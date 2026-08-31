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Mỹ nhân là ngoại lệ của Hàn Quốc: Vừa debut đã có 14 triệu fan, lập kỷ lục Song Hye Kyo chưa từng làm được

| | Lifestyle

Mỹ nhân là ngoại lệ của Hàn Quốc: Vừa debut đã có 14 triệu fan, lập kỷ lục Song Hye Kyo chưa từng làm được

Mỹ nhân này là minh chứng cho một tài năng thiên bẩm gặp đúng thời cơ để bùng nổ tên tuổi.

Năm 2013, có một cô gái trẻ bước ra khỏi cuộc thi Korea's Next Top Model mùa 4 với danh hiệu Á quân. Suốt gần một thập kỷ sau đó, cái tên của cô chỉ quen thuộc trên các sàn catwalk quốc tế và những bộ ảnh thời trang duy mỹ. Khán giả đại chúng xứ kim chi gần như không biết cô là ai cho đến bước ngoặt vào năm 2021. Chạm ngõ màn ảnh bằng một vai diễn đầu tay trong siêu phẩm sinh tồn toàn cầu Squid Game (Trò Chơi Con Mực), thế giới điện ảnh đã phải ngỡ ngàng ghi danh một tân binh diễn xuất mới mang tên Jung Ho Yeon.

Ảnh: Wikipedia

Trong Squid Game, Jung Ho Yeon vào vai Kang Sae Byeok (người chơi mang mã số 067) – một cô gái đào tẩu từ Triều Tiên tham gia trò chơi tử thần để kiếm tiền đoàn tụ với gia đình. Dù là vai diễn chạm ngõ diễn xuất, cô đã gây sốt toàn cầu nhờ tạo hình gai góc với mái tóc ngắn lởm chởm, gương mặt tàn nhang cùng ánh mắt lạnh lùng, sắc lẹm như một chú sói cô độc nhưng bên trong đầy tổn thương và ấm áp. Đặc biệt, phân cảnh Sae Byeok bị thương nặng và ra đi ở cuối phim không chỉ lấy đi nước mắt của hàng triệu khán giả, mà còn trở thành khoảnh khắc ám ảnh nhất series, trực tiếp đưa tên tuổi của nữ tân binh bước thẳng lên hàng siêu sao quốc tế.

Sự bùng nổ này cũng giúp cô đổi đời ngoạn. Trước khi phim phát sóng, tài khoản Instagram cá nhân của Jung Ho Yeon chỉ vỏn vẹn khoảng 400.000 người theo dõi. Nhưng chỉ trong vòng vài tuần ngắn ngủi sau khi Squid Game trình làng, con số này đã tăng vọt một cách điên rồ lên hơn 14 triệu follow, giúp tân binh vừa debut lập tức vượt qua hàng loạt đàn chị đình đám, chễm chệ trở thành Nữ diễn viên Hàn Quốc có số lượng người theo dõi nhiều nhất trên nền tảng Instagram tại thời điểm đó.

Ảnh: Netflix

Sức hút mang tính hiện tượng toàn cầu ngay lập tức biến Jung Ho Yeon thành một "ngoại lệ" được các ông lớn săn đón. Từ vị thế của một người mẫu sàn diễn, cô lập tức được nhà mốt xa xỉ bậc nhất thế giới Louis Vuitton chọn làm Đại sứ Toàn cầu cho cả 3 mảng lớn: Thời trang, Đồng hồ và Trang sức. Đây là đặc quyền tối cao mà hiếm có ngôi sao hạng A nào có được ngay từ vai diễn đầu tay.

Năm 2022, Jung Ho Yeon trở thành người Hàn Quốc đầu tiên trong lịch sử đứng một mình trên trang bìa của Vogue Mỹ - kinh đô thời trang vốn khắc nghiệt và kén chọn bậc nhất thế giới. Đây là kỷ lục vô tiền khoáng hậu mà ngay cả những biểu tượng nhan sắc và thời trang hàng đầu như Song Hye Kyo dù hoạt động hàng thập kỷ vẫn chưa từng làm được.

Ảnh: Vouge

Tấm vé thông hành đẳng cấp này mở đường cho Jung Ho Yeon ký hợp đồng với các công ty quản lý hàng đầu Hollywood. Bản "CV" của cô tiếp tục dày lên khi cô đoạt giải Nữ diễn viên xuất sắc nhất tại lễ trao giải danh giá SAG Awards 2022 của Mỹ, nhận đề cử Emmy (Nữ phụ xuất sắc nhất), càn quét giải Rồng Xanh trong nước và vinh dự nhận Huân chương Danh dự Quốc gia vào năm 2024.

Thừa thắng xông lên, Jung Ho Yeon chứng minh thực lực khi liên tục tấn công thị trường quốc tế. Năm 2024, cô bảo chứng khả năng diễn xuất bằng tiếng Anh khi thủ vai Jisoo – cô trợ lý tham vọng trong series tâm lý giật gân Disclaimer (Tuyên Bố Miễn Trừ Trách Nhiệm) được đề cử Emmy của đạo diễn lừng danh Alfonso Cuarón, trực tiếp đối đầu diễn xuất cùng minh tinh Oscar Cate Blanchett. Cô cũng chứng minh sự đa năng qua vai cameo blogger ẩm thực Hong Cha đầy duyên dáng trong series hài viễn tưởng Chicken Nugget (Gà Viên Chiên) của Netflix.

Ảnh: Vouge

Đến năm 2026, Jung Ho Yeon một lần nữa chứng minh vị thế siêu sao bảo chứng phòng vé thương mại của mình. Đảm nhận vai nữ chính Sung Ae – một nữ cảnh sát trẻ tuổi quả cảm trong bom tấn khoa học viễn tưởng giật gân HOPE, cô đã cùng tài tử Hwang Jung Min lăn xả chiến đấu chống lại thế lực quái vật biên giới. Bộ phim còn có sự góp mặt của tài tử đình đám Jo In Sung. Tác phẩm lập tức bùng nổ dữ dội khi vượt mốc 4 triệu vé tại Hàn Quốc, chính thức chễm chệ trong TOP 3 phim có doanh thu cao nhất phòng vé Hàn năm 2026 và sắp đổ bộ rạp Việt trong dịp lễ 2/9 này.

Ảnh: Allkpop

Có thể thấy, Jung Ho Yeon chính là minh chứng cho một tài năng thiên bẩm gặp đúng thời để bùng nổ. Cô không chỉ phá vỡ mọi quy chuẩn thông thường của showbiz Hàn, lập nên những kỷ lục vô tiền khoáng hậu làm lu mờ cả các đàn chị gạo cội mà còn khẳng định vị thế một ngôi sao điện ảnh thực thụ có khả năng bảo chứng phòng vé quốc tế.

Nguồn: Vouge

Nguồn: Vouge


Theo Mộng Du

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