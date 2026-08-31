Đà Nẵng vượt TP.HCM dịp 2/9: Khách quốc tế đổ về, hơn 70% chọn khách sạn từ 4 sao trở lên

Khách quốc tế tiếp tục chọn Việt Nam làm điểm đến dịp 2/9

Trong kỳ nghỉ Quốc khánh năm nay, Việt Nam tiếp tục thu hút du khách quốc tế với nguồn khách đến từ nhiều thị trường và nhu cầu trải rộng tại các điểm đến trên cả nước.

Hàn Quốc tiếp tục là thị trường nguồn khách quốc tế lớn nhất xét theo lượng đặt vé máy bay. Bên cạnh đó, Malaysia đang nổi lên là một trong những thị trường có tốc độ tăng trưởng nhanh.

Lượng du khách đến từ Nhật Bản, Australia và Anh cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định, cho thấy sức hút của Việt Nam trong dịp nghỉ lễ không chỉ tập trung ở một vài thị trường châu Á.

Dịp 2/9, Việt Nam tiếp tục thu hút du khách quốc tế với nguồn khách đến từ nhiều thị trường và nhu cầu trải rộng tại các điểm đến trên cả nước. Ảnh: Bích Ngọc

Đà Nẵng vượt TP.HCM, vươn lên dẫn đầu điểm đến

Đáng chú ý, danh sách điểm đến được khách quốc tế lựa chọn trong dịp lễ năm nay có sự thay đổi. Đà Nẵng đã vượt qua TP.Hồ Chí Minh để trở thành địa phương được đặt chỗ nhiều nhất.

Sau Đà Nẵng lần lượt là Hà Nội, Nha Trang và Phú Quốc. Việc Đà Nẵng vươn lên vị trí dẫn đầu cho thấy thành phố biển miền Trung tiếp tục có sức hút lớn đối với khách quốc tế trong giai đoạn cao điểm du lịch. Cùng với đó, các điểm đến quen thuộc như Hà Nội, Nha Trang và Phú Quốc vẫn duy trì vị trí nổi bật trong lựa chọn của du khách.

Đà Nẵng đã vượt qua TP.Hồ Chí Minh để trở thành địa phương được đặt chỗ nhiều nhất. Ảnh: Sun Group

Hơn 70% khách quốc tế chọn khách sạn từ 4 sao trở lên

Không chỉ có sự thay đổi về điểm đến, dữ liệu về lưu trú cũng cho thấy một xu hướng đáng chú ý.

Các khách sạn từ 4 sao trở lên chiếm hơn 70% tổng lượng đặt phòng của khách quốc tế trong dịp lễ. Tỷ lệ này cho thấy du khách nước ngoài có xu hướng ưu tiên các cơ sở lưu trú thuộc phân khúc cao cấp khi đến Việt Nam trong kỳ nghỉ đặc biệt này.

Việc lựa chọn khách sạn chất lượng cao có thể phản ánh nhu cầu ngày càng lớn của khách quốc tế đối với trải nghiệm lưu trú, dịch vụ và tiện nghi trong những chuyến du lịch đến Việt Nam.

Các khách sạn từ 4 sao trở lên chiếm hơn 70% tổng lượng đặt phòng của khách quốc tế trong dịp lễ. Ảnh: Palm Garden Resort

Nhìn chung, dữ liệu dịp Quốc khánh 2/9 cho thấy Việt Nam tiếp tục duy trì sức hút với khách quốc tế, trong đó Đà Nẵng đang nổi lên là điểm đến được lựa chọn nhiều nhất. Đáng chú ý, nhóm khách này cũng dành sự ưu tiên rõ rệt cho phân khúc lưu trú cao cấp, khi hơn 7/10 lượt đặt phòng thuộc về các khách sạn từ 4 sao trở lên.