của nhạc sĩ Phú Quang chọn một công việc khác. Tuy nhiên, âm nhạc của cha đã gắn với chị từ nhỏ và trở thành một phần ký ức gia đình.

Năm năm sau khi nhạc sĩ Phú Quang qua đời, Giáng Hương đảm nhận việc biên tập các tác phẩm của cha cho một số chương trình âm nhạc. Chị nói mình không làm công việc này với tư cách một nghệ sĩ, mà dựa nhiều vào những giai điệu đã nghe từ thuở nhỏ và ký ức về cha.

Giáng Hương, con gái thứ của nhạc sĩ Phú Quang

"Âm nhạc của ông đã ở trong tôi từ khi còn trong bụng mẹ"

Các nhạc công thường đùa Giáng Hương rằng khi chơi nhạc Phú Quang, không nên đánh sai nốt bởi "con gái ông có cái tai nghe phát hiện được ngay".

Với Giáng Hương, việc ghi nhớ những giai điệu của cha không bắt đầu từ khi trưởng thành. Chị lớn lên trong môi trường mà âm nhạc hiện diện thường xuyên.

"Có lẽ âm nhạc của ông đã thai nghén ra tôi từ khi còn trong bụng mẹ, cho nên tôi chưa bao giờ quên đi những giai điệu âm nhạc của ông", Giáng Hương nói.

Giáng Hương hồi nhỏ bên người cha của mình - nhạc sĩ Phú Quang

Chị không phải nhạc sĩ hay nghệ sĩ biểu diễn. Giáng Hương tốt nghiệp đại học chuyên ngành Chăm sóc sắc đẹp, hiện là giảng viên tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Xây dựng - Hồng Đức.

Sau khi nhạc sĩ qua đời, Giáng Hương đảm nhận thêm công việc tham gia biên tập các tác phẩm của cha mình cho những chương trình âm nhạc. Công việc gồm lựa chọn ca khúc, sắp xếp tiết mục và xây dựng mạch chương trình.

Không đi theo con đường nghệ thuật chuyên nghiệp, vì vậy, khi tham gia biên tập các chương trình về âm nhạc của cha, chị chủ yếu dựa trên những gì đã được nghe và trải nghiệm trong gia đình.

"Nỗi sợ" lớn nhất của chị cũng không nằm ở số lượng tác phẩm của cha mà là việc bản thân không còn cảm xúc khi làm công việc này.

"Trong tất cả các chương trình 5 năm qua thì gần như tôi không gặp phải khó khăn gì. Bởi tất cả những ca khúc ấy đã đi cùng tôi từ bé cho đến hôm nay", chị nói.

Ký ức về người cha sống tình cảm

Trong ký ức của Giáng Hương, Phú Quang không chỉ là một nhạc sĩ mà còn là người cha sống tình cảm, hóm hỉnh, giàu nghị lực và đa cảm.

Nguyễn Giáng Hương ngày thơ ấu bên cha là nhạc sĩ Phú Quang và mẹ là NSƯT Flute Hồng Nhung

Một trong những kỷ niệm chị nhớ nhất xảy ra năm 2005, khi chị chuẩn bị sinh con trai đầu lòng. Thời điểm đó, cha của chị đã chuyển ra Hà Nội sinh sống. Biết con gái sắp sinh, ông vào TP.HCM và ở lại khoảng 10 ngày để chờ cháu ngoại chào đời.

"Vì tôi chọn sinh thường, ông cứ đếm từng ngày, nhất định bảo con gái phải hỏi bác sĩ xem đã đến ngày sinh hay chưa. Và đến đúng ngày dự sinh, ông đưa con gái vào bệnh viện để chờ đón cháu ngoại. Tên của con trai tôi cũng do chính ông đặt, với chữ “Quang” làm tên đệm. Ông luôn có tấm hình của đứa cháu ngoại và giữ ở bên cạnh đấy ấm áp, yêu thương…", chị kể lại.

Năm năm qua, Giáng Hương tiếp tục tham gia phía sau các chương trình âm nhạc về Phú Quang. Giáng Hương cho biết các con của nhạc sĩ muốn tiếp tục duy trì những giá trị ông đã tạo dựng thay vì thay đổi âm nhạc theo hướng xa lạ với phong cách của ông.

"Chúng tôi là những thế hệ kế thừa nhưng vẫn luôn theo tôn chỉ của ông. Âm nhạc là một phần đời của ông, sự nghiệp sáng tác ông đã mất cả cuộc đời. Chúng tôi chỉ mong rằng mãi giữ được tất cả những tình yêu mà khán giả đã, đang và sẽ dành cho các con của nhạc sĩ", chị nói.

Giáng Hương không xuất hiện trên sân khấu với tư cách nghệ sĩ. Chị chọn công việc phía sau, từ lựa chọn tác phẩm đến sắp xếp chương trình.

Với chị, việc tiếp tục nghe và biên tập những ca khúc của cha cũng là cách giữ lại những ký ức về gia đình và người đã dành phần lớn cuộc đời cho âm nhạc.

Với chị, mỗi ca khúc Phú Quang không chỉ là một tác phẩm. Đó là ký ức. Là tuổi thơ. Là tiếng sáo của mẹ. Là những ngày tháng gia đình cùng nhau đi qua bao thăng trầm. Là người cha từng từ Hà Nội vào Sài Gòn chờ con gái sinh con. Là một giọt cà phê trong những ngày cuối cùng.

Hạnh An An

Sức khoẻ 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có công trình thiết kế có 1-0-2, được ghi nhận kỷ lục: Dùng 270 tấn thép tạo nên lớp vỏ, bên trong ẩn giấu bể biểu diễn 240m²

Việt Nam có công trình thiết kế có 1-0-2, được ghi nhận kỷ lục: Dùng 270 tấn thép tạo nên lớp vỏ, bên trong ẩn giấu bể biểu diễn 240m² Nổi bật

Thảo Cầm Viên, Dinh Độc Lập chật kín người dịp lễ 2/9

Thảo Cầm Viên, Dinh Độc Lập chật kín người dịp lễ 2/9 Nổi bật

Việt Nam có “thần tượng mạng” gia thế khủng đỗ Nhạc viện năm 9 tuổi, từ bỏ hào quang đi làm giảng viên

Việt Nam có “thần tượng mạng” gia thế khủng đỗ Nhạc viện năm 9 tuổi, từ bỏ hào quang đi làm giảng viên

11:59 , 31/08/2026
Hoa hậu U45 đẹp nhất nhì Việt Nam sang Ấn Độ sống chậm, không dùng điện thoại, mạng xã hội

Hoa hậu U45 đẹp nhất nhì Việt Nam sang Ấn Độ sống chậm, không dùng điện thoại, mạng xã hội

11:41 , 31/08/2026
Đàm Vĩnh Hưng hát từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng: "Tôi nổi dai, sống dai"

Đàm Vĩnh Hưng hát từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng: "Tôi nổi dai, sống dai"

11:25 , 31/08/2026
Đến một tuổi nào đó, “có thể tự lo cho mình” chính là một dạng bình an

Đến một tuổi nào đó, “có thể tự lo cho mình” chính là một dạng bình an

11:13 , 31/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên