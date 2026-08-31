Mẹ ruột NSND Thanh Lam công khai xin lỗi con gái

Mới đây, tại chương trình Vui khỏe có ích, mẹ ruột NSND Thanh Lam là NSƯT Thanh Hương đã chia sẻ về con gái. Bà nói: "Con gái tôi rất hiếu thảo, hay tặng quà cho bố mẹ, luôn nhớ sinh nhật bố mẹ để tặng và đi đâu cũng đưa mẹ đi cùng.

NSND Thanh Lam và mẹ - NSƯT Thanh Hương

Thanh Lam nấu ăn rất ngon nên nấu món gì tôi cũng thích, kể cả rau. Thanh Lam cũng thường nấu cho mẹ ăn".

NDND Thanh Lam nói thêm: "Tôi đi đâu cũng muốn đưa mẹ đi cùng để mẹ được ngắm nhìn cảnh vật.

Tôi ăn món gì cũng muốn mẹ được ăn cùng. Bất cứ nơi nào tôi được đến mà đẹp, chơi vui, hưởng thụ thích thì tôi đều muốn dẫn mẹ đi cùng.

Kể cả đi diễn ở chỗ nọ chỗ kia tôi cũng dẫn mẹ đi cùng, hai mẹ con khổ cùng khổ, sướng cùng sướng".

Nghệ sĩ Thanh Hương cũng chia sẻ về đám cưới của bà và chồng là cố nhạc sĩ Thuận Yến: "Vợ chồng tôi cưới nhau vào đúng Tết Mậu Thân 1968. Hai vợ chồng lúc đó đi chiến dịch Mậu Thân ở Huế mới cưới nhau.

Ngày cưới ở Huế rất vui, có món chè nấu bằng gạo rang với đường đỏ, ăn ngon lắm. Đám cưới của chúng tôi rất nhiều kỷ niệm".

Tiếp đó, NSND Thanh Lam tâm sự với mẹ: "Con chỉ giấu mẹ những nỗi buồn, khó khăn của mình, còn đâu con là người rất trung thực. Con có thế nào thì sống như thế và muốn sống giản dị như vậy. Đối với con, được ở bên mẹ là giây phút con thư giãn nhất, thật nhất".

Nghệ sĩ Thanh Hương nói: "Mẹ có một điều giấu trong lòng lâu nay. Mẹ cứ theo nếp ông bà ngày xưa là thương thì đánh đòn. Vì thế nên ngày xưa mẹ hay đánh con. Mẹ xin lỗi con rất nhiều.

Nhưng bây giờ mẹ nghĩ lại, có lẽ do mẹ dạy dỗ nghiêm khắc như thế nên bây giờ con mới được giỏi giang như thế này. Mẹ luôn luôn có mặt ở mọi show diễn của Lam. Không một buổi diễn nào của Lam mà vắng mặt mẹ. Mẹ luôn dõi theo mọi con đường của Lam trong nghệ thuật cũng như tình yêu".

NSƯT Thanh Hương, mẹ ruột của NSND Thanh Lam, là một nghệ sĩ đàn tranh danh tiếng, nguyên công tác tại dàn nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Thời thanh xuân, bà từng nổi tiếng với nhan sắc xinh đẹp và được mệnh danh là "Hoa khôi Nhạc viện Hà Nội".

Bà có mối tình sâu đậm trọn đời bên cố nhạc sĩ Thuận Yến, cùng ông xây dựng một gia đình nghệ thuật mẫu mực với hai người con tài năng là ca sĩ Thanh Lam và DJ/nhạc sĩ Trí Minh. Không chỉ truyền dạy những nốt nhạc dân tộc đầu tiên cho con gái, bà còn là điểm tựa tinh thần vững chắc, đồng hành cùng Thanh Lam qua mọi bước ngoặt sự nghiệp.

Ở tuổi U90, NSƯT Thanh Hương vẫn giữ được tinh thần minh mẫn, lạc quan, an hưởng tuổi già ấm áp bên con cháu.