Thông tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài trước 30-9: Mệnh lệnh không thể lùi!

Hiện tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị đã có thể thông xe 2 làn, phần đường còn lại được chủ đầu tư dự tính về đích trong quý III-2026. Ảnh: Huy Hoàng

Tính đến tháng 7-2026, trong tổng số 70.204m² đất HANHUD trực tiếp quản lý hạ tầng, diện tích chưa thể giải phóng mặt bằng (GPMB) vẫn chiếm tới 49,4% (34.676m²). Việc quyết định chủ trương đầu tư hết hạn từ năm 2019 khiến địa phương thiếu căn cứ cưỡng chế; hồ sơ trích đo qua các thời kỳ thất lạc; và mức bồi thường cũ chỉ đạt bình quân 2,43 triệu đồng/m² - quá chênh lệch so với giá thị trường.

Thêm vào đó, đoạn 235,2m do hai đơn vị thứ phát thi công trước đây bị sai lệch cốt đường tới 50cm, cùng sự chậm trễ của 4 giếng kỹ thuật thuộc dự án Nhà máy nước thải Yên Xá càng khiến công trường thêm bế tắc.

Trước nguy cơ vỡ tiến độ sau các mốc bàn giao tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị vào ngày 30-4 và 31-7, Thành ủy và UBND TP Hà Nội đã vào cuộc quyết liệt với hàng loạt văn bản chỉ đạo hỏa tốc cùng hơn 20 cuộc họp. UBND phường Định Công cùng chủ đầu tư HANHUD đã thành lập các tổ công tác liên ngành, bám sát thực địa từng ngày. Thay vì đối thoại hành chính đơn thuần, các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ dân vận động, linh hoạt áp dụng phương án hỗ trợ tài chính với các hộ dân trong diện giải phóng mặt bằng.

UBND phường Định Công cùng chủ đầu tư HANHUD đã thành lập các tổ công tác liên ngành, bám sát thực địa. Ảnh: Huy Hoàng

Kết quả, ngày 27-7-2026, địa phương đã hoàn tất chi trả bồi thường và bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch của 16 hộ dân (diện tích 1.342,26m²) nằm trên chỉ giới tuyến đường T1.

Đối với 30 trường hợp còn lại trên đoạn tuyến 65m nối từ Vành đai 2,5 đến phố Định Công (diện tích thu hồi 2.726m²), UBND TP Hà Nội yêu cầu UBND phường Định Công khẩn trương phê duyệt phương án bồi thường, hoàn tất GPMB. Song song đó, việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 và gia hạn chủ trương đầu tư đang được các sở, ngành hoàn thiện đồng bộ

Đường Nguyễn Cảnh Dị đã trở nên đổi thay tích cực. Ảnh: PV

Ngày 8-7-2026, tại trụ sở UBND thành phố, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Dương Đức Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe báo cáo, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về triển khai dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài và dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố yêu cầu hoàn thành GPMB, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư dự án hoàn thiện thi công hạng mục còn lại của tuyến đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài trong quý III-2026.

Về phía chủ đầu tư, Tổng Giám đốc HANHUD Nguyễn Trung Hậu khẳng định doanh nghiệp cam kết ngay sau khi chính quyền địa phương bàn giao đủ mặt bằng sạch, đơn vị sẽ hoàn thiện toàn bộ kết cấu nền, thảm nhựa và hạ tầng kỹ thuật của tuyến đường chỉ trong vòng 45 ngày.

Mốc hoàn thành toàn bộ 600m đường Nguyễn Cảnh Dị kéo dài trước ngày 30-9-2026 là mệnh lệnh không thể lùi bước. Khi nút thắt Nguyễn Cảnh Dị được gỡ bỏ trong quý III-2026, trục giao thông cửa ngõ phía Nam Thủ đô sẽ chính thức khơi thông sau nhiều năm bế tắc.