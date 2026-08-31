Căn nhà 9 tầng của MC "xinh nhất VTV"

MC Ngô Mai Phương là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, đồng thời được nhiều khán giả biết đến với vẻ ngoài xinh đẹp và phong thái duyên dáng. Không chỉ có sự nghiệp ổn định, cuộc sống hôn nhân của nữ MC cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Ở tuổi 25, cô kết hôn với chồng Tiến sĩ, hiện có 2 nhóc tỳ đáng yêu. Gia đình nữ MC sinh sống trong căn "dinh thự" 9 tầng xa hoa . Mỗi lần không gian sống được cô chia sẻ lại thu hút sự chú ý bởi thiết kế bề thế, hiện đại cùng cách bài trí chỉn chu.

Cơ ngơi 9 tầng của vợ chồng MC Ngô Mai Phương gây ấn tượng với quy mô rộng rãi, thiết kế sang trọng nhưng vẫn giữ nét tinh tế trong từng góc nhỏ. Trong đó, 6 tầng phía dưới được gia đình khai thác cho thuê, còn 3 tầng trên cùng là không gian sinh hoạt riêng của gia đình. Từ sảnh vào cho đến từng khu vực bên trong, mọi chi tiết đều được chăm chút kỹ lưỡng. Qua những hình ảnh và video được nữ MC chia sẻ, khán giả phần nào có thể hình dung về không gian sống hiện đại, chỉn chu nhưng vẫn mang cảm giác ấm cúng của gia đình.

Bên trong căn nhà được vợ chồng MC Ngô Mai Phương thiết kế theo phong cách hiện đại, từng chi tiết và món đồ decor đều được lựa chọn kỹ lưỡng. Tầng 7 là không gian dành cho hai con, đồng thời bố trí thêm phòng gym, phòng kho và khu vực dành cho người giúp việc. Khu sinh hoạt chung được thiết kế thoáng, trong đó phòng khách thông tầng đón nhiều ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi và thoải mái. Mỗi khu vực đều được gia đình chăm chút theo cách riêng. Nếu sảnh gây chú ý với chiếc đèn chùm kích thước lớn thì phòng khách nổi bật với bộ rèm thông tầng được cho là có giá khoảng 200 - 300 triệu đồng.

Khu vực bếp và ăn uống nổi bật với bộ bàn dài 3,5 mét, vừa phù hợp cho những bữa cơm gia đình vừa thuận tiện khi nhà có khách. Không gian bếp được chia thành hai khu nấu riêng biệt, thiết kế theo tông trắng - đen hiện đại, vừa đảm bảo công năng vừa giữ được sự gọn gàng trong quá trình sử dụng. Ngay bên cạnh là quầy bar tại gia, được bố trí vừa để trưng bày vừa tạo thêm một góc thư giãn, đồng thời vẫn giữ sự đồng nhất với tổng thể không gian.

Một trong những góc được gia đình nữ MC yêu thích nhất là khu vực ban công trên tầng cao. Sở hữu tầm nhìn thoáng đãng, đón trọn ánh sáng và gió trời, nơi đây được bài trí như một “khu vườn trên mây” với nhiều cây xanh cùng những góc nhỏ để thư giãn. Điểm nhấn của ban công là hai cây ô liu được đặt đối xứng ở hai bên, vừa tạo sự cân đối vừa mang đến nét cổ điển cho không gian. Dọc theo ban công còn được phủ xanh bởi nhiều loại cây khác nhau, giúp tổng thể trở nên tươi mát, gần gũi với thiên nhiên. Đây cũng là nơi gia đình có thể ngồi nghỉ ngơi, tận hưởng không khí thoáng đãng sau những giờ sinh hoạt trong nhà.