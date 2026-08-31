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Chu Thanh Huyền đọ sắc với Doãn Hải My trong ngày đội bóng của Quang Hải, Văn Hậu giành Siêu cúp quốc gia

| | Lifestyle

Chu Thanh Huyền, Doãn Hải Mỹ rạng rỡ mừng CAHN vô địch Siêu cúp Quốc gia.

Sức nóng của trận tranh Siêu cúp Quốc gia trên sân vận động Hàng Đẫy tối 30/8 không chỉ đến từ những diễn biến kịch tính dưới sân cỏ, mà còn bởi sự xuất hiện rạng rỡ của dàn WAGs đình đám trên khán đài. Ngay sau khi tiếng còi cất lên khép lại trận đấu, khoảnh khắc CLB Công an Hà Nội (CAHN) nâng cao chiếc cúp vô địch cũng là lúc Doãn Hải My, Chu Thanh Huyền cùng người thân các cầu thủ vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Có mặt tại sân Hàng Đẫy từ khá sớm, Doãn Hải My thu hút nhiều sự chú ý với diện mạo tươi tắn và giản dị. Khoác lên mình chiếc áo đấu mang màu cờ sắc áo của CLB CAHN, bà xã của hậu vệ Đoàn Văn Hậu trang điểm nhẹ nhàng nhưng vẫn tôn lên nét cuốn hút vốn có. Cô tới sân cùng mẹ đẻ và con trai nhỏ để "tiếp lửa" cho chồng. Sự đồng hành đầy ngọt ngào của Hải My trên khán đài chính là điểm tựa tinh thần vững chắc cho Văn Hậu, đặc biệt trong giai đoạn anh nỗ lực cống hiến cho đội bóng.

Doãn Hải My đến sân cổ vũ Văn Hậu (Ảnh: MD)

(Ảnh: MD)

Ảnh: FBNV

Ở một góc khán đài khác, Chu Thanh Huyền – bà xã tiền vệ Nguyễn Quang Hải cũng liên tục gây chú ý bởi vẻ ngoài rạng rỡ. Bế con trai trên tay, cô không ngừng nở nụ cười và nhiệt tình cổ vũ cho từng đường bóng của ông xã cùng các đồng đội. Ngay khi buổi lễ trao cúp bắt đầu, Quang Hải đã nhanh chóng tiến về phía khán đài để đón vợ con xuống mặt cỏ. Khoảnh khắc cả gia đình nhỏ quây quần, cùng nâng cao chiếc cúp vô địch và ghi lại những bức ảnh kỷ niệm đã tạo nên khoảnh khắc vô cùng ấm áp.

Chu Thanh Huyền đến sân cùng gia đình cổ vũ Quang Hải (Ảnh: MD)

Ảnh: mD

Ảnh: FBNV

Ở trận đấu này, CLB CAHN đã giành chiến thắng 5-0 trước CLB Công an TP.HCM, trận thắng tạo không khí khí thế trước khi mùa giải 2026/27 khởi tranh.

CLB CATPHCM đại diện nhận giải thưởng cho đội bóng tham dự Siêu cúp quốc gia (Ảnh: mD)

Lê Giang Patrik đi ký tặng người hâm mộ (Ảnh: mD)

CLB CAHN nâng cao cúp vô địch (Ảnh: mD)

(Ảnh: mD)

(Ảnh: mD)

(Ảnh: mD)

(Ảnh: mD)

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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