Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vô địch cùng CAHN, Đình Bắc có hành động đặc biệt với HLV người Brazil

| | Lifestyle

Nguyễn Đình Bắc tiếp tục trải qua những ngày đáng nhớ khi cùng ĐT Việt Nam và CLB Công an Hà Nội (CAHN) liên tiếp giành hai danh hiệu.

Chỉ ít ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, Đình Bắc nhanh chóng trở lại hội quân với CAHN để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp Quốc gia. Dù vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc và quãng thời gian hồi phục khá ngắn, chân sút sinh năm 2004 vẫn được HLV Polking trao cơ hội trong hiệp hai.

Không mất nhiều thời gian, Đình Bắc đã để lại dấu ấn. Sau khi được tung vào sân, tiền đạo quê Nghệ An thoát xuống và ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho CAHN trước CA TP.HCM. Chung cuộc, đội bóng ngành Công an giành chiến thắng 5-0, qua đó đăng quang Siêu Cúp Quốc gia 2026.

Đây là danh hiệu thứ hai mà Đình Bắc giành được chỉ trong vòng 4 ngày. Trước đó, anh cùng ĐT Việt Nam lên ngôi tại ASEAN Cup 2026.

Sau trận đấu, Đình Bắc thừa nhận lịch thi đấu liên tục khiến thể trạng của anh có phần bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ khẳng định tinh thần vẫn luôn ở trạng thái sẵn sàng và mong muốn được HLV Polking trao cơ hội.

Đáng chú ý, ngay sau khi ghi bàn, Đình Bắc hướng về khu vực kỹ thuật và thực hiện động tác “like” về phía HLV Polking. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Chia sẻ về màn ăn mừng, Đình Bắc cho biết nhà cầm quân người Brazil luôn dành cho anh sự tin tưởng. Vì thế, cầu thủ trẻ muốn đáp lại niềm tin ấy bằng sự nghiêm túc trong tập luyện và nỗ lực thể hiện tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Với Đình Bắc, chức vô địch Siêu Cúp Quốc gia không chỉ giúp CAHN có màn khởi đầu thuận lợi cho mùa giải 2026/27 mà còn là cú hích quan trọng trước hành trình đầy thử thách phía trước.

CAHN sẽ phải thi đấu trên nhiều mặt trận, trong đó có V-League, Cúp Quốc gia và đấu trường AFC Champions League Elite. Đình Bắc cùng các đồng đội đặt mục tiêu cạnh tranh ở mức cao nhất và hướng tới việc tiến xa nhất có thể trên mọi đấu trường.

Sau hai danh hiệu liên tiếp cùng ĐT Việt Nam và CAHN, Đình Bắc đang cho thấy sự trưởng thành đáng kể. Với niềm tin từ HLV Polking và phong độ đang lên, tiền đạo trẻ được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành một trong những nhân tố đáng chú ý của bóng đá Việt Nam trong mùa giải mới.

Theo Đoàn Dự

Đời sống & Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện mũi đất thuộc dạng hiếm thấy trên Đảo Ngọc: Hai phía đều là biển, một ông lớn BĐS đã "chọn mặt gửi vàng" từ 10 năm trước

Phát hiện mũi đất thuộc dạng hiếm thấy trên Đảo Ngọc: Hai phía đều là biển, một ông lớn BĐS đã "chọn mặt gửi vàng" từ 10 năm trước Nổi bật

Việt Nam có công trình thiết kế có 1-0-2, được ghi nhận kỷ lục: Dùng 270 tấn thép tạo nên lớp vỏ, bên trong ẩn giấu bể biểu diễn 240m²

Việt Nam có công trình thiết kế có 1-0-2, được ghi nhận kỷ lục: Dùng 270 tấn thép tạo nên lớp vỏ, bên trong ẩn giấu bể biểu diễn 240m² Nổi bật

Mỹ nhân là ngoại lệ của Hàn Quốc: Vừa debut đã có 14 triệu fan, lập kỷ lục Song Hye Kyo chưa từng làm được

Mỹ nhân là ngoại lệ của Hàn Quốc: Vừa debut đã có 14 triệu fan, lập kỷ lục Song Hye Kyo chưa từng làm được

07:38 , 31/08/2026
Xuân Son vừa nhận thêm 500 triệu đồng tiền thưởng từ 1 đại gia Việt

Xuân Son vừa nhận thêm 500 triệu đồng tiền thưởng từ 1 đại gia Việt

07:15 , 31/08/2026
Ở tuổi 55, tôi gần như mất trắng tiền dưỡng già chỉ vì 5 sai lầm chi tiêu tưởng rất bình thường

Ở tuổi 55, tôi gần như mất trắng tiền dưỡng già chỉ vì 5 sai lầm chi tiêu tưởng rất bình thường

06:55 , 31/08/2026
Hậu ly hôn chồng Hàn, mẹ đơn thân Việt "sống chill" cỡ này: Bay hạnh thương gia, đưa các con đi vi vu khắp nơi

Hậu ly hôn chồng Hàn, mẹ đơn thân Việt "sống chill" cỡ này: Bay hạnh thương gia, đưa các con đi vi vu khắp nơi

06:27 , 31/08/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên