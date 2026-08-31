'Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh' lao đao vì vụ kiện hơn 110 tỷ đồng là ai?

Cảnh Điềm sinh năm 1988 tại Tây An, Thiểm Tây, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô được đào tạo nghệ thuật, theo học múa dân gian tại một trường trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh. Năm 2007, Cảnh Điềm thi vào khoa Biểu diễn của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, theo đuổi con đường diễn xuất.

Cảnh Điềm được truyền thông gọi là “đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh”.

Trước khi trở thành diễn viên, Cảnh Điềm từng thử sức với âm nhạc. Năm 2006, cô phát hành sản phẩm đầu tay. Tuy nhiên, màn ảnh mới là nơi đưa người đẹp sinh năm 1988 trở thành cái tên được chú ý.

“Bông hồng phú quý” của màn ảnh Hoa ngữ

Cảnh Điềm bắt đầu đóng phim từ năm 2008 với Anaconda Frightened. Sau một số dự án, cô gây chú ý qua My Belle Boss năm 2010, rồi góp mặt trong The Warring States năm 2011.

Giai đoạn 2013-2014, nữ diễn viên liên tiếp xuất hiện trong các phim hành động như Special ID, Police Story 2013 và From Vegas to Macau, hợp tác với nhiều ngôi sao nổi tiếng của điện ảnh Hoa ngữ.

Điều khiến Cảnh Điềm trở nên khác biệt là cô nhanh chóng tiếp cận những dự án có quy mô lớn. Năm 2015, cô đóng chính trong Legend of Ban Shu và The Legend of Xiao Zhuang. Một năm sau, người đẹp đảm nhận vai Lâm Mai trong The Great Wall của đạo diễn Trương Nghệ Mưu, diễn cùng Matt Damon, Lưu Đức Hoa và Trương Hàm Dư.

Cô từng góp mặt trong nhiều bom tấn Hollywood và nổi tiếng với Tư Đằng.

Sau đó, Cảnh Điềm tiếp tục góp mặt trong Kong: Skull Island năm 2017 và Pacific Rim: Uprising năm 2018. Việc liên tiếp xuất hiện trong ba dự án của Legendary Pictures đưa cô trở thành một trong số ít nữ diễn viên Trung Quốc có thời gian hoạt động đáng chú ý tại Hollywood.

Cùng với sự nghiệp, nhan sắc của Cảnh Điềm giúp cô được truyền thông Hoa ngữ đặt nhiều biệt danh như “đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh” hay “bông hồng phú quý”. Vẻ đẹp thanh tú, làn da trắng và khí chất sang trọng trở thành một phần thương hiệu của nữ diễn viên.

Chính những cơ hội liên tiếp trong các dự án lớn cũng khiến Cảnh Điềm vướng nhiều nghi vấn. Trong thời gian dài, công chúng đặt câu hỏi về nguồn lực đứng phía sau con đường sự nghiệp của cô. Khả năng diễn xuất của nữ diễn viên cũng thường xuyên bị bàn luận và cô từng bị gắn với biệt danh “bình hoa di động”.

Những tranh luận ấy trở thành áp lực mà Cảnh Điềm phải đối mặt trong phần đầu sự nghiệp.

Sau giai đoạn xuất hiện dày đặc trong các dự án điện ảnh quy mô lớn, Cảnh Điềm chuyển trọng tâm sang truyền hình.

Năm 2017, cô đóng chính trong Đại Đường Vinh Diệu. Tuy nhiên, phải đến Tư Đằng năm 2021, sự nghiệp của nữ diễn viên mới thực sự có bước chuyển đáng kể.

Trong phim, Cảnh Điềm vào vai Tư Đằng - nhân vật lạnh lùng, quyến rũ và bí ẩn. Tác phẩm nhận được sự quan tâm lớn, giúp nữ diễn viên lấy lại thiện cảm của khán giả và cho thấy sự tiến bộ rõ rệt trong diễn xuất.

Nếu trước đó Cảnh Điềm thường được nhắc đến bởi ngoại hình và những dự án lớn, Tư Đằng giúp cô chứng minh rằng bản thân có thể tạo sức hút bằng chính nhân vật và khả năng diễn xuất.

Sau thành công của Tư Đằng, cô tiếp tục đảm nhận vai chính trong Chước Chước Phong Lưu năm 2023, Tứ Hải Trọng Minh năm 2024 và Tự Cẩm năm 2025.

Con đường này cho thấy Cảnh Điềm từng bước chuyển từ hình ảnh một mỹ nhân được chú ý bởi ngoại hình sang một diễn viên truyền hình có khả năng đảm nhận vai chính và tạo dấu ấn riêng.

Đời tư liên tiếp dậy sóng

Nếu sự nghiệp của Cảnh Điềm từng có giai đoạn thăng hoa thì đời tư của cô lại không ít lần trở thành tâm điểm.

Năm 2022, nữ diễn viên bị cơ quan chức năng Trung Quốc xử phạt hơn 7,2 triệu NDT (gần 25 tỷ đồng) vì vi phạm luật quảng cáo khi giới thiệu sản phẩm kém chất lượng. Cảnh Điềm sau đó gửi lời xin lỗi và cho biết sẽ rút kinh nghiệm.

Một năm sau, cô tiếp tục vướng vào ồn ào liên quan bạn trai cũ, vận động viên bóng bàn Trương Kế Khoa. Hai người từng công khai chuyện tình cảm năm 2018 nhưng chia tay sau đó không lâu.

Đời tư của Cảnh Điềm liên tiếp gặp sóng gió.

Năm 2023, những cáo buộc liên quan việc hình ảnh riêng tư của Cảnh Điềm bị sử dụng trong một tranh chấp tài chính lan truyền trên mạng xã hội. Trương Kế Khoa phủ nhận các cáo buộc và cho biết sẽ nhờ luật sư xử lý những thông tin mà anh cho là sai sự thật. Cảnh Điềm cũng lên tiếng bảo vệ quyền riêng tư của mình và từng thừa nhận đây là một giai đoạn khủng hoảng.

Cảnh Điềm sau đó tiếp tục đối diện các tranh chấp liên quan quyền hình ảnh. Năm 2024, cô khởi kiện hai công ty thời trang vì sử dụng hình ảnh của mình để quảng bá sản phẩm. Cuối năm đó, tòa án công bố thông tin về một loạt vụ án liên quan quyền hình ảnh người nổi tiếng, trong đó có 26/30 vụ liên quan đến việc sử dụng hình ảnh Cảnh Điềm.

Những vụ việc liên tiếp khiến hình ảnh của nữ diễn viên nhiều lần trở thành chủ đề bàn luận, dù cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật.

Vụ kiện 4,5 triệu USD gây chú ý

Mới đây, Cảnh Điềm tiếp tục trở thành tâm điểm khi tỷ phú tiền số Tôn Vũ Thần khởi kiện cô và cha mẹ trong một tranh chấp tài sản trị giá khoảng 4,5 triệu USD.

Theo luật sư của Tôn Vũ Thần, khoản tiền này được xác định là “lễ vật cưới” và ông yêu cầu gia đình Cảnh Điềm hoàn trả. Vụ án được một tòa án ở Tây An thụ lý. Phía Cảnh Điềm phản đối thẩm quyền xét xử.

Cảnh Điềm bị đại gia Tôn Vũ Thần đòi lại số tiền hơn 30 triệu NDT. Danh tiếng của nữ diễn viên bị hủy hoại nghiêm trọng.

Tôn Vũ Thần đồng thời công khai bài viết kể về mối quan hệ với Cảnh Điềm, đưa ra nhiều thông tin liên quan chuyện tình cảm, tiền bạc và kế hoạch sinh con. Tuy nhiên, Cảnh Điềm phủ nhận những nội dung này, cho rằng tỷ phú họ Tôn đang lợi dụng tên tuổi của cô để thu hút sự chú ý của truyền thông.

Trong một diễn biến mới, Cảnh Điềm trực tiếp lên tiếng khẳng định cô không đánh đổi tình yêu hay tình cảm vì tiền và tin tưởng vào pháp luật, công lý.

Cô chia sẻ: “ Tôi của quá khứ, hiện tại và tương lai đều không bao giờ vì tiền mà bán rẻ tình yêu, lại càng không bán rẻ linh hồn mình. Tôi vẫn sẽ tin vào tình yêu dù rằng mắt nhìn người của tôi kém như thế và vẫn thiếu khôn ngoan như vậy. Mặc dù thế, tôi vẫn tin tưởng vào pháp luật, vào sự thiện lương và tin rằng đến cuối cùng, công lý và công bằng rồi sẽ chiến thắng. Thời gian trả lời tất cả ”.

Vụ việc vẫn đang trong quá trình tố tụng, chưa có phán quyết cuối cùng. Do đó, những cáo buộc từ phía Tôn Vũ Thần cần được nhìn nhận là nội dung trong hồ sơ tranh chấp và lời trình bày của nguyên đơn, chưa thể xem là kết luận về hành vi của Cảnh Điềm.