Nam nghệ sĩ đình đám bỏ phố về quê, ở trong nhà lá 36 m2, hằng ngày chỉ làm một việc mà ai cũng ao ước

Trong số diễn viên nổi bật của màn ảnh Việt từ thập niên 1990, Huỳnh Anh Tuấn là một trong những cái tên đó. Anh cùng thế hệ với nhiều tên tuổi đình đám như Lý Hùng, Lê Tuấn Anh, Việt Trinh, Diễm Hương... và từng được biết đến với vẻ ngoài điển trai, phong độ cùng khả năng hóa thân đa dạng.

Trong những năm tháng đỉnh cao, Huỳnh Anh Tuấn góp mặt trong hàng loạt bộ phim như Đất Khách, Những Đứa Con Thành Phố, Hương Phù Sa, Ngọn Nến Hoàng Cung... Anh thường xuyên đảm nhận những vai nam chính, nhân vật có tính cách mạnh mẽ hoặc mang màu sắc lãng tử.

Vẻ lãng từ, phong trần của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn thời trẻ

Sự nghiệp của nam diễn viên kéo dài qua nhiều giai đoạn của điện ảnh Việt. Từ những bộ phim truyền hình nổi tiếng trong thập niên 1990, Huỳnh Anh Tuấn tiếp tục hoạt động ở cả điện ảnh lẫn truyền hình trong những năm sau đó.

Tuy nhiên, khi bước vào độ tuổi ngoài 50, nam diễn viên không còn xuất hiện với tần suất dày đặc như trước. Anh chỉ lựa chọn những kịch bản phù hợp và dành nhiều thời gian hơn cho cuộc sống riêng. Và cũng từ đây, Huỳnh Anh Tuấn bắt đầu tìm thấy một "sân khấu" hoàn toàn khác.

Ở tuổi ngoài 50, nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn lựa chọn hướng đi khác

Trong những năm gần đây, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn dành nhiều thời gian trở về khu nhà vườn của gia đình tại Long An (cũ). Tổng diện tích khu đất khoảng 6.000 m2, trong đó phần đất riêng của nam diễn viên khoảng 2.000 m2.

Không còn ánh đèn trường quay hay những lịch trình bận rộn, cuộc sống ở đây của Huỳnh Anh Tuấn gắn với cây trái, rau xanh, ao cá và những công việc rất đỗi đời thường.

Trong khu vườn, nam diễn viên trồng nhiều loại cây ăn trái như dừa, mít, sầu riêng, măng cụt, ổi... cùng các loại rau quen thuộc như cải, rau dền, khoai lang, mồng tơi, mướp, đậu bắp. Những ngày không có lịch quay, anh thường lái xe từ TP.HCM về quê, tự tay chăm sóc khu vườn và tận hưởng không khí trong lành.

Nghệ sĩ Huỳnh Anh Tuấn chọn cuộc sống yên bình ở quê

Hằng ngày, nam diễn viên nấu ăn, chăm vườn, trồng rau,... mọi thứ trải qua thật "chill"

Một trong những điểm đặc biệt nhất trong không gian sống hiện tại của Huỳnh Anh Tuấn là căn nhà rộng 36 m2 nằm giữa khu vườn.

Trước đó, nam diễn viên từng dựng một căn chòi lá để làm bếp và quay các video nấu ăn. Tuy nhiên, sau một thời gian sử dụng, công trình xuống cấp nghiêm trọng vì thời tiết. Sau hai trận mưa liên tiếp, căn chòi bị dột, có lúc ngập nước và trở nên không còn an toàn. Huỳnh Anh Tuấn sau đó quyết định tháo dỡ và xây một căn nhà mới.

Căn nhà mới vẫn giữ tinh thần miền Tây xưa với chất liệu gỗ, mái lá và không gian mở. Phần hiên được thiết kế rộng rãi để nam diễn viên có thể ngồi nghỉ, mắc võng thư giãn. Phía sau nhà còn có ao cá, xung quanh là cây xanh và hoa trái.

Bên trong, khu vực được đầu tư nhiều nhất là căn bếp. Đây chính là nơi Huỳnh Anh Tuấn thực hiện phần lớn những video nấu ăn gây sốt trên mạng xã hội.

Căn nhà lá nằm giữa khu vườn được nam diễn viên cho xây mới

Ngoài là nơi quay clip nấu ăn, đây cũng là nơi sinh hoạt của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn mỗi khi về quê

Cuộc sống ấy nghe có vẻ đơn giản, nhưng chính sự bình yên lại khiến nhiều người ngưỡng mộ

Có lẽ chính Huỳnh Anh Tuấn cũng không ngờ rằng cuộc sống điền viên của mình lại trở thành một nội dung được khán giả đặc biệt yêu thích. Những video anh tự tay chuẩn bị nguyên liệu, nhóm bếp rồi nấu các món ăn dân dã miền Tây liên tục thu hút hàng triệu lượt xem. Có những nội dung đạt hàng chục triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Điều khiến khán giả thích thú là Huỳnh Anh Tuấn không xây dựng hình ảnh quá cầu kỳ. Anh tự tay làm gần như toàn bộ các công đoạn, từ chuẩn bị nguyên liệu, nấu nướng cho đến thưởng thức. Nam diễn viên từng khẳng định những món ăn trong video đều do anh thực hiện chứ không phải diễn trước máy quay.

Những đoạn clip về cuộc sống ở quê của diễn viên Huỳnh Anh Tuấn hút hàng triệu lượt xem

Giữa năm 2025, thông tin Huỳnh Anh Tuấn bị đột quỵ khiến nhiều người lo lắng. Đến tháng 9/2025, Huỳnh Anh Tuấn lần đầu xuất hiện trở lại sau gần 3 tháng vắng bóng. Theo chia sẻ của quản lý, anh có thể đi lại và trò chuyện, trí óc minh mẫn hơn, tay phải đã có thể cử động nhưng giọng nói và tay vẫn còn yếu.

Sau thời gian điều trị và phục hồi, sức khỏe của nam diễn viên đã ổn định hơn. Anh dần quay trở lại cuộc sống thường ngày, tiếp tục chia sẻ những hình ảnh giản dị bên căn bếp, khu vườn quen thuộc và vẫn giữ tinh thần lạc quan.

Sau biến cố sức khoẻ, diễn viên Huỳnh Anh Tuấn vừa tích cực điều trị vừa trở lại với nhịp sống yên bình trước đây

Ảnh: FBNV