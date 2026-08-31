Đàm Vĩnh Hưng hát từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng: "Tôi nổi dai, sống dai"

Vừa qua, tại chương trình MASTER by AA ORIGINAL, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ về nghề nghiệp của mình.

Anh nói: "Tôi không bình thường, cuộc đời tôi là không bình thường. Tôi vào nghề hát này rất trễ, trễ hơn người ta rất nhiều.

Gần 30 tuổi tôi mới vào được nghề này, phải một mình mò mẫm trong bóng đêm, tự bơi đi. Thực ra từ nhỏ tôi đã biết hát, nhưng không được đi hát chuyên nghiệp, rồi một giai đoạn sóng gió cuộc đời nổi lên, đủ thứ chuyện xảy đến, biến cố gia đình đẩy tôi đi xa ra khỏi nghề hát để mưu sinh kiếm sống.

Tới tận năm 27 tuổi tôi mới lại đi thi hát, xin vào các trung tâm. Và tới năm 31 tuổi tôi mới bắt đầu nổi tiếng, có bài hit đầu tiên. Nhưng tôi lại nổi dai, nổi dài, tôi sống dai như quỷ, giờ phút này vẫn còn làm nghề, vẫn có sức hút. Tôi tự thấy mình là ngoại lệ.

Ngay đến giải thưởng Làn Sóng Xanh lớn và uy tín như vậy, tôi là nghệ sĩ duy nhất trong 1 đêm ẵm 5 giải thưởng Làn Sóng Xanh. Đó là điều chưa bao giờ có ở Việt Nam vì thường đa số các giải thưởng hay có kiểu chia đều giải cho cả làng cùng vui. Nhưng lần đó là lần duy nhất mình tôi ẵm 5 giải Làn Sóng Xanh, tới giờ phút này vẫn chưa ai làm được như tôi.

Tôi cũng có những kỷ lục của riêng mình tại Việt Nam, như một đêm hát 62 bài. Tôi hát liên tục từ 9 giờ tối tới 3 giờ sáng mới nghỉ. Năm đầu tiên tôi đặt mục tiêu hát 54 bài một đêm, đạt được rồi thì năm sau lên 60 bài rồi lên 62 bài. Tôi tự đặt kỷ lục cho mình rồi tự phá kỷ lục.

Tôi luôn muốn làm những điều khác thường và phải làm được. Từ một thợ cắt tóc, tôi trở thành ca sĩ và được đám đông công chúng yêu mến. Đó là những ngoại lệ, nên tôi tự đặt cho mình là ngoại lệ".

Đàm Vĩnh Hưng tên thật là Huỳnh Minh Hưng, sinh năm 1971. Anh bắt đầu sự nghiệp từ các cuộc thi hát nhỏ và bứt phá thành sao lớn vào đầu những năm 2000 nhờ giọng hát khàn đặc trưng. Gắn liền với biệt danh "Ông hoàng nhạc Việt", anh gặt hái thành công qua nhiều thể loại từ nhạc trẻ, nhạc trữ tình cho đến bolero.

Ngoài ca hát, Đàm Vĩnh Hưng còn tích cực hoạt động trong giới giải trí với vai trò giám khảo, nhà sản xuất và kinh doanh. Sự nghiệp của anh trải dài nhiều thập kỷ với hàng loạt liveshow quy mô cùng danh sách nhiều giải thưởng âm nhạc.