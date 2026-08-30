Người dân cần chủ động kiểm tra thông tin này trên sổ BHXH, thẻ BHYT, ứng dụng VssID trước ngày 1/9

Theo thông báo từ Bảo hiểm xã hội TP.HCM, kể từ ngày 1/9/2026, Bảo hiểm xã hội Việt Nam sẽ đồng loạt áp dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân làm mã số quản lý duy nhất cho người tham gia. Song song với đó, mã đơn vị tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các tổ chức, doanh nghiệp cũng được chuyển đổi đồng bộ sang bộ mã định danh mới trên toàn hệ thống phần mềm nghiệp vụ.

Theo đó, lộ trình triển khai gồm hai giai đoạn:

Giai đoạn 1 (từ ngày 15-8-2026 đến trước 1-9-2026): Tiến hành rà soát, kiểm tra, bổ sung và chuẩn hóa dữ liệu của đơn vị và người tham gia.

Giai đoạn 2 (từ ngày 1-9-2026): Chính thức chuyển đổi và vận hành hệ thống sử dụng số ĐDCN/CCCD thay thế hoàn toàn mã số BHXH.

Quy trình chuyển đổi này được thực hiện tự động và tập trung. Đối với những trường hợp dữ liệu đã được xác thực chính xác với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người dân và doanh nghiệp hoàn toàn không phải thực hiện thêm bất kỳ thủ tục hành chính nào.

Dù quá trình đồng bộ diễn ra tự động, người dân chủ động kiểm tra lại toàn bộ thông tin cá nhân trên ứng dụng VssID, sổ bảo hiểm xã hội hoặc thẻ bảo hiểm y tế. Các dữ liệu cốt lõi cần trùng khớp tuyệt đối gồm họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính và số định danh cá nhân.

Ảnh: Bảo hiểm xã hội TP.HCM

Trong trường hợp phát hiện thông tin có sự sai lệch, thiếu sót hoặc chưa từng xác thực với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, người tham gia cần sớm liên hệ trực tiếp với người sử dụng lao động hoặc cơ quan bảo hiểm xã hội địa phương đang quản lý để được hướng dẫn điều chỉnh, hoàn tất trước ngày 1/9/2026.

Đối với các đơn vị sử dụng lao động, cơ sở quản lý người tham gia và tổ chức dịch vụ thu, nhiệm vụ trọng tâm trước mốc thời gian 1/9/2026 là rà soát toàn diện danh sách người lao động thuộc phạm vi quản lý. Việc đối chiếu cần bao gồm cả thông tin cá nhân của nhân sự lẫn thông tin pháp lý của doanh nghiệp như mã số thuế, loại hình kinh doanh và người đại diện theo pháp luật.

Doanh nghiệp cần phối hợp chặt chẽ với cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đăng ký để bổ sung, đính chính kịp thời các hồ sơ còn sai sót. Đồng thời, các đơn vị cần phổ biến rõ quy định chuyển đổi số định danh đến toàn thể người lao động nhằm bảo đảm mọi quyền lợi được giải quyết thông suốt.

Cơ quan bảo hiểm xã hội khẳng định việc chuyển đổi số định danh không làm ảnh hưởng đến quyền lợi hay gián đoạn quá trình thụ hưởng chính sách của người dân. Toàn vẹn dữ liệu, lịch sử đóng bảo hiểm, quá trình nhận trợ cấp và các giao dịch điện tử đã phát sinh trước đây đều được kế thừa đầy đủ trên nền tảng mới.

Đáng chú ý, trong giai đoạn chuyển tiếp, hệ thống nghiệp vụ vẫn hỗ trợ tra cứu song song bằng cả mã số bảo hiểm xã hội cũ lẫn số định danh cá nhân mới. Giải pháp này giúp người dân an tâm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế và thực hiện các dịch vụ công trực tuyến một cách liền mạch, không gặp trở ngại