Hơn 120 KOLs trên khắp thế giới vừa tụ hội ở Đà Nẵng: Chuyện gì đây?

Ảnh: Quốc Tuấn/Báo Đà Nẵng

Tham gia Kreatorverse 2026 là các nhà sáng tạo nội dung hoạt động trong nhiều lĩnh vực như du lịch, phong cách sống, giải trí và ẩm thực, đến từ các khu vực Đông Bắc Á, Đông Nam Á, Trung Á, châu Âu, Mỹ và các vùng lãnh thổ trên thế giới.

Trong 5 ngày, các KOLs trực tiếp khám phá hệ sinh thái sản phẩm du lịch đa dạng của Đà Nẵng, từ thiên nhiên, văn hóa - di sản đến vui chơi giải trí và trải nghiệm bản địa.

Chương trình đưa các nhà sáng tạo nội dung đến những điểm đến mang tính biểu tượng, giàu giá trị văn hóa lịch sử và thiên nhiên như: Phố cổ Hội An, Khu đền tháp Mỹ Sơn, rừng dừa Bảy Mẫu, danh thắng Ngũ Hành Sơn, chùa Linh Ứng và Sun World Bà Nà Hills.

Hành trình cũng được thiết kế để các KOLs trải nghiệm đa dạng các sản phẩm lưu trú đẳng cấp trên địa bàn thành phố. Qua đó, có thêm những trải nghiệm về không gian nghỉ dưỡng biển, dịch vụ lưu trú cao cấp, đặc sắc.

Qua góc nhìn và phong cách sáng tạo riêng của mỗi KOL, những giá trị đặc trưng của điểm đến được chuyển tải thành các nội dung gần gũi, sinh động, hướng đến nhiều du khách và thị trường khác nhau.

Kreatorverse 2026 là một trong những hoạt động triển khai Kế hoạch thu hút KOL, KOC của thành phố, gắn với nền tảng “Danang Storytellers” và thông điệp “Your Danang - Your Stories”.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh dòng khách quốc tế đến Việt Nam đang trên đà tăng tốc ấn tượng. Theo số liệu từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam (VNAT), trong 7 tháng đầu năm 2026, Việt Nam đã đón gần 13,9 triệu lượt khách quốc tế (tăng 13,8% so với cùng kỳ năm 2025) và đang tiến gần tới mục tiêu 25 triệu lượt khách cả năm.

Dữ liệu từ Klook cho thấy nhu cầu du lịch đến Việt Nam trong nửa đầu năm 2026 tăng tới 72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các điểm đến thuộc hệ sinh thái S.H.E ghi nhận mức tăng trưởng vượt bậc: các thành phố du lịch lớn như Đà Nẵng, Phú Quốc, Sa Pa, Hạ Long tăng từ 30% đến 40%; các điểm đến mới nổi giàu bản sắc như Tây Ninh, Ninh Bình tăng trưởng đột phá từ 120% đến hơn 200%﻿