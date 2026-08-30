Công trình có kỳ tích 12.000 tấn "made in Vietnam" tại đặc khu lớn nhất nước, sẽ lập kỷ lục lớn nhất TG

Hệ mái của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC sử dụng khoảng 12.000 tấn kết cấu thép với 13 nhịp chính đang dần thành hình, tính đến cuối tháng 8/2026.

Công trình phức tạp này là Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại đặc khu Phú Quốc.

Đây cũng là công trình trọng điểm thuộc Tổ hợp đa chức năng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027. Sau sự kiện quan trọng này, công trình sẽ trở thành hạ tầng MICE (bao gồm du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo và triển lãm) chiến lược, từ đó sẵn sàng tổ chức các hội nghị quốc tế cũng như triển lãm, sự kiện quy mô lớn.

Kể từ khi được khởi công (6/2025), dự án Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc đang được gấp rút thi công để kịp bàn giao dự án.

Theo thông tin mới đây từ Tập đoàn Sun Group (chủ đầu tư), trong những ngày cuối tháng 8/2026, hàng nghìn người đang chạy đua với thời gian để thi công Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC 2027. Tính đến nay, khối kiến trúc biểu tượng với các vòm thép uốn lượn đã được phác họa rõ nét. Tại công trường, các mũi thi công đồng loạt các hạng mục lắp đặt hệ mái, kính bên ngoài và xây dựng các hạng mục bên trong…

Đáng chú ý, đại diện chủ đầu tư cho biết, để bám sát tiến độ, trên công trường, kỹ sư và công nhân đang nỗ lực thi công xuyên ngày đêm, quyết tâm sớm đưa các hạng mục về đích.

Toàn cảnh đại công trường dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC tại đặc khu Phú Quốc, tháng 8/2026.

Theo ông Hoàng Khắc Kỳ, Trưởng bộ phận xây dựng công trình, tính đến cuối tháng 8/2026, dự án đã hoàn thành 98% bê tông cốt thép và hơn 95% kết cấu thép chính, qua đó bám sát mục tiêu hoàn thiện mặt ngoài vào quý IV năm nay và xong toàn bộ nội thất trong quý I/2027.

Đại diện Ban quản lý dự án nhấn mạnh, tiến độ dự án hiện đang được giữ nhịp cao nhất, không chỉ bởi dự án có sự đồng hành của các nhà thầu uy tín, mà công tác đảm bảo về mặt tài chính cho các nhà thầu còn được hỗ trợ tối đa bởi đơn vị tài trợ vốn và cung cấp các giải pháp bảo lãnh, bao thanh toán cho tổng thầu, nhà thầu, góp phần bảo đảm nguồn lực và hiệu quả thi công.

Công nhân thi công tại công trường dự án ở Phú Quốc.

Theo kế hoạch, toàn bộ mặt ngoài Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC sẽ hoàn thành vào ngày 30/10/2026, tiến tới hoàn thiện nội thất vào 31/1/2027. Giai đoạn hoàn thiện nội thất vào đầu năm 2027 sẽ là bước cuối cùng để đưa công trình này đi vào hoạt động, sẵn sàng phục vụ Tuần lễ Cấp cao APEC 2027 tại Phú Quốc.

Trung tâm Hội nghị APEC Phú Quốc có hạng mục nặng 12.000 tấn đang thành hình

13 nhịp mái hình sóng biển tại công trình phục vụ APEC tại Phú Quốc đang dần thành hình.

Theo thiết kế, Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng diện tích sàn lên tới 153.130 m² (bao gồm cả tầng hầm), chiều cao 39,25 m, tích hợp 1 tầng hầm cùng 3 tầng nổi và tầng tum kỹ thuật. Diện tích bao phủ mái đạt khoảng 52.000 m².

Đáng chú ý, hệ mái công trình của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC có tổng khối lượng kết cấu thép lên tới 12.000 tấn, tương đương với gần 100 máy bay Boeing. Theo chủ đầu tư, hệ mái này trải rộng trên kích thước hơn 300 m chiều dài, 165 m chiều rộng và 40 m chiều cao, được chia thành 13 nhịp kết cấu chính, mỗi nhịp nặng hàng trăm tấn. Hơn nữa, riêng các nhịp đầu hồi có thể lên tới 722 tấn. Các nhịp giữa dao động quanh mức 677 - 703 tấn, qua đó nên tạo thành một kết cấu liên hoàn với khẩu độ lớn và yêu cầu kỹ thuật cao.

Trên thực tế, để thi công hệ mái đặc biệt phức tạp này, các đơn vị thi công đã tổ hợp và lắp dựng các modul nặng gần 250 tấn công nghệ kích rút thủy lực tiên tiến từ Hebetec (Thụy Sĩ). Đây là công nghệ cho phép nâng những nhịp thép nặng hàng trăm tấn lên độ cao hơn 40 m với độ chính xác cao trong quá trình thi công.

Lực lượng công nhân và kỹ sư đang thi công ngày đêm để sớm đưa dự án Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC về đích đúng thời hạn.

Bên cạnh đó, tâm điểm của dự án là không gian hội nghị triển lãm vượt nhịp không cột lên tới 81 m (với 13 nhịp chính). Đây cũng là hạng mục được đánh giá có quy mô lớn hàng đầu thế giới hiện nay. Theo đó, khi hoàn thành, ballroom rộng khoảng 11.050 m2 của Trung tâm Hội nghị và Triển lãm APEC được kỳ vọng sẽ vượt qua Caesars Forum tại Las Vegas (Mỹ) để trở thành ballroom lớn nhất thế giới.

(Ảnh: Sun Group/TĐC)