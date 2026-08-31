Vô địch cùng CAHN, Đình Bắc có hành động đặc biệt với HLV người Brazil

Chỉ ít ngày sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng ĐT Việt Nam tại ASEAN Cup 2026, Đình Bắc nhanh chóng trở lại hội quân với CAHN để chuẩn bị cho trận tranh Siêu Cúp Quốc gia. Dù vừa trải qua lịch thi đấu dày đặc và quãng thời gian hồi phục khá ngắn, chân sút sinh năm 2004 vẫn được HLV Polking trao cơ hội trong hiệp hai.

Không mất nhiều thời gian, Đình Bắc đã để lại dấu ấn. Sau khi được tung vào sân, tiền đạo quê Nghệ An thoát xuống và ghi bàn nâng tỷ số lên 4-0 cho CAHN trước CA TP.HCM. Chung cuộc, đội bóng ngành Công an giành chiến thắng 5-0, qua đó đăng quang Siêu Cúp Quốc gia 2026.

Đây là danh hiệu thứ hai mà Đình Bắc giành được chỉ trong vòng 4 ngày. Trước đó, anh cùng ĐT Việt Nam lên ngôi tại ASEAN Cup 2026.

Sau trận đấu, Đình Bắc thừa nhận lịch thi đấu liên tục khiến thể trạng của anh có phần bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, tiền đạo trẻ khẳng định tinh thần vẫn luôn ở trạng thái sẵn sàng và mong muốn được HLV Polking trao cơ hội.

Đáng chú ý, ngay sau khi ghi bàn, Đình Bắc hướng về khu vực kỹ thuật và thực hiện động tác “like” về phía HLV Polking. Hành động này nhanh chóng thu hút sự chú ý.

Chia sẻ về màn ăn mừng, Đình Bắc cho biết nhà cầm quân người Brazil luôn dành cho anh sự tin tưởng. Vì thế, cầu thủ trẻ muốn đáp lại niềm tin ấy bằng sự nghiêm túc trong tập luyện và nỗ lực thể hiện tốt mỗi khi được trao cơ hội.

Với Đình Bắc, chức vô địch Siêu Cúp Quốc gia không chỉ giúp CAHN có màn khởi đầu thuận lợi cho mùa giải 2026/27 mà còn là cú hích quan trọng trước hành trình đầy thử thách phía trước.

CAHN sẽ phải thi đấu trên nhiều mặt trận, trong đó có V-League, Cúp Quốc gia và đấu trường AFC Champions League Elite. Đình Bắc cùng các đồng đội đặt mục tiêu cạnh tranh ở mức cao nhất và hướng tới việc tiến xa nhất có thể trên mọi đấu trường.

Sau hai danh hiệu liên tiếp cùng ĐT Việt Nam và CAHN, Đình Bắc đang cho thấy sự trưởng thành đáng kể. Với niềm tin từ HLV Polking và phong độ đang lên, tiền đạo trẻ được kỳ vọng sẽ tiếp tục trở thành một trong những nhân tố đáng chú ý của bóng đá Việt Nam trong mùa giải mới.